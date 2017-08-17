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Биг-Бен с кукушкой. Британия решает, с чем ей сверять часы

17:5417.08.2017
(обновлено: 17:58 17.08.2017)
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© AFP 2017 / Andrew CowieКрыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент ВеликобританииКрыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании
© AFP 2017 / Andrew Cowie
Это счастливые часов не наблюдают. А у британцев – Brexit. И им надо слышать, что все идет, как надо. Если не на Даунинг-стрит, то хотя бы на башне Вестминстерского дворца.

Видимо, потому что Б-ритания, здесь сразу говорят "Б" и только потом, когда понимают, что "попали", произносят долгое и обидное, как позднее прозрение, "А-аааа". Так получилось с Brexit'ом, с которым теперь никто не знает, что делать. То он жесткий, то он мягкий, то он терпкий, то он сладкий. Так, судя по всему, случится и с Биг-Беном. Хотя не так – лучше. Поскольку, в отличие от развода с ЕС, с этим механизмом они все-таки могут разобраться самостоятельно. И, как минимум, не лишать его того, чего сами в Евросоюзе уже практически лишились. Голоса.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите государств и правительств стран-участниц Европейского союза в Брюсселе. 23 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Парламент Соединенного Королевства пересмотрит план реконструкции башни Елизаветы с известным всему миру циферблатом. Опомнились, можно сказать, в последний момент. Через четыре дня колокол должен был звякнуть последний раз и прикусить язык на четыре года. На время капитального ремонта одного из главных символов Лондона. Так решили в 2016. Но вдруг посмотрели на часы и подумали, что еще не поздно. Все исправить. Не отключая звук. Против четырехлетнего затишья дружно выступили многие политики. И даже премьер Тереза Мэй, казалось, сама совсем ушедшая в себя, заявила, что "неправильно заставлять Биг-Бен молчать так долго". 

"Надеюсь, что спикер палаты общин позаботится, чтобы мы могли слышать нашу гордость и впредь", – перевела она стрелки на депутатов. И все указывает на то, что они не подведут. Это же счастливые часов не наблюдают. А у них – Brexit. И им надо слышать, что все идет, как надо. Если не на Даунинг-стрит, то хотя бы на башне Вестминстерского дворца. Если же еще и куранты станут отсчитывать лишь минуты молчания, уже и не понятно будет, кто кого здесь теряет: часы звук или британцы слух.

Люди с флагами Великобритании на Вестминстерском мосту в Лондоне
© AFP 2017 / Odd Andersen
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В общем, миру – мир, Биму – Бом, Бену – звон. В том числе и вечерний звон. Ведь так "много дум наводит он". И Терезе Мэй тоже. Кроме него, может статься, ей скоро и звонить никто не будет. Почему они об этом сразу не подумали, когда принимали решение растянуть "тихий час" до 2021 года? Наверное, по той же причине, по которой сразу объявили Brexit жестким. Потому что хотели слушать и слышать только себя. А когда выяснилось, что сказать-то и нечего, спохватились: пусть хоть у кого-то в этой стране останется голос узнаваемый и уважаемый во всем мире. Как говорится, с паршивой ситуации хоть five o’clock.

Кстати, если они сами с часами, то, может, им и перевести их на год назад. Лучше даже на полтора, когда Дэвид Кэмерон еще не объявил референдум об отношениях с ЕС. А то получается у них прямо по Хемингуэю. "Не спрашивай, по ком звонит Биг-Бен. Биг-Бен звонит по Британии". Впрочем, символ должен быть говорящим. Хотя этот действительно нуждается в реконструкции. Его не мешало бы привести в соответствие с духом времени и усовершенствовать под текущий политический момент. Сделать из него, скажем, часы с кукушкой, как напоминание Британии о том, как она хотела выскочить и заскочить обратно.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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