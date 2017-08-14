И нашим и вашим. Косово вновь стало яблоком раздора

Президент Сербии лишь сообщил, что хотел бы начать национальный диалог по Косово – и мнения сразу же буквально посыпались. Причем мнения – взаимоисключающие.

Президент Сербии Александр Вучич выступил с инициативой начать "внутренний" общенациональный диалог по Косово. Он считает, что можно найти компромисс в решении дальнейшей судьбы насильно отторгнутой сербской автономии. Впрочем, многие аналитики сомневаются в том, что Приштина пойдет на уступки после подписания Брюссельских договоров, которые серьезно сократили юрисдикцию Белграда на территории Косово и Метохии.

В самой Сербии предложение Вучича встретили неоднозначно. Многие опасаются, что президент таким образом готовит общественное мнение к признанию независимости Косово.

Инициатива Вучича – это "пробный шар": а что скажут сербы? А что скажет Брюссель? Президента понять можно: проблема Косово – главное препятствие для вступления Сербии в ЕС. Эту цель Белград (или, по крайней мере, Вучич) считает приоритетной.

По мнению экспертов, есть несколько вариантов достигнуть компромисса. В частности, глава МИД Сербии Ивица Дачич предлагает разделить край на две части: сербскую и албанскую. Анклав Косовска-Митровица, где живут в основном сербы, остается в составе Сербии, а остальное – республика Косово.

Но в Приштине говорят, что территория Косово едина и неделима. Дескать, в Брюсселе Белград все, что нужно подписал, поэтому говорить не о чем.

Политолог Стефан Сурлич из Белградского университета в интервью Sputnik сказал, что в данный момент в Приштине нет политика, готового согласиться на раздел Косово. Гораздо охотнее в Приштине готовы беседовать об обмене территорий: Косовска-Митровица остается в составе Сербии, а косовары получают в обмен так называемую Прешевскую долину – три муниципалитета на юге Сербии, населенных в основном албанцами.

Есть еще один вариант – "замораживание" сербско-косовского конфликта. Впрочем, сербский вице-премьер Расим Ляич считает, что это невыгодно для Белграда. По его словам, необходимо ускорить решение косовской проблемы, иначе наступит "ползучая независимость", при которой сербы вообще ничего не получат.

Между тем, президент Вучич продолжает лавировать между Брюсселем и сербским общественным мнением. Не далее как в июне он вновь подтвердил, что сербские власти ни при каких обстоятельствах не признают независимости Косово.

И вот в этом и есть, на мой взгляд, главная ошибка Вучича. Он, с одной стороны, хочет угодить Брюсселю, договориться с косоварами и вступить в ЕС. А с другой стороны хочет, чтобы сербы молча одобрили независимость Косова. А молча-то не получится! Еще Пушкин говорил: в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань. Вучич хочет много и сразу. А так не бывает. Угодить всем не получается. Политика "и нашим и вашим за копейку спляшем" обычно заканчивается провалом.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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