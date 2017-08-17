Два Совета и вот эта, или Спасет ли Трампа красота?

Президент США решил обойтись без советов. А действительно, зачем? В Белом доме же как: что знают двое, то знает свинья. Ничего обсуждать нельзя без того, чтобы это тут же не "слили". Тем более с теми, у кого ничего личного, только бизнес.

"Обойдусь без ваших советов", – мог сказать Дональд Трамп, оставайся он в своей стилистике. И это бы даже не резануло слух. Но, во-первых, это все- таки его Советы. Он лично создал их при Белом доме для постоянных консультаций с большим бизнесом. Задумывая, может, и не парт-, но хозактив. А во-вторых, видимо, в последний момент он все-таки сообразил, что на всякий случай лучше расстаться с ними по-хорошему. Бизнес-то большой. Поэтому – всем спасибо, все свободны.

"Вместо того чтобы подвергать давлению бизнесменов из Совета по производству и Форума по стратегии и политике, я распускаю оба. Всех благодарю!" – написал президент США в Twitter. И это самое презрительное, что он решил им сделать: поблагодарить не лично, а через всех. Чтобы то, что вначале выглядело его обидой, стало походить на снисходительное отпущение. Но все, конечно, поняли, что Трамп не простил банкирам и директорам-гигантам, как он это называет, предательства.

Несколько номеров из списка Forbes вышли из комитетов в ответ на слова Трампа о событиях в Шарлоттсвилле. Он хоть и назвал с опозданием радикалов расистами, но в итоге в равной степени обвинил в беспорядках еще и тех, кто им противостоял. Последним, кому это не понравилось, стал глава крупнейшей федерации профсоюзов Ричард, по иронии судьбы –Трамка. Он тоже вышел из Совета по промышленности. И можно представить, как хотелось Трампу сказать им всем, что ведут они себя как Трамка. И он почти сказал, когда назвал их поведение "дешевым позерством" и пообещал легко найти им замену. Но затем решил обойтись без советов вообще.

А действительно, зачем? В Белом доме же как: что знают двое, то знает свинья. Ничего в принципе обсуждать нельзя без того, чтобы это тут же не "слили". Тем более с людьми, у которых по определению ничего личного, только бизнес. К тому же, какие они могут дать ему советы, если он сам знает, что делать с красивыми женщинами. И это сейчас, пожалуй, то немногое, что он знает наверняка. Надо ими себя окружать. Помощник президента Хоуп Хикс назначена временным директором по коммуникациям вместо скоропостижно уволенного Энтони Скарамуччи.

Пока ищут кандидата на постоянную основу, она будет демонстрировать лишь одну фигуру, и совсем не обязательно речи. Наверное, и язык подвешен. Но кто ее станет слушать, при таких-то внешних данных. Хоуп – модель. Добавляют, правда, что бывшая, но и среди них бывших не бывает. По крайней мере, не в 28. Кроме того, она по-прежнему настоящая подруга Иванки. Через нее, собственно, и попала к Трампу. Была у него пресс-секретарем с самого начала предвыборной кампании и уже тогда вела его аккаунт в Twitter. А это для Дональда, сами понимаете, святое.

Так что директор по коммуникациям она пусть и временный, но временный проверенный. А ведь официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт тоже появилась здесь не без участия президента. Он приметил блондинку на канале Fox News. Модель Хикс, красотка Хизер. Можно решить, что он над всеми смеется. Но, похоже, Трампа, как говорят в определенных кругах, просто "пробило на Хи-Хи". А что ему еще остается? Только вера в то, что красота спасет, если и не мир, то хотя бы его самого. От одиночества.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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