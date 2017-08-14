За мной не занимать! Украинская "очередь в Европу" растянулась на месяцы

Подавляющее большинство граждан Украины, получивших "безвизовый" для ЕС биометрический паспорт, воспользоваться им не спешат. Или не могут. Но безумные очереди на получение вожделенного "средства передвижения" все равно не спадают.

Сначала украинцы не верили, что безвиз будет, теперь они не верят, что это навсегда. Только так и можно объяснить массовый ажиотаж вокруг получения биометрических паспортов в незалежной.

По словам представителя Государственной миграционной службы Украины, его ведомство каждый день принимает до 25 тысяч заявлений на оформление загранпаспорта (что больше прошлогодних показателей в два с половиной раза). Если умножить это число на количество дней, прошедших с 11 июня – дня падения режима, визового, конечно, с Европой, – то, похоже, вся Украина решила сняться с места.

Этот "европейский порыв", наверное, можно было спрогнозировать. Например, на уровне первых европарламентских обсуждений украинского безвиза и даже еще раньше, как только в массы был вброшен лозунг "Украина – це Европа". То есть начать строить в Киеве "самый большой центр обслуживания граждан", который все обещают, но его пока как не было, так и нет. Или хотя бы установить новое оборудование на единственном в стране полиграфическом комбинате, который способен печатать биометрику. Правда, как стало известно интернет-изданию Страна.ua , поступит оно на комбинат не раньше января 2018 года. Вот и получается, чтобы все это делать заранее, надо было быть твердо уверенным в том, что украинский шаг в Европу крепок, что никто не собьется с пути и подножек тоже не будет. Выходит, не верили!..

Что ж теперь? Теперь же граждане лихорадочно обзаводятся паспортами, но в основном в Европу не едут. Из четырех миллионов украинцев, которым новый паспорт оказался "позарез-нужен-срочно", только 162 тысячи действительно предъявили его на границе. Остальные поставили в сервант. "Паспортами для серванта" и "паспортами под подушку" (видимо, чтобы сон слаще был) называют эти документы в той же ГМС Украины. Так сказать, "чтоб было". А то вдруг праздник жизни так же неожиданно закончится, как и начался…1

Кстати, те из граждан незалежной, кто регулярно ездил в Европу до безвиза, и сегодня действуют по старинке. Чтобы не ждать биометрики по полтора месяца вместо обещанных "считанных суток", оформляют Шенгенскую визу всего за четыре дня. Ничего нового. Ни до, ни после ветра перемен.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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