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Дональд Трамп: испытание конфедератами

13:2818.08.2017
(обновлено: 13:30 18.08.2017)
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© REUTERS / Joshua RobertsАкции протеста в Шарлоттсвилле (штат Виргиния)Акции протеста в Шарлоттсвилле (штат Виргиния)
© REUTERS / Joshua Roberts
Начавшиеся сносы памятников военачальникам Конфедерации наводят на мысль, что Гражданская война Севера с Югом вновь разгорается – лишь в иной форме. Шарлоттсвилль дал "прекрасный" повод противникам Трампа разбудить давно погасший, казалось, огонь.

Драматические события в Шарлоттсвилле, связанные со сносом памятника конфедерату генералу Ли и выступлениями националистов, не были никакой неожиданностью. Это хороший политтехнологический расчет. Качественная работа. Болевая точка Америки, в которую вновь вонзили толстую, шероховатую иглу. События в Фергюсоне еще три года назад наиболее ярко и выпукло показали, что расовая и этническая проблема для США по-прежнему актуальна. Никто не забыт, ничто не забыто. Гражданская война Севера с Югом продолжается в латентной форме, которая, впрочем, приобретает все более угрожающие и кровавые очертания. "Прекрасный" повод для леволибералов, яростных противников Дональда Трампа, раскрутить этот маховик с новой силой.

Статуя Ленина в Сиэтле
© AP Photo / Robert Sorbo
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Именно поэтому нынешнюю кампанию по борьбе с собственной историей возглавили видные представители Демпартии в надежде мобилизовать "черную Америку" на борьбу с консерваторами-республиканцами в целом и Трампом в частности. Снос памятников "южанам" приветствуют мэры, конгрессмены и губернаторы. А те, кто выступает против, немедленно получают "черную метку" расистов и фашистов. Губернатор Вирджинии призвал демонтировать все монументы конфедератам в штате. В Мэриленде власти намерены снести памятник узаконившему рабство судье. Мэр Сиэтла призвал демонтировать памятники конфедератам и заодно Владимиру Ленину. Мол, эти символы усиливают ненависть в обществе. А их снос приумножает любовь и терпимость?

Более того, в либеральных СМИ Трамп изображается с ку-клукс-клановско-фашистской символикой. Визуальный ряд – эффективный элемент политической борьбы на уничтожение.

Опасность этих политических игр противников действующего президента – в том, что может быть трагическим для страны образом окончательно разрушен консенсус, сложившийся по поводу Гражданской войны. В прошлом веке обществом была выстрадана линия на уважительное отношение к солдатам и генералам армии Юга, конфедератам. К тем, кто, согласно официальной истории, выступал за рабовладение, в отличие от северян. Но есть и другая версия: Юг сопротивлялся молоху индустриального, напористого, пропитанного политическими амбициями Севера и его центрального правительства, в надежде сохранить свою самобытность. Как бы то ни было, но в ходе тех событий белые убивали белых. А потом, через десятилетия, сумели простить друг друга. Недовольными остались лишь черные, которые, получив свободу, остались ограниченными в правах. Впрочем, и этот перекос к концу ХХ века в США, в основном, был исправлен. Но осадочек-то остался. И вот теперь этот осадочек пытаются хорошенько встряхнуть представители истеблишмента, недовольные приходом Трампа. Но ведь может и рвануть. Мальчишки, наверное, помнят, как наливали в детстве в бутылку воду, набивали ее сеном а сверху клали некое углеродное соединение, которые мы называть, конечно, не будем по соображениям безопасности. Пока такая бутылка находится в статичном положении – она безопасна. Но стоит ее встряхнуть… Примерно это и происходит в Соединенных Штатах.

Акции протеста в Шарлоттсвилле (штат Виргиния)
© REUTERS / Joshua Roberts
Война с памятниками докатилась до США. И целит в Трампа
Сам президент США, комментируя инициативу по сносу памятников воинам армии Конфедерации, заявил: подобные глупые идеи не несут в себе какой-либо пользы, а лишь наносят ущерб истории страны. И признался, что крайне опечален соответствующим решением властей нескольких штатов. Но кто из политических противников будет его слушать? Кому нужны его сожаления? У этих людей, похоже, нет никаких принципов и устремлений, кроме одного: выкинуть Трампа из Белого дома. Причем как можно раньше. А еще у них есть колоссальные ресурсы, которые применяются для разжигания не просто опасных, а тотально деструктивных для США процессов и настроений. Дональд Трамп, конечно, через многое прошел в своей жизни: большой бизнес, огонь, воду и медные трубы. Даже через выборы. Теперь ему предстоит справиться с испытанием конфедератами. Полной уверенности в том, что он пройдет этот тест, нет.

Но ведь и Америка проходит испытание. Сносом памятников. На Украине, к примеру, убрали с улиц и площадей всех Лениных. Более 1 300 памятников. А всего демонтированы почти две с половиной тысячи монументов и символов прошлого. И что же, эта страна стала счастливой и благополучной? Ответ очевиден: борьба с историей – гарантия больших неудач.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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