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Война с памятниками докатилась до США. И целит в Трампа

12:1714.08.2017
(обновлено: 12:26 14.08.2017)
0900
© REUTERS / Joshua RobertsАкции протеста в Шарлоттсвилле (штат Виргиния)Акции протеста в Шарлоттсвилле (штат Виргиния)
© REUTERS / Joshua Roberts
Президент США осудил "в самых решительных выражениях" столкновения в городе Шарлоттсвилль. Но его противникам этого мало, и они уже объявили Трампа чуть ли не тайным сторонником расистов. Так кто же нагнетает страсти в городах США?

В США антифашистские организации провели накануне в ряде городов акции в знак солидарности со своими сторонниками в городе Шарлоттсвилле в Виргинии. Они потребовали от президента Дональда Трампа более жестко осудить деятельность праворадикальных групп. В Шарлоттсвилле в субботу произошли столкновения с ультраправыми. Один человек погиб, 34 получили ранения. В штате введен режим чрезвычайного положения.

Сторонники ультраправых организаций протестовали против планов властей города убрать памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли. В минувшую пятницу они провели факельное шествие по Шарлоттсвиллю. По оценкам властей, в город прибыли до шести тысяч ультраправых, в том числе члены ку-клукс-клана и неонацистских организаций.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
И года не пройдет: Трампу готовят замену?
Таким образом, вывод напрашивается сам собой: война между Севером и Югом до сих пор не закончена. А тут масла в огонь подлил еще мэр города Лексингтон штата Кентукки, заявив, что тоже планирует снести два памятника генералам-конфедератам.

Это все слегка напоминает события на Украине. Только там сносами памятников все и закончилось, а в США с этого начинают. С Шарлоттсвилля. Вообще-то название у городка какое-то нарочитое. Как Рулетенбург в романе Достоевского "Игрок". Но у писателя-то полет фантазии, а тут – реальный город с непременными придорожными кафе и гамбургерами…

О чем думал мэр Шарлоттсвилля, когда принял решение о переносе памятника генералу Ли? Решил повоевать с покойниками в угоду столь модной ныне политике толерантности? Вспомнил, что с недавних пор число белых жителей США уже не превышает половины населения страны? Или решил изгнать из памяти американцев последние остатки воспоминаний о сепаратизме конфедератов? Они ведь были не прочь отделиться от остальной Америки. Так или иначе, но на беду жителей Шарлоттсвилля, их мэр не отличается ни дальновидностью, ни здравым смыслом.

У киевских властей, например, есть если не здравый смысл, то, по крайней мере, фантастическая программа: сделать из украинцев и малороссов "укров". Создать нацию с многотысячелетней историей, которая выкопала Черное море, изобрела подлодки и не имеет никакого отношения (а тем более родства) к москалям. Но памятники Ленину – это не монументы генералу Ли. Вождя мирового пролетариата хотят вычеркнуть из истории, потому что он, собственно, создал то, что мы сейчас называем Украиной. Значит, менее ста лет всего-то. А как же укры с их многовековой и легендарной историей? Ну и, конечно, украинские националисты ополчились на ленинские монументы. Их понять можно. А генерал Ли за что так нелюбим? За работорговлю воевал против "демократического" Севера? Эх, если бы все так было просто! В США расовая сегрегация открыто продолжалась еще сто лет после Гражданской войны. Объявления "Только для белых" исчезли не так давно.

События в Шарлоттсвилле, конечно, в первую очередь направлены против президента Дональда Трампа. Тем более что мэр города – демократ. У политических противников Трампа появился повод обвинить его в симпатиях к неонацистам, ку-клукс-клану. Президент уже поспешил в своем Twitter осудить акты насилия, ксенофобии и расизма. Мало! Наверно, демократы хотят, чтобы Трамп поклялся на Библии в том, что он не является прямым потомком генерала Ли…

Но попытка убрать памятник генералу Ли – это также попытка переписать историю. Английский писатель Сэмюэл Батлер как-то выдал афоризм: "Бог не может изменить прошлое, но историки могут". Красиво, но он не совсем прав. Не историки, а политики могут.

Памятник генералу Николаю Федоровичу Ватутину в Киеве, Украина
© РИА Новости / Р. Якименко
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Декоммунизация или ренацизация? В Киеве переименовали проспект Ватутина
Сейчас вот переписывается у нас на глазах история Второй мировой войны. И первыми это начали не сценаристы Голливуда, как может показаться, а политики. И они преследуют вполне определенные цели. Гитлера могла победить только страна-"светоч" демократии. А СССР вообще воевал на стороне… Гитлера… И эта чудовищная диффамация придумана не сегодня. И не поляками с прибалтами, а американцами. Еще в 80-е годы проводился опрос среди учащихся американских колледжей. Тогда чуть менее половины опрошенных со знанием дела сказали, что Вторую мировую войну выиграли США, а союзником Гитлера в этой войне был Советский Союз. Сейчас, думается, статистика еще более печальна. Вот вам и антироссийская пропаганда в действии. И так уже много столетий подряд. А потомки укров просто пишут свое прошлое по американским лекалам. Украина вообще – страна с непредсказуемым прошлым. Ну ладно американцы со своим генералом Ли. Украинцы-то в какой калашный ряд хотят попасть? Пересели из "запорожцев" в "шевроле", и сразу стали тоже, как и американцы, "светочами"? Интересно, "шевроле" умеют преодолевать малороссийский чернозем, особенно после хорошего летнего дождя с громом и молниями?

И еще… Помнится, в советские времена моя учительница истории, рассказывая о поражении барона Врангеля в Крыму, с гордостью подводила итог: так Красная армия победила в Гражданской войне…

Но в те молодые годы меня больше интересовала не история, а действительность, которая сидела за соседней партой. Поэтому тогда не спросил, спрошу сейчас: а разве в гражданской войне может быть победитель? Если – да, то над кем? 

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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