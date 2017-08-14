Выбирайтесь сами. НАТО не станет воевать за США с КНДР

Пхеньян, как сообщают, всего за пару дней мобилизовал три миллиона человек. И, что интересно, имеет на это право. И вот с такой КНДР Штаты рискуют схлестнуться один на один. Потому что не факт, что вся Европа будет болеть за них.

У них тоже друзей не выбирают. Им приказывают. Однако на этот раз по команде не получится. Уговорами, скорее всего, тоже. Страны НАТО вовсе не обязаны поддерживать США в случае конфликта с Северной Кореей. Немецкая Die Welt со ссылкой на официального представителя альянса уверяет, что даже удар КНДР по Гуаму – это не повод включать режим коллективной безопасности. Пресловутую пятую статью с ее "нападение на одного – это атака на всех", никто, конечно, не отменял. Так и шестую тоже. Хотя ее не так часто вспоминают, но сейчас самое время.

Она ограничивает солидарную ответственность НАТО только территорией стран-членов и островов, расположенных к северу от тропика Рака и находящихся в ведении союза. Гуам под это дело никак не подпадает. Так что, извините-подвиньтесь. В смысле, поближе к альянсу. Тогда блок – как штык. А так – только политическое сочувствие. И вроде бы прежде евронатовцы не были столь щепетильны в исполнении собственных правил. Но это же не Югославию с Ливией бомбить, которые тоже к их юрисдикции совсем не относятся. И даже не по Сирии поддакивать. Эти могут и ответить. В общем, как-нибудь без нас, дают понять в Брюсселе.

А США между тем лихорадочно ищут в Европе союзников ради союзников. Просят британцев помочь с обнаружением ракетных шахт в КНДР, словно это не разведка Пентагона уже сообщила, что и так все знает. Трамп звонит Макрону с докладом о готовности применить силу, будто нуждается именно в его разрешении. Соединенным Штатам важно повязать кровью как можно больше стран, чтобы придать своему вторжению международный характер. Понятно, что мандата ООН не будет, но Вашингтон сам себе "ООН", когда дело касается его представлений о мировом порядке. Однако для этого в его организацию нужно объединить хоть какие-то нации.

Но, видимо, не европейские. Те явно не в восторге от агрессивной риторики Белого дома. Тон недовольства задает Берлин. Сначала глава МИД Габриэль, затем уже и сама канцлерин Меркель делают Трампу замечания, едва ли не уподобляя его Ким Чен Ыну. В Европе, конечно, не все такие смелые, как немцы. Ну,так ведь и выборы в бундестаг только в Германии. Ее лидерам надо показывать характер. А остальным, как школьникам, не желающим отвечать, достаточно спрятаться под парты, чтобы их, не дай бог, не вызвали.

США, пожалуй, могут возмутиться. Мол, мы-то спасаем "восточный фланг" от России, а где же взаимность? Но лучше бы им молчать. Иначе европейцам придется признать, что это совсем не одно и то же: симуляция и война. В Прибалтике и Польше войска НАТО просто отбывают номер, а кто знает, как повернется в Корее. Ким всего за пару дней мобилизовал три миллиона человек. И, что самое неприятное, он имеет на это право. И вот с такой КНДР Штаты рискуют схлестнуться один на один. И не факт, что вся Европа будет болеть за них. Как говорится, выбирайтесь сами, коль по уши в Гуаме.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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