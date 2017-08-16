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Открыл Америку. Зигмар Габриэль не увидел в США главного

17:4816.08.2017
(обновлено: 17:51 16.08.2017)
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© AFP 2017 / DPA/ Kay Nietfeld Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выступает на пресс-конференции в Берлине после арестов правозащитников в Турции. 20 июля 2017Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выступает на пресс-конференции в Берлине после арестов правозащитников в Турции. 20 июля 2017
© AFP 2017 / DPA/ Kay Nietfeld
Это когда такое было. И было ли такое в принципе. Глава МИД ФРГ звонит главе МИД Китая и говорит: "я с вами, и русским передайте".

"Подобные конфликты начинаются риторикой, а завершаются военной операцией". "Весь мир шокирован непредсказуемостью политики США. Очень тяжело понять, кто там главный". Если не знать, кто это сказал, можно решить, что кто-то из российского МИДа. И это будет правдой. Наполовину. Потому что МИД, но Германии. Однако для нее самой тем более важно, что это слова не мальчика – пусть и считается, что на побегушках у Вашингтона здесь девочка – но МИДа. Хотя скептики предпочитают видеть в нем не министра иностранных дел ФРГ и вице-канцлера, а одного из лидеров партии, у которой в сентябре выборы в бундестаг.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и госсекретарь Рекс Тиллерсон, 17 мая 2017
© AP Photo / Alex Brandon
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Это, мол, Зигмар Габриэль так для внутреннего пользования бахвалится. Ну, так и Трамп, говорят, агрессивен по той же причине. Но, если мысль материальна, тем паче, произнесенная, лучше же, когда она о мире, а не о войне. А Габриэль разнес именно "крайне воинственные" выпады Трампа в сторону Северной Кореи. Хотя сам же и усомнился, что Трампа. Если, сказал он, госсекретарь Тиллерсон и шеф Пентагона Мэттис не считают необходимым военное вмешательство в ситуацию на полуострове, то кто тогда пишет Трампу такие тексты. "Значит, есть люди, желающие подменить силу закона правом силы", – открыл для себя Америку Габриэль.

Он предостерег Белый дом от эскалации и объявил, что настало "время дипломатии, а не боевых кличей". Стало быть, его время. Должны решить немецкие избиратели. И не только они. Он же еще и в Пекин позвонил. "Берлин понимает и поддерживает предложенный Китаем и Россией план "двойного замораживания"". Вкратце это значит, чтобы угомонились и КНДР, и США. То есть, Берлин поддерживает не США, а Китай и Россию. Это когда такое было. И было ли такое в принципе. Глава МИД ФРГ звонит главе МИД Китая и говорит: "я с вами, и русским передайте".

Посетители в здании рейхстага в Берлине, Германия
© AFP 2017 / Christof Stache
Депутат бундестага: 80% немцев – против ужесточения санкций в отношении РФ
Сильней было бы, потребуй он от Вашингтона вывести свои военные базы из Германии. Вот это он бы отличился от проамериканского соглашательства Меркель. Пусть и оно уже не безусловное, но, например, увеличить расходы на оборону, как требует Трамп, канцлерин планирует. А вице-канцлер – нет. Работай против него американцы – обвинили бы в связях с Россией. Еще бы и повесили знакомство с экс-канцлером Шредером. Тот решил: не все, что русскому хорошо, немцу – смерть, и согласился войти в совет директоров "Роснефти". Габриэль так далеко пока не заходит, но в его положении считать, что "немцу смерть то, что американцу хорошо" – это уже прогресс.

Ситуация вокруг КНДР рано или поздно устаканится. Ким Чен Ын согласился не спешить с выводами – в смысле, ракет из шахты – и еще посмотреть на поведение янки. Прозвучало, конечно, высокомерно, но уже, по крайней мере, не так безвозвратно. Однако сомнения Габриэля в адекватности Вашингтона – они же не только по корейскому досье. Они по существу. И они останутся, пока остается Трамп. Жаль, книжка с твитами президента США уже вышла. К ее обложке, на которой Дональд изображен в виде маленького грустного ребенка в большом церемониальном кресле, очень бы подошли слова дядюшки Зигмара. "Ну, и кто тут главный?".

Впрочем, наверное, будет и второй том. Судя по всему, другого личного оружия у хозяина Белого дома нет. Только "ТТ". Твиты Трампа.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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