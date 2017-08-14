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Биг Беннон. Трамп нашел, кто в Белом доме "стучит" и "звонит"

17:3914.08.2017
(обновлено: 17:40 14.08.2017)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
В Белом доме, похоже, только Трамп и не "сливает" в прессу то, что для нее не предназначено. Может, именно поэтому он все чаще делает несогласованные и спонтанные заявления. Это единственный способ сохранить их в тайне до нужного момента.

Его до сих пор называют одним из самых влиятельных сотрудников Белого дома. Потому что информация о его разжаловании еще не стала официальной. Хотя СМИ ссылаются не на источники, близкие к Трампу, а на самого Трампа. Дескать, лично объявил узкому кругу, что винит в "утечках" своего ближайшего помощника Стивена Беннона. Основания, мол, настолько серьезны, что президент даже не пригласил того поиграть в гольф в Нью-Джерси. Хотя иные настаивают, что Беннон сам отказался составить патрону компанию, чем и навлек на себя его гнев, плавно переходящий в подозрения.

Энтони Скарамуччи во время брифинга для прессы в Белом доме
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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В общем, как водится, заговорили об отставке. Немудрено. И дело не в том, что еще пятого апреля, когда Трамп изгнал Стивена из Совета по национальной безопасности, можно было предполагать именно такой исход. Из тех, кто попал на одно фото с Трампом во время переговоров с Путиным, Беннон последний, кроме самого президента и его Пенса, оставался нетронутым. Глава аппарата Прибус, советник Флинн, пресс-секретарь Спайсер – уже "эксы". Это, конечно, ни о чем не говорит. Кроме того, что все эти люди олицетворяли первый состав Трампа. Противоречивый и разношерстный.

Отставка Беннона логично завершила бы обновление команды и позволила бы объявить о приведение трудового коллектива к единому знаменателю. Неприкосновенным остается лишь Кушнер. Но кто знает, как бы у него сложилось, не скажи он Иванке "да". Кстати, Джаред Стивену – не товарищ. Хоть на выборах одно дело делали. Но и он уже просил тестя избавиться от Беннона. А еще у главного стратега принципиальные противоречия с шефом Пентагона Мэттисом и советником по нацбезопасности Макмастером. С новым главой аппарата Келли у него тоже как-то сразу не сложилось.

Он, правда, до сих пор старший советник. Но для персоны, настолько приближенной к императору, он слишком редко появляется на публике. В обществе уже поговаривают, что он скорее серый, чем кардинал. И как-то очень вовремя, чтобы быть просто слухами, пошли слухи о его опале. Беннон слывет радикалом. А враги и вовсе зовут его "расистом". Это он направил кампанию Трампа на белый, если не сказать белый-белый электорат, который, собственно, и принес ему победу. И есть мнение, что среди тех, кто превратил Шарлоттсвилль в горячую точку, были и его избиратели.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборного ралли в городе Кармел. 2 мая 2016
© РИА Новости / Никита Шохов
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Не случайно же президент как-то очень неубедительно высказался о столкновениях, обойдя стороной их инициаторов. Белому дому даже пришлось вдогонку добавлять его словам жесткости и адресности. Тут-то и вынесли из избы пока только сор, но с явным намеком на Беннона. Чем не жертва на алтарь расовой примиримости. И если Трамп планировал избавиться от своего главного стратега, то сейчас – самое подходящее время. Ему и истеблишмент в кои-то веки спасибо скажет. Республиканцы с демократами еще зимой строчили на Беннона коллективную кляузу.

Однако Трамп потому и не лишает Беннона всех званий, что одно останется с ним навсегда. Звание автора победы Трампа. Возглавив его штаб вместо обвиненного в связах с Януковичем Пола Манафорта, Стивен буквально вернул Дональда в игру. И Трамп вряд ли найдет другую такую правую руку, которая вновь сумеет вытащить его за волосы из того, что он сам называет "болотом". Тот же экс-директор по коммуникациям Энтони Скарамуччи после увольнения признал, что аппарат кишит людьми, которые того и хотят, чтобы вместе с информацией о президенте "слить" и самого президента.

В Белом доме, похоже, только Трамп и не "стучит". Может, именно поэтому в последнее время он чаще всего делает несогласованные и спонтанные заявления. Это единственный способ сохранить их в тайне до нужного момента. Между прочим, своими подозрениями на счет Беннона он делился с узким кругом без Беннона. А информация все равно тут же попала в СМИ.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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