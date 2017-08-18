Пьянству бой: на Украине появились "запойные" роты

По словам заместителя командующего Нацгвардией Украины, пьянство среди военнослужащих "почти удалось побороть". И, видимо, ключевое слово здесь – "почти".

Нацгвардия Украины объявила войну "зеленому змию". Для бойцов, которые злоупотребляют спиртными напитками, созданы специальные "роты уставного порядка". Там, по замыслу заместителя командующего Нацгвардией Ярослава Сподара, займутся перевоспитанием тех, кто оказался во власти пагубной привычки.

Первые "спецподразделения" сформированы в Львовской области. Сообщается, что было уже три "заезда". В основном это военнослужащие из "зоны АТО" на юго-востоке Украины. Вот только неизвестно, когда именно они пристрастились к алкоголю: до или во время службы.

Избавиться от зависимости украинским силовикам помогают врачи, психологи и священники. Однако наиболее эффективными средствами все-таки признаны физические упражнения и закаливание. По итогам "исправления" военнослужащие должны сдавать зачеты. Очень интересно – какие именно?..

Напомним, в мае глава Минобороны Украины Степан Полторак потребовал от командиров организовать борьбу с употреблением алкоголя в армии. По поручению министра, всех солдат, замеченных в нетрезвом виде, лишают премий. В воинских частях рекомендовано пропагандировать здоровый образ жизни и проводить беседы о вреде алкоголя.

Как заявил Сподар, пьянство "почти удалось побороть". И, видимо, ключевое слово здесь – "почти". Ведь, как отметил все тот же Сподар, некоторые бойцы успели побывать в спецротах по два раза. И велика вероятность, что и это не предел.

Автор Евгения Красилова, радио Sputnik

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