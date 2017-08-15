План удара: США и КНДР готовят нам Малый ледниковый период?

Вероятность вооруженного столкновения США и КНДР большинство экспертов оценивает как незначительную. Дескать, поговорят, да и как-нибудь договорятся. Очень много войн начиналось именно так: просто потому, что в их реальность никто не верил.

Обострение кризиса на Корейском полуострове может привести к коллапсу мирового масштаба, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она вновь призвала Пхеньян и Вашингтон обсудить российско-китайскую программу по выходу из кризиса. США и Южная Корея замораживают свои военные учения, а Северная Корея замораживает свои испытания.

Захарова также отметила один парадокс: заявления Пхеньяна и Вашингтона идентичны. "Идет прямое запугивание с применением силы с обеих сторон… Такое ощущение, что все заявления Пхеньяна переводятся на английский язык и озвучиваются официальными представителями США".

Из последних воинственных заявлений. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал вооруженным силам быть готовыми нанести в любой момент удар по военным объектам США на острове Гуам в Тихом океане (на острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и база ВМФ Апра-Харбор). А там и до Перл-Харбора недалеко. От Гуама до Гавайев всего-то какие-то две с половиной тысячи километров. Для МБР – это ничто.

А президент США Дональд Трамп и вовсе пригрозил Северной Корее "огнем и яростью" в случае, если со стороны Пхеньяна будет реальная угроза для США.

Между тем СМИ сообщают, что высокопоставленные чиновники США и Южной Кореи считают, что существует малая вероятность реальной военной угрозы. Тому есть и косвенное подтверждение. По данным из Сеула, министры обороны Южной Кореи и США собираются обсудить ситуацию вокруг КНДР только 30 августа на встрече в Вашингтоне. Аж через две недели. Эти сообщения успокаивают. И на этом фоне уже растут азиатские биржевые индексы, стоимость золота снижается.

Впрочем, здесь больше все-таки политики. Эксперты уверены: северокорейская угроза – это американский рычаг для давления на Китай. Да и на Россию тоже.

На Западе уверены (Трамп рассказал?), что у Пекина есть большие возможности повлиять на Пхеньян. Однако возможности Пекина гораздо меньше, чем о них принято думать. Китайская государственная газета China Daily пишет, что Трамп требует слишком многого от Китая в отношении Северной Кореи. Кроме того, Пекин предупреждает Трампа: не пытайтесь обвинить Китай в пособничестве в ядерных делах КНДР. Если Пекин и Вашингтон столкнутся друг с другом, все станет еще сложнее. Тем более что для Пекина уничтожение северокорейского режима абсолютно недопустимо. Это, в первую очередь, будет означать, что со стороны того, что останется от КНДР, будет исходить перманентная угроза для Китая. Уж лучше чучхе! (Китайская газета Global Times: "Китай также должен разъяснить, что если Северная Корея осуществит ракетные пуски, которые будут угрожать США, Китай останется нейтральным. Если же удар будет наноситься США и Южной Кореей с целью свержения северокорейского режима, изменения политической картины на Корейском полуострове, то Китай постарается этому помешать").

Тем временем Китай во исполнение резолюции СБ ООН от 5 августа вводит ограничения на поставки из Северной Кореи каменного угля, железа, свинца, руд, а также морепродуктов. По подсчетам Госдепа США, новые санкции ООН обойдутся северокорейской экономике в миллиард долларов. При этом вся годовая прибыль КНДР от экспорта – три миллиарда. А на долю Китая приходится 90% северокорейской торговли.

Но вернемся к конфликту. А что, если США и КНДР все-таки устроят ограниченную ядерную войну? Ученые говорят, что в результате взрыва бомб пепел и пыль образуют в атмосфере непроницаемый слой, который не будет пропускать солнечные лучи к поверхности Земли. Резко изменятся погодные условия, повторится, как это было в Средневековье, Малый ледниковый период. Голод, холод и жестокие кровавые конфликты за блага и ресурсы.

Но есть и оптимисты. Некоторые американские эксперты говорят, что ограниченная ядерная война не приведет к гибели планеты. И не все население вымрет. Да и последствия радиации сильно преувеличены. Вон, посмотрите, в Хиросиме с Нагасаки люди себе живут-поживают. И средняя продолжительность жизни в этих городах составляет 80 лет. А потом. Ядерная война неизбежна. И вот почему. Америка – это супердержава. А империи западного, англосаксонского типа должны постоянно расширяться. Остановка в расширении будет означать их смерть, распад и уничтожение. Это аксиома, о которой когда-то апологет британского империализма Редьярд Киплинг писал: "трагичен для мира будет тот день, когда Британская Империя перестанет расширяться". Вот только стоит уточнить: "трагично" для англичан или для мира?

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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