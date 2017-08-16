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Бородатый анекдот. Пусть террористам будет стыдно

18:0516.08.2017
(обновлено: 18:39 16.08.2017)
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© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкУчастники траурного митинга в память о погибших в БрюсселеУчастники траурного митинга в память о погибших в Брюсселе
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Правы депутаты Фландрии. Надо бороться со своими фобиями. Тем более, если не получается с их причиной. Приходит на ум Чехов. "Вишневый сад" – это тоже комедия. Только сад вырубили, и место это уже никогда не будет прежним.

Бородатый анекдот. Пусть террористам будет стыдно
В Бельгии теперь знают, как показать зубы террористам, не выходя из дома. Надо сделать это буквально. В нужное время включить телевизор и от души поржать над репризами нового комедийного скетч-шоу об "Исламском государстве"*. Аудиторию уже предупредили, что сериал посвятят уморительным сюжетам из жизни экстремистов в Европе. Короче говоря. Мальчишки и девчонки, а также их родители! Веселые истории увидеть не хотите ли. Веселые истории, как кто кого убил, веселые истории в журнале про ИГИЛ*. Пара-пара-пам. Ну, и само собой – бум!

Спецоперация в районе Моленбек в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Какой ты смешной с этой взрывчаткой, или Антитеррор по-бельгийски
А вот и завязка для первой серии. В Турции накануне поймали подданного Бельгии. В Стамбуле он планировал теракт. Это же смешно, что не в Брюсселе. Взял бы работу на дом. Тем паче, что они так уже делали. У них же тут готовая съемочная площадка, в смысле, квартира – ничего выдумывать не надо. Район Мальбек – он по-прежнему европейская "кузница кадров" для ИГ*. Салах Абдеслам, причастный к атакам на "Стад де Франс" и концертный зал "Батаклан"; Аюб-эль-Казани, устроивший стрельбу в поезде "Амстердам – Париж "; Мехди Неммуш, напавший на Еврейский музей Брюсселя. "И другие", как говорят в кино, когда всех исполнителей не перечислишь.

Силовики навели здесь шороху после терактов на вокзале и в метро. Но прошло полтора года и все остаются на своих местах. И "спящие ячейки", и "бдящие" вербовщики. То есть, те самые "объекты для насмешек". И вот теперь пусть им будет стыдно. А добропорядочным бельгийцам – весело. Принято же думать, что смех побеждает страх. Если он, конечно, не без причины и не признак истерики. Но парламент Фландрии решил вызвать хохот из расчета. Из расчета 50 тысяч евро за серию.

Цветы у входа на станцию метро Мальбек в Брюсселе, Бельгия
© РИА Новости / Владимир Добровольский
Мнение: спецслужбы Европы пока не выказали жесткости в борьбе с терроризмом
Всего для пилотного сезона их снимут десять. Стало быть, за полмиллиона. Деньги нешуточные. Но только они. Все остальное подлежит беспощадному остракизму. И прежде всего сами эти четыре буквы. Главное "боевое" задание – позабавиться над клише "ИГИЛ"*. Это же, правда, смешнее не придумаешь. Скажешь, "Институт Головорезов И Людоедов", и народ – в лежку. А еще ИГИЛ* можно трансформировать в ЛГБТ. Тоже ведь "И Геи, И Лесбиянки". Чем не сюжетная линия.

Можно поступить дешевле. Вместо видео взять фотокамеру. Например, чтобы вызвать улыбку в кадре, произносить не "чииз", а "террорист". Или предупреждать, что сейчас отсюда вылетит бомба. Ну, чтобы даже моргнуть не успели. В общем, правы депутаты Фландрии. Надо бороться со своими фобиями. Тем более, если не получается с их причиной. Но вот именно поэтому и приходит на ум гоголевский Городничий с его "Чему смеетесь? Над собой смеетесь". А еще Чехов. "Вишневый сад" – это тоже комедия. Только сад вырубили, и место это уже никогда не будет прежним.

Смех, конечно, продлевает жизнь. Но для начала ее надо бы сохранить. Впрочем, если байки из склепа ИГИЛ* окажутся качественным продуктом, то они на самом деле избавят бельгийцев от неприятностей. Как когда-то в СССР "Следствие ведут знатоки". Говорят, его смотрели даже преступники. Люди будут прикованы к экранам. Значит, как минимум, в это время за них можно не волноваться. Хотя Чаплин ведь тоже играл "Великого диктатора". И как играл! Но потом еще пять лет Европу убивала война, и ей было совсем не до шуток. А эти анекдоты про террористов – они же все бородатые.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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