Открыл Америку. Зигмар Габриэль не увидел в США главного

"Подобные конфликты начинаются риторикой, а завершаются военной операцией". "Весь мир шокирован непредсказуемостью политики США. Очень тяжело понять, кто там главный". Если не знать, кто это сказал, можно решить, что кто-то из российского МИДа. И это будет правдой. Наполовину. Потому что МИД, но Германии. Однако для нее самой тем более важно, что это слова не мальчика – пусть и считается, что на побегушках у Вашингтона здесь девочка – но МИДа. Хотя скептики предпочитают видеть в нем не министра иностранных дел ФРГ и вице-канцлера, а одного из лидеров партии, у которой в сентябре выборы в бундестаг.
Он предостерег Белый дом от эскалации и объявил, что настало "время дипломатии, а не боевых кличей". Стало быть, его время. Должны решить немецкие избиратели. И не только они. Он же еще и в Пекин позвонил. "Берлин понимает и поддерживает предложенный Китаем и Россией план "двойного замораживания"". Вкратце это значит, чтобы угомонились и КНДР, и США. То есть, Берлин поддерживает не США, а Китай и Россию. Это когда такое было. И было ли такое в принципе. Глава МИД ФРГ звонит главе МИД Китая и говорит: "я с вами, и русским передайте".
Ситуация вокруг КНДР рано или поздно устаканится. Ким Чен Ын согласился не спешить с выводами – в смысле, ракет из шахты – и еще посмотреть на поведение янки. Прозвучало, конечно, высокомерно, но уже, по крайней мере, не так безвозвратно. Однако сомнения Габриэля в адекватности Вашингтона – они же не только по корейскому досье. Они по существу. И они останутся, пока остается Трамп. Жаль, книжка с твитами президента США уже вышла. К ее обложке, на которой Дональд изображен в виде маленького грустного ребенка в большом церемониальном кресле, очень бы подошли слова дядюшки Зигмара. "Ну, и кто тут главный?".
Впрочем, наверное, будет и второй том. Судя по всему, другого личного оружия у хозяина Белого дома нет. Только "ТТ". Твиты Трампа.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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