Правы депутаты Фландрии. Надо бороться со своими фобиями. Тем более, если не получается с их причиной. Приходит на ум Чехов. "Вишневый сад" – это тоже комедия. Только сад вырубили, и место это уже никогда не будет прежним.

Бородатый анекдот. Пусть террористам будет стыдно Your browser does not support HTML5 audio

В Бельгии теперь знают, как показать зубы террористам, не выходя из дома. Надо сделать это буквально. В нужное время включить телевизор и от души поржать над репризами нового комедийного скетч-шоу об "Исламском государстве"*. Аудиторию уже предупредили, что сериал посвятят уморительным сюжетам из жизни экстремистов в Европе. Короче говоря. Мальчишки и девчонки, а также их родители! Веселые истории увидеть не хотите ли. Веселые истории, как кто кого убил, веселые истории в журнале про ИГИЛ*. Пара-пара-пам. Ну, и само собой – бум!

А вот и завязка для первой серии. В Турции накануне поймали подданного Бельгии. В Стамбуле он планировал теракт. Это же смешно, что не в Брюсселе. Взял бы работу на дом. Тем паче, что они так уже делали. У них же тут готовая съемочная площадка, в смысле, квартира – ничего выдумывать не надо. Район Мальбек – он по-прежнему европейская "кузница кадров" для ИГ*. Салах Абдеслам, причастный к атакам на "Стад де Франс" и концертный зал "Батаклан"; Аюб-эль-Казани, устроивший стрельбу в поезде "Амстердам – Париж "; Мехди Неммуш, напавший на Еврейский музей Брюсселя. "И другие", как говорят в кино, когда всех исполнителей не перечислишь.

Силовики навели здесь шороху после терактов на вокзале и в метро. Но прошло полтора года и все остаются на своих местах. И "спящие ячейки", и "бдящие" вербовщики. То есть, те самые "объекты для насмешек". И вот теперь пусть им будет стыдно. А добропорядочным бельгийцам – весело. Принято же думать, что смех побеждает страх. Если он, конечно, не без причины и не признак истерики. Но парламент Фландрии решил вызвать хохот из расчета. Из расчета 50 тысяч евро за серию.

Всего для пилотного сезона их снимут десять. Стало быть, за полмиллиона. Деньги нешуточные. Но только они. Все остальное подлежит беспощадному остракизму. И прежде всего сами эти четыре буквы. Главное "боевое" задание – позабавиться над клише "ИГИЛ"*. Это же, правда, смешнее не придумаешь. Скажешь, "Институт Головорезов И Людоедов", и народ – в лежку. А еще ИГИЛ* можно трансформировать в ЛГБТ. Тоже ведь "И Геи, И Лесбиянки". Чем не сюжетная линия.

Можно поступить дешевле. Вместо видео взять фотокамеру. Например, чтобы вызвать улыбку в кадре, произносить не "чииз", а "террорист". Или предупреждать, что сейчас отсюда вылетит бомба. Ну, чтобы даже моргнуть не успели. В общем, правы депутаты Фландрии. Надо бороться со своими фобиями. Тем более, если не получается с их причиной. Но вот именно поэтому и приходит на ум гоголевский Городничий с его "Чему смеетесь? Над собой смеетесь". А еще Чехов. "Вишневый сад" – это тоже комедия. Только сад вырубили, и место это уже никогда не будет прежним.

Смех, конечно, продлевает жизнь. Но для начала ее надо бы сохранить. Впрочем, если байки из склепа ИГИЛ* окажутся качественным продуктом, то они на самом деле избавят бельгийцев от неприятностей. Как когда-то в СССР "Следствие ведут знатоки". Говорят, его смотрели даже преступники. Люди будут прикованы к экранам. Значит, как минимум, в это время за них можно не волноваться. Хотя Чаплин ведь тоже играл "Великого диктатора". И как играл! Но потом еще пять лет Европу убивала война, и ей было совсем не до шуток. А эти анекдоты про террористов – они же все бородатые.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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