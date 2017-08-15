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На все сто. Эммануэлю Макрону сегодня есть чем гордиться

17:2015.08.2017
(обновлено: 17:21 15.08.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Версальском дворцеПрезидент Франции Эммануэль Макрон перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Версальском дворце
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Как уверяют эксперты, отношение французов к своему молодому лидеру скоро станет еще прохладней. К тому же многие не вернулись из отпусков. Поэтому не догадываются, куда попадут. Им объяснят уже в сентябре. И это Марин Ле Пен еще отдыхает.

Такими темпами ученик превзойдет своего учителя гораздо быстрее, чем думали. Франсуа Олланд лишь к середине срока прочно стал самым непопулярным президентом Франции. Но даже у него после первых ста дней рейтинг держался на уровне 45%. Эммануэль Макрон свою дебютную сотню встречает с показателем 36. И это не температура тела. Это траектория его свободного падения. Динамика в лучших традициях крутого пике. С ускорением. В июне у него 64 пункта. В июле сразу на 10 меньше. В августе – почти минус 20. И это тоже пока не зима. К ней, уверяют эксперты, отношение общества к своему молодому лидеру станет гораздо прохладней.

Супруга избранного президента Франции Эммануэля Макрона Брижит на церемонии инаугурации в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Все-таки, говорят они, сейчас оно по инерции еще верит в возможность перемен к лучшему. К тому же многие не вернулись из отпусков. Поэтому даже не догадываются, куда они попадут. Им объяснят это уже в сентябре. Два крупнейших французских профсоюза, а также левая оппозиция начнут осень массовыми акциями протеста против трудовой реформы. И это Марин Ле Пен еще отдыхает.

Классический продукт пластической политхирургии – Эммануэль Макрон теперь напоминает красотку за рулем дорогого авто. Ту, что провожают словами: "права купила, а ездить не купила". Ему тоже важен внешний вид. Именно поэтому гораздо респектабельней он выглядит на международном подиуме. Но, как и в семейных делах, в политике тоже только дома знают, какой он – настоящий. В том числе и в семейных делах. Ими, если и не перечеркнул, то изрядно подмочил, пожалуй, самое значительное свое достижение за эти три месяца. Закон о морализации политической жизни, запрещающий депутатам нанимать себе в помощники родню.

Он, конечно, мог бы сказать, что не депутат и что с государственным статусом "первой леди" еще не известно, кто из них у кого в помощниках бы ходил: жена у него или наоборот. Но предпочел просто дать задний ход, тем самым, возможно, хоть на миг задержав обвал популярности. А ведь кроме этого несостоявшегося "повышения" его Брижит были скандальные с коррупционным налетом отставки четырех министров, которых, если верить молве, он отбирал лично. И совсем некрасивая история с экс-начальником Генштаба, генералом де Вилье. Его Макрон убрал, чтоб не перечил. А еще даже в его собственной партии заговорили о его лицемерии и авторитаризме.

Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Все понимают: юношеский максимализм. Никто не знает, проходит ли это с возрастом. Социологи, например, утверждают, что негативный фон рискует укорениться в сознании французов и уже будет неважно, повзрослеет Эммануэль или нет. Маленькая же собачка – до старости щенок. Сам он перед выборами доказывал, что не верит в "теорию первых ста дней". По ней, именно в этот период становится ясно, как пойдет. Возможно, прав. Это же только разбег. Но даже великий Болт, в начале дистанции самоуверенно стабильно валяя ваньку, не всегда успевал наверстать упущенное. Так что Макрону бы сегодня ловить момент. Такого у него уже не будет. Ведь только сегодня о своем президентстве он может сказать, что провел его на все сто.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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