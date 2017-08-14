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Американцы в Афганистане: go home

15:1014.08.2017
(обновлено: 15:11 14.08.2017)
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CC BY 2.0 / The U.S. Army / Returning to base Американские военнослужащие возвращаются на базу после патрулирования территории возле города Калат, АфганистанАмериканские военнослужащие возвращаются на базу после патрулирования территории возле города Калат, Афганистан
CC BY 2.0 / The U.S. Army / Returning to base
Как Америке "уйти" из Афганистана так, чтобы остаться? Белый дом, похоже, подумывает насчет того, чтобы отдать ситуацию в этой стране на откуп частным военным компаниям. Но станет ли это решением проблемы? Афганской – точно нет.

Американские власти должны вывести свой воинский контингент из Афганистана и прекратить провалившуюся кампанию. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии российского внешнеполитического ведомства Замир Кабулов. По его словам, если армия США ничего толком не может сделать, пусть уходит.

Американские военные на месте нападения на конвой НАТО в Кандагаре
© AFP 2017 / Javed Tanveer
Мнение: ситуация в Афганистане требует подключения региональных государств
При этом, отметил Кабулов, Москва выступает против того, чтобы регулярные американские войска в Афганистане заменили наемники из частных компаний. Коротко, но емко. Не в бровь, а в глаз, как говорят в народе. По сути, российский дипломат в сконцентрированной форме выразил позицию России и, кстати, некоторых других государств по афганской проблеме. Что же до американцев, то они находятся в классической патовой ситуации. Уйти нельзя, ибо сразу недоброжелатели обвинят в слабости, а оставаться до бесконечности слишком накладно. Кстати, российский дипломат обратил внимание на важную деталь. Похоже, Белый дом хочет отдать ситуацию в Афганистане на откуп ЧВК, которые уже "отличились" там огромным количество скандалов и противоправных действий. Более того, свои предложения по использованию частных структур в обеспечении безопасности в Афганистане представили Эрик Принс, создатель наиболее одиозной компании Blackwater (ныне – Academi). Местная пресса пишет: этот шаг свидетельствует о стремлении администрации Трампа выработать новую стратегию действий в конфликте, продолжающемся 16 лет. Вот только стратегии пока никакой не просматривается.

Да, Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане "бардаком", который Америка намерена разгрести. А ранее сенатор Маккейн признал, что США проигрывают войну в этой стране. Но это никакая не стратегия, а констатация факта. Стратегией можно было бы, к примеру, считать долгосрочные планы Вашингтона по освоению природных ресурсов этой страны, о чем говорят некоторые эксперты. Но четких подтверждений таких намерений пока нет.

Американские военнослужащие в Афганистане
© Flickr / U.S. Army / Staff Sgt. Jason Epperson
Стереть в пыльцу. В США захотели смыть афганский позор "черной водой"
Зато прекрасно видно, к чему привела политика Вашингтона на афганском направлении: террористическая угроза как была, так и остается на самом высоком уровне, наркопроизводство за последние 16 лет только увеличилось, а мирной, созидательной жизнью в стране даже не "пахнет". Не говоря об экономике. Нет, Вашингтон выделял средства на восстановление Афганистана. Но истрачены они были, как говорят злые языки, мягко говоря, бездарно: на виллы для чиновников и разные объекты торговли, которые приносили прибыль строго очерченному узкому кругу лиц.

Понятно, что Дональд Трамп вряд ли неожиданно примет какое-либо радикальное решение по Афганистану. Ему нужно просчитывать последствия. Например, ухода США из этой страны. Так что никакого ухода не будет. Но не только по внутриполитическим причинам. Афганистан – важная для Соединенных Штатов точка на карте по соображениям большой геополитики в долгосрочной перспективе. Вот только самому афганского государству это не сулит ничего хорошего. И сколько бы ни надеялся Кабул на то, что американцы помогут реанимировать Афганистан в гражданском, экономическом значении этого слова, это вряд ли осуществимо. Вашингтону это просто не нужно.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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