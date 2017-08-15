Украинцы едут в Крым: кто – отдыхать, кто – устраивать диверсии

Предполагаемый агент СБУ Геннадий Лимешко, задержанный с поличным, признал вину в подготовке диверсий в Крыму. Что примечательно, диверсии готовились в период, когда на российском полуострове отмечен огромный приток украинских отдыхающих.

Туристическая блокада Крыма со стороны Киева "захлебнулась в многотысячном потоке украинских граждан", которые, несмотря на сложности, не изменили своего желания посетить полуостров. Так ситуацию видит глава госкомитета правительства Крыма по делам межнациональных отношений Заур Смирнов. Говорит, что ни километровые очереди на границе, ни оголтелая киевская пропаганда не сократили туристический поток с украинской стороны.

Однако, по его информации, в Киеве пока не сдаются: спецслужбы Украины планируют организовать на российском полуострове провокации с помощью сторонников запрещенных в России экстремистских течений или организации искусственных протестов.

Хотя, конечно, учитывая патриотические настроения, которые по-прежнему сильны в Крыму, это будет очень сложно. Особенно с уровнем подготовки украинских диверсантов, которых регулярно задерживает ФСБ.

Например, предполагаемого агента Службы безопасности Украины Геннадия Лимешко задержали в момент подготовки взрыва. Он собирался привести в негодное состояние линии электропередач Судак – Новый Свет, перекрыть автомобильную трассу в том же районе и поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье. За все это, как он сам рассказал, ему дали пять тысяч гривен. Это меньше 200 долларов.

Такой вот и швец, и жнец, и на дуде игрец – и практически даром. Хотя феноменальная многозадачность диверсанта и легкость, с которой он попался, могут навести на мысль, что это отвлекающий маневр и параллельно где-то готовится что-то более серьезное. Хотя военные эксперты и полагают, что на Украине просто нет специалистов, способных провернуть крупномасштабную диверсию

Ну и к тому же на ФСБ в любом случае можно положиться. Так что обещание главы Крыма Сергея Аксенова, что жители и туристы будут в безопасности – это не пустые слова, а реалистичный взгляд на вещи. И поток туристов, в котором уже захлебнулась блокада, наверняка вырастет настолько, что накроет планы Киева с головой.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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