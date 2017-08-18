Не любо – не слушай, а врать не мешай. Порошенко назначил постпреда в Крыму

Полет фантазии трудно остановить. Завтра, глядишь, киевские власти назначат коменданта Керченского моста. А послезавтра – коменданта Московского Кремля. И обо всем этом расскажут украинские телеканалы в своем вещании на Крым.

Сразу две новости из Киева. И обе – про русский Крым. Президент Порошенко назначил своим новым постоянным представителем в Крыму Бориса Бабина. А украинские чиновники заявили о начале трансляции пяти украинских телеканалов в Крыму.

Начнем со зрелищ – с телевидения. В Крыму опровергли сообщения о начале вещания украинских телеканалов. Киев пока не сумел настроить трансляцию на территорию полуострова, сообщил вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский. Он предположил, что преждевременные заявления Киева связаны с "очередным распилом" бюджета. И строительство телевышки в Херсонской области, скорее всего, было коррупционным проектом. А его идейными вдохновителями и благополучателями стали украинские чиновники и их приближенные.

В Киеве объясняют свое решение о создании вещательного проекта на Крым тем, что жители полуострова не получают правдивой информации об Украине. При этом самим киевским властям правда о своей стране, похоже, не нужна. И даже вредна. Поэтому они пачками высылают российских журналистов из страны победившей демократии. И, наверно, именно для того, чтобы никто не посмел покуситься на светлый образ украинской революции, президент Петр Порошенко в мае ввел дополнительные меры предосторожности, безпеки. Запретил украинским провайдерам предоставлять доступ к российским соцсетям, доменам и телеканалам… Чем ему "Одноклассники"-то не угодили? Или это тоже рупор злостной и клеветнической пропаганды? Эх, Петр Алексеевич! Так ведь далеко можно зайти. При желании эти "рупоры" отыщутся и в холодильнике, и в утюге. Не верится? А почитайте проекты "умных домов". Они ж, эти дома, даже разговаривают со своими хозяевами и домочадцами. И кто даст гарантию, что их разговоры будут идеологически выдержаны в русле нынешней киевской политики?

Теперь о назначении Порошенкой своего постпреда в Крыму. Этот Борис Бабин – не просто назначенец, а часть грандиозного (и не менее фантастического) плана президента Украины по возвращению полуострова. А ведь есть еще и порошенковский прокурор Крыма и начальник милиции. Где у нас крымский прокурор? В Херсонской области сидит. В общем, чиновничья свистопляска с выбиванием денег, штатов, помещений. "Факультет ненужных вещей"…

Но полет фантазии трудно остановить. Завтра, глядишь, киевские власти назначат коменданта Керченского моста. А что? Не зря же на Крым будут вещать украинские телеканалы и Бабин будет вовсю стараться. Это все для того, чтобы крымчане одумались, провели новый референдум о присоединении полуострова к Порошенке и победили на нем. И тогда Керченский мост станет символом революции гидности. Ну, конечно, и комендант должен быть человеком ответственным и положительным. Например, Ляшко. А послезавтра назначат коменданта Московского Кремля. А что? Не любо – не слушай, а врать не мешай. В Киеве ведь каждый день начинается с "подвига", яркого клича или лозунга Порошенко. "Что ни день – сто грамм, что ни день – сто грамм. А то и сто пятьдесят", как говорил Евгений Евстигнеев в одном милом советском фильме…

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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