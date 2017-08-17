Бандерштат в бандерланде: свобода СМИ по-украински

На Западе, судя по всему, начинают понимать, что происходит со СМИ на Украине. Однако думать о свободе слова и нарушениях прав журналистов на просторах "це Европы" нужно было раньше. А теперь, похоже, уже поздно.
В "борьбе за безопасность и территориальную целостность" украинские власти, кажется, дошли до края. Любого инакомыслящего, а особенно журналистов, на Украине ждут лишь два варианта сценария. Смерть или тюрьма. По первому варианту закончились творческие и жизненные свершения Олеся Бузины. Второй настиг главного редактора независимого новостного портала "Страна.ua" Игоря Гужву и житомирского журналиста Василия Муравицкого. И этот список можно продолжить.
А если журналист имеет российское гражданство, то его могут без объяснения причин депортировать. Ну и попутно запретить въезд в страну года на три. Одной из последних жертв произвола украинских спецслужб стала корреспондент ВГТРК Тамара Нерсесьян. Она, мол, представляет угрозу безопасности и территориальной целостности незалежной, за что ее и выдворили из страны. Причем сделали это не просто бесцеремонно, а по-хамски: не дали возможность покинуть Украину самолетом или поездом. Просто вывезли в чисто поле, указали в каком направлении ближайший пограничный пост и уехали. Как именно Тамара Нерсесьян и ее материалы угрожали безопасности и территориальной целостности Украины, в СБУ так разъяснить и не смогли. Сама она предполагает, что причиной стал сюжет с музыкального фестиваля "Бандерштат". Журналистка рассказала, как на нем пропагандируют нацистских пособников Бандеру и Шухевича. По украинским меркам, это уже вполне достаточный повод для депортации. Ведь на Украине их превозносят, как национальных героев.
Высылка Тамары Нерсесьян возмутила российский МИД. Внешнеполитическое ведомство потребовало от Украины выполнения международных обязательств в сфере средств массовой информации. И призвало ОБСЕ обратить внимание на политику Киева в отношении иностранных журналистов. Удивительно, но в офисе представителя организации по свободе средств массовой информации отреагировали довольно оперативно. В Twitter появилось сообщение. В нем заявили, что спешная депортация российских журналистов с Украины ограничивает свободу СМИ. А также отметили, что государствам-участникам ОБСЕ следует избегать запретов на въезд журналистам других стран-членов организации. На удивление лаконичная реакция. Впрочем, могли ведь и вообще не заметить.
Хотя на Западе, судя по всему, начинают понимать, что на самом деле происходит со СМИ на Украине. Комитет защиты журналистов (КЗЖ), базирующийся в Нью-Йорке, осудил притеснение репортеров со стороны украинских властей. Поводом для заявления стали проведенные на днях СБУ обыски в редакции портала "Страна.ua" и в домах нескольких его сотрудников. Несмотря на призывы КЗЖ, ситуация вряд ли поменяется. Киевским властям не нужны независимые СМИ. Да и западным правозащитникам раньше нужно было думать о свободе слова и нарушениях прав журналистов на просторах Украины. Теперь, похоже, уже поздно.
Автор Дарья Чередник, радио Sputnik
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