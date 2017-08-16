Правы депутаты Фландрии. Надо бороться со своими фобиями. Тем более, если не получается с их причиной. Приходит на ум Чехов. "Вишневый сад" – это тоже комедия. Только сад вырубили, и место это уже никогда не будет прежним.
Бородатый анекдот. Пусть террористам будет стыдно
В Бельгии теперь знают, как показать зубы террористам, не выходя из дома. Надо сделать это буквально. В нужное время включить телевизор и от души поржать над репризами нового комедийного скетч-шоу об "Исламском государстве"*. Аудиторию уже предупредили, что сериал посвятят уморительным сюжетам из жизни экстремистов в Европе. Короче говоря. Мальчишки и девчонки, а также их родители! Веселые истории увидеть не хотите ли. Веселые истории, как кто кого убил, веселые истории в журнале про ИГИЛ*. Пара-пара-пам. Ну, и само собой – бум!
А вот и завязка для первой серии. В Турции накануне поймали подданного Бельгии. В Стамбуле он планировал теракт. Это же смешно, что не в Брюсселе. Взял бы работу на дом. Тем паче, что они так уже делали. У них же тут готовая съемочная площадка, в смысле, квартира – ничего выдумывать не надо. Район Мальбек – он по-прежнему европейская "кузница кадров" для ИГ*. Салах Абдеслам, причастный к атакам на "Стад де Франс" и концертный зал "Батаклан"; Аюб-эль-Казани, устроивший стрельбу в поезде "Амстердам – Париж "; Мехди Неммуш, напавший на Еврейский музей Брюсселя. "И другие", как говорят в кино, когда всех исполнителей не перечислишь.
Силовики навели здесь шороху после терактов на вокзале и в метро. Но прошло полтора года и все остаются на своих местах. И "спящие ячейки", и "бдящие" вербовщики. То есть, те самые "объекты для насмешек". И вот теперь пусть им будет стыдно. А добропорядочным бельгийцам – весело. Принято же думать, что смех побеждает страх. Если он, конечно, не без причины и не признак истерики. Но парламент Фландрии решил вызвать хохот из расчета. Из расчета 50 тысяч евро за серию.
Всего для пилотного сезона их снимут десять. Стало быть, за полмиллиона. Деньги нешуточные. Но только они. Все остальное подлежит беспощадному остракизму. И прежде всего сами эти четыре буквы. Главное "боевое" задание – позабавиться над клише "ИГИЛ"*. Это же, правда, смешнее не придумаешь. Скажешь, "Институт Головорезов И Людоедов", и народ – в лежку. А еще ИГИЛ* можно трансформировать в ЛГБТ. Тоже ведь "И Геи, И Лесбиянки". Чем не сюжетная линия.
Можно поступить дешевле. Вместо видео взять фотокамеру. Например, чтобы вызвать улыбку в кадре, произносить не "чииз", а "террорист". Или предупреждать, что сейчас отсюда вылетит бомба. Ну, чтобы даже моргнуть не успели. В общем, правы депутаты Фландрии. Надо бороться со своими фобиями. Тем более, если не получается с их причиной. Но вот именно поэтому и приходит на ум гоголевский Городничий с его "Чему смеетесь? Над собой смеетесь". А еще Чехов. "Вишневый сад" – это тоже комедия. Только сад вырубили, и место это уже никогда не будет прежним.
Смех, конечно, продлевает жизнь. Но для начала ее надо бы сохранить. Впрочем, если байки из склепа ИГИЛ* окажутся качественным продуктом, то они на самом деле избавят бельгийцев от неприятностей. Как когда-то в СССР "Следствие ведут знатоки". Говорят, его смотрели даже преступники. Люди будут прикованы к экранам. Значит, как минимум, в это время за них можно не волноваться. Хотя Чаплин ведь тоже играл "Великого диктатора". И как играл! Но потом еще пять лет Европу убивала война, и ей было совсем не до шуток. А эти анекдоты про террористов – они же все бородатые.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.