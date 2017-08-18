Фотография на память. Почему "Королеву Елизавету" не охраняют?

А ведь российские коллеги предупреждали британцев: их новый авианосец Queen Elizabeth хоть и красивый (как в Лондоне считают), но слишком уж он удобен в качестве цели. Те не прислушались. А зря.

Британия гордится своим военно-морским флотом и полагает, что все остальные страны должны ей завидовать. В первую очередь Россия. Нахваливая новый авианосец Queen Elizabeth, министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон предположил, что русские будут непременно следить за этим чудом техники.

Но, как выяснилось, проследить не прочь и свои – к тому же это оказалось несложно. Некий фотограф-любитель, который просто мимо проходил, нечаянно посадил на борт авианосца квадрокоптер . Говорит, совсем не собирался, хотел просто сфотографировать, но так вышло. Потом ему, как в хорошем советском мультике, пришлось еще полдня бегать, чтобы фотографию отдать. Фотограф сам пришел в порт сдаваться. Но ни с капитаном, ни с дежурным поговорить не удалось: дрон никого не интересовал, потому что его вовсе никто не заметил – все обедали на берегу.

В Минобороны, правда, отнеслись к инциденту серьезнее, чем на борту, и заявили, что усилили меры безопасности. То есть, видимо, заставили экипаж обедать, не сходя с корабля. Но пока и это не помогло. Как рассказал фотограф, после инцидента он еще раз запустил дрон, который снова остался незамеченным.

А ведь российские коллеги британцев предупреждали: корабль хоть и красивый (если вообще уместно мыслить такими категориями в этом случае), но слишком уж он удобен в качестве цели. В Лондоне, конечно, были уверены, что это просто зависть. Но фотограф-любитель доказал: не красота в корабле главное.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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