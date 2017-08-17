Биг-Бен с кукушкой. Британия решает, с чем ей сверять часы

Видимо, потому что Б-ритания, здесь сразу говорят "Б" и только потом, когда понимают, что "попали", произносят долгое и обидное, как позднее прозрение, "А-аааа". Так получилось с Brexit'ом, с которым теперь никто не знает, что делать. То он жесткий, то он мягкий, то он терпкий, то он сладкий. Так, судя по всему, случится и с Биг-Беном. Хотя не так – лучше. Поскольку, в отличие от развода с ЕС, с этим механизмом они все-таки могут разобраться самостоятельно. И, как минимум, не лишать его того, чего сами в Евросоюзе уже практически лишились. Голоса.
"Надеюсь, что спикер палаты общин позаботится, чтобы мы могли слышать нашу гордость и впредь", – перевела она стрелки на депутатов. И все указывает на то, что они не подведут. Это же счастливые часов не наблюдают. А у них – Brexit. И им надо слышать, что все идет, как надо. Если не на Даунинг-стрит, то хотя бы на башне Вестминстерского дворца. Если же еще и куранты станут отсчитывать лишь минуты молчания, уже и не понятно будет, кто кого здесь теряет: часы звук или британцы слух.
Кстати, если они сами с часами, то, может, им и перевести их на год назад. Лучше даже на полтора, когда Дэвид Кэмерон еще не объявил референдум об отношениях с ЕС. А то получается у них прямо по Хемингуэю. "Не спрашивай, по ком звонит Биг-Бен. Биг-Бен звонит по Британии". Впрочем, символ должен быть говорящим. Хотя этот действительно нуждается в реконструкции. Его не мешало бы привести в соответствие с духом времени и усовершенствовать под текущий политический момент. Сделать из него, скажем, часы с кукушкой, как напоминание Британии о том, как она хотела выскочить и заскочить обратно.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!