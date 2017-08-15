Без тормозов: США настраивают против себя целые регионы

Крайняя воинственность становится ведущим трендом Белого дома и ключевых американских ведомств. Это для США не является чем-то новым. Беда в том, что эта воинственность, похоже, не подкреплена необходимой для большой политики уравновешенностью.

Пекин пообещал ответить Вашингтону на ужесточение правил торговли. Иран в ответ на американские санкции пригрозил выйти из соглашения по ядерной программе. КНДР разработала план удара по базам США на Гуаме. Впрочем, Ким Чен Ын готов еще какое-то время посмотреть на, как он выразился, "глупое поведение янки". В МИД России пообещали ответить, если США осложнят работу российских дипломатов, но надеются на стабилизацию отношений с Вашингтоном. Соединенные Штаты и Венесуэла обменялись угрозами. Ситуация все больше накаляется – президент Мадуро пообещал провести военные учения. Таков его ответ на заявления Вашингтона о возможном вмешательстве в дела этой страны.

Эти новости соседствуют. И все они напрямую связаны с нынешним внешнеполитическим вектором Вашингтона. Стратегией или курсом его, конечно, не назовешь, но хрен редьки не слаще. Вашингтон последовательно настраивает против себя целые страны и регионы. Если все это делается, чтобы Дональд Трамп смог доказать свою "крутизну" и независимость политическому классу в США, то это чрезмерно высокая цена за сугубо внутреннюю историю. Вашингтон ставит на грань войны не только свою страну, но и другие тоже. С кем-то на грань торговой, а с кем-то – самой что ни на есть "горячей". Понятно, что политика Пхеньяна не подлежит оправданию, а порой и объяснению. Но значит ли это, что противостояние с Северной Кореей надо доводить до предела? Не в том ли мудрость более сильного, что он способен избежать острых углов, сохранив свои интересы, да и глобальные тоже? Зачем раз от раза называть Иран "террористическим государством номер один", а затем вводить против него новые санкции, тем самым перечеркивая прежние, причем весьма успешные усилия международного сообщества по урегулированию иранской ядерной проблемы?

Какое отношение США имеют к парламентским выборам в Венесуэле, которые стали причиной резкого обострения в отношениях двух стран лишь потому, что Вашингтон по непонятным причинам назвал их "ударом по демократии во всем полушарии"? Зачем раздувать тему очередного "ответа русским" на введенные Москвой ограничения в отношении американского дипкорпуса? Россия ведь сделала это не по своей "доброй воле", а вследствие предыдущих, деликатно говоря, недружественных шагов Вашингтона. Наконец, к чему упрекать Китай в бездействии по проблеме Северной Кореи, угрожать санкциями, а затем обвинять в хищении американской интеллектуальной собственности? Пекин ведь обязательно ответит.

Вся эта "картина маслом" показывает, во-первых, что у США нет долгосрочной и продуманной программы действий на внешней арене. В этой сфере – полный сумбур. А во-вторых, что более тревожно, воинственность становится четким внешнеполитическим трендом нынешней администрации и ключевых американских ведомств. Это, конечно, для Америки не нечто новое. Беда лишь в том, что эта воинственность, похоже, не очень-то подкреплена необходимой для большой политики и скрытой до поры до времени уравновешенностью, которая в последний момент становится спасительным "тормозом". Хочется, конечно, в этом грубо ошибаться.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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