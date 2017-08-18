Фотография на память. Почему "Королеву Елизавету" не охраняют?

Британия гордится своим военно-морским флотом и полагает, что все остальные страны должны ей завидовать. В первую очередь Россия. Нахваливая новый авианосец Queen Elizabeth, министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон предположил, что русские будут непременно следить за этим чудом техники.квадрокоптер. Говорит, совсем не собирался, хотел просто сфотографировать, но так вышло. Потом ему, как в хорошем советском мультике, пришлось еще полдня бегать, чтобы фотографию отдать. Фотограф сам пришел в порт сдаваться. Но ни с капитаном, ни с дежурным поговорить не удалось: дрон никого не интересовал, потому что его вовсе никто не заметил – все обедали на берегу.
В Минобороны, правда, отнеслись к инциденту серьезнее, чем на борту, и заявили, что усилили меры безопасности. То есть, видимо, заставили экипаж обедать, не сходя с корабля. Но пока и это не помогло. Как рассказал фотограф, после инцидента он еще раз запустил дрон, который снова остался незамеченным.
А ведь российские коллеги британцев предупреждали: корабль хоть и красивый (если вообще уместно мыслить такими категориями в этом случае), но слишком уж он удобен в качестве цели. В Лондоне, конечно, были уверены, что это просто зависть. Но фотограф-любитель доказал: не красота в корабле главное.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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