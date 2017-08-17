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Украинский хакер и "след России" в американских выборах: а был ли мальчик?

13:3217.08.2017
(обновлено: 13:35 17.08.2017)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкГлобальная атака вируса-вымогателяГлобальная атака вируса-вымогателя
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Давно известно, что на безрыбье и рак - рыба. И когда нет ну никаких доказательств, приходится прибегать к услугам "свидетелей", личность которых, понятное дело, по соображениям безопасности никак нельзя "засвечивать" перед общественностью.

Нашли-таки американцы гарного хлопца. Полезного, если не сказать бесценного свидетеля ФБР. По совместительству хакера. И вот он-то, кого быстренько откопали в незалежной за неимением других аргументов, якобы и разоблачит вмешательство Москвы в священный для каждого американского сердца процесс самых демократичных в мире президентских выборов. Это первый случай появления свидетеля в деле о кибератаке на США. Остается поздравить с почином! В общем-то, давно известно, что на безрыбье и рак рыба. И когда нет ну никаких доказательств, приходится прибегать к услугам "свидетелей", личность которых, понятное дело, по соображениям безопасности никак нельзя "засвечивать" перед общественностью.

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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Политолог: показания хакера из Украины ФБР – "большой пшик" против России
И вуаля: нате вам, на блюдечке с голубой каемочкой. У Киева таких "свидетелей" – истинных патриотов незалежной, борцов за американскую демократию и обличителей коварной политики России, небось, целый склад. Ник – Profexer. Хакер со стажем. Аж целую программу разработал, как пишут американские СМИ. Именно она якобы использовалась во время атаки на американские серверы. Сам-то Profexer, разумеется, чист в этом смысле. Но платные консультации злодеям, которые покусились на суверенное право американцев выбирать лидера, оказывал. В украинской полиции отказались раскрыть личность или какие-либо подробности биографии хакера. Ну, кто бы сомневался. Однако уточнили, что он живет в Киеве и не был арестован. Видимо, как особо ценный кадр. А может, просто арестовывать некого?

Сами американские эксперты до сих пор повторяют, что никогда не было и нет по сей день ни одного технического доказательства связи программного обеспечения, использованного в кибератаке на Демпартию, с российскими властями. И вообще их причастности к взломам. Дональд Трамп, который более всех прочих заинтересован прекратить всю эту абсурдную историю про его мнимые связи с Москвой, также никогда не обвинял ее напрямую в хакерской активности в период выборов. И это при том, что он уже доказал свою способность действовать жестко и решительно в отношении России, лишь бы доказать свою независимость от нее. Убедить в этом не только политический класс, но и все общество. Одни санкции чего стоят.

Так что новая история с украинским хакером, похоже, серьезна примерно настолько же, насколько обвинения в адрес Москвы со стороны Киева в том, что это Россия, а не Украина, в чем ее заподозрили в США, могла поставить КНДР двигатели для ракет. Типичный незатейливый "перевод стрелок". Есть все это в комплексе и есть "гибридная война" нового типа с использованием информационно-пропагандистских инструментов, то она явно не тянет на продвинутость. Скорее наоборот, больше напоминает деградацию. 

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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