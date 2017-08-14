И нашим и вашим. Косово вновь стало яблоком раздора

Президент Сербии Александр Вучич выступил с инициативой начать "внутренний" общенациональный диалог по Косово. Он считает, что можно найти компромисс в решении дальнейшей судьбы насильно отторгнутой сербской автономии. Впрочем, многие аналитики сомневаются в том, что Приштина пойдет на уступки после подписания Брюссельских договоров, которые серьезно сократили юрисдикцию Белграда на территории Косово и Метохии.
В самой Сербии предложение Вучича встретили неоднозначно. Многие опасаются, что президент таким образом готовит общественное мнение к признанию независимости Косово.
Инициатива Вучича – это "пробный шар": а что скажут сербы? А что скажет Брюссель? Президента понять можно: проблема Косово – главное препятствие для вступления Сербии в ЕС. Эту цель Белград (или, по крайней мере, Вучич) считает приоритетной.
Но в Приштине говорят, что территория Косово едина и неделима. Дескать, в Брюсселе Белград все, что нужно подписал, поэтому говорить не о чем.
Политолог Стефан Сурлич из Белградского университета в интервью Sputnik сказал, что в данный момент в Приштине нет политика, готового согласиться на раздел Косово. Гораздо охотнее в Приштине готовы беседовать об обмене территорий: Косовска-Митровица остается в составе Сербии, а косовары получают в обмен так называемую Прешевскую долину – три муниципалитета на юге Сербии, населенных в основном албанцами.
Есть еще один вариант – "замораживание" сербско-косовского конфликта. Впрочем, сербский вице-премьер Расим Ляич считает, что это невыгодно для Белграда. По его словам, необходимо ускорить решение косовской проблемы, иначе наступит "ползучая независимость", при которой сербы вообще ничего не получат.
И вот в этом и есть, на мой взгляд, главная ошибка Вучича. Он, с одной стороны, хочет угодить Брюсселю, договориться с косоварами и вступить в ЕС. А с другой стороны хочет, чтобы сербы молча одобрили независимость Косова. А молча-то не получится! Еще Пушкин говорил: в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань. Вучич хочет много и сразу. А так не бывает. Угодить всем не получается. Политика "и нашим и вашим за копейку спляшем" обычно заканчивается провалом.
Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik
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