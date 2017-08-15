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Наряд вне очереди, или Украинская армия как школа жизни

10:5215.08.2017
(обновлено: 10:53 15.08.2017)
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© AFP 2017 / Anatoly StepanovВоеннослужащие ВСУ на позициях в селе Крымское Луганской областиВоеннослужащие ВСУ на позициях в селе Крымское Луганской области
© AFP 2017 / Anatoly Stepanov
Бойцы ВСУ из-за плохих условий службы отказываются от подписания контрактов. В итоге в армии – нехватка личного состава, а на Украине – внеочередная мобилизация. Причем летом, в период отпусков: говорят, что в армии уже "некому в наряд сходить".

Украинские власти традиционно попрошайничают, собирая средства для своей "народной" армии. Просят у Пентагона, у НАТО, у бизнеса, у волонтеров и даже у детей в украинских школах. Это никого уже не шокирует. Три года армейские части частично обеспечиваются за счет пожертвований и личных средств бойцов. Некоторые подразделения, такие как разведка, существуют исключительно за счет пожертвований и взносов

Сторонники радикального движения Правый сектор (экстремистская организация, запрещена в России). Архивное фото
© РИА Новости / Александр Максименко
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При всем при том армия – одна из приоритетных строчек бюджета Украины. Почти 70 млрд гривен из государственной казны – это больше, чем расходы на образование, здравоохранение, культуру и спорт, вместе взятые. Однако этого показалось недостаточно – президент Петр Порошенко издал указ, который обязывает местные администрации осуществлять шефство над военными частями. 

Мало того, что местным бюджетам передали всю ответственность за образование, коммунальное хозяйство, социальные выплаты и здравоохранение. Теперь они должны еще и армии. За каждой районной администрацией закреплена определенная часть зоны АТО. Особо циничная ситуация – с находящимися под контролем Киева районами Донецкой и Луганской областей, которые теперь будут одевать и вооружать пять воинских частей.

Логика Киева проста: бойцы АТО – это народные защитники? Ну, вот пусть народ их и содержит.

Чиновники министерства обороны, исправно получающие гранты и финансовую помощь Запада, наверняка потирают руки от удовольствия. Ведь Пентагон и НАТО не забывают регулярно перечислять деньги, волонтеры работают, теперь и местные бюджеты – при деле. Короче говоря, и овцы целы, и волки сыты.

А вот солдаты – не очень. Добровольцы, которые уже три года одевают, обувают и вооружают армию, публикуют в соцсетях фотографии с просроченной тушенкой и некачественным обмундированием, которое закупается за счет казны. 

Американские военные производят выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) FGM-148 Javelin
© Фото : Public domain
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Бойцы украинской армии из-за плохих условий службы отказываются от подписания контрактов, что уже привело к внеочередной мобилизации. Причем летом, в период отпусков: говорят, что в армии уже некому в наряд сходить.  А между тем, как сообщается, число дезертиров в рядах вооруженных сил Украины составило уже более восьми тысяч человек.

Отдельная тема – "вредные привычки". Министр обороны Украины Степан Полторак фактически признал борьбу с пьянством в рядах ВСУ провальной, обязав командиров создавать среди подчиненных им военнослужащих атмосферу нетерпимости к алкоголю.

Завершающий штрих в картине, изображающей "победоносную" армию Украины, символично поставил командир взвода 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. О его "подвигах" рассказал официальный представитель народной милиции непризнанной ЛНР подполковник Андрей Марочко

Военнослужащие одного из отделений в полном составе намеревались покинуть передний край, протестуя против действий командира. Чтобы удержать личный состав, офицер застрелил лидера взбунтовавшихся подчиненных. А через какое-то время его самого при попытке ограбить ликеро-водочный ларек задержала военная служба правопорядка ВСУ.

Нечеловеческие условия, плохое обеспечение и бездушное отношение со стороны командного состава гасят последние патриотические порывы украинцев. Несмотря на американских инструкторов, деньги и полученный какой-никакой боевой опыт Украина так и не смогла за три года создать нормальную армию. Зато кто-то сумел нажить себе приличное состояние.

Автор Елена Глищинская, радио Sputnik

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