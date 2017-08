Сальные купюры Банка Англии "заговорили": новый поворот старого скандала

"Сало в гранулах" добавило новым банкнотам Банка Англии прочности, а общественной дискуссии по их поводу – живости. Дальше – больше. К протестующим вегетарианцам, кажется, готовы присоединиться британские ученые.

Европейская чуткость к общественному мнению дала сбой. В Великобритании не посчитались с требованиями меньшинства. Может быть, это не "то меньшинство, чье надо меньшинство"? А может, дело в больших деньгах? И то, и другое.

В непримиримую оппозицию встали два "субъекта". С одной стороны – британские вегетарианцы и представители некоторых религиозных конфессий. С другой стороны – Банк Англии. Первые требуют отказаться от новых купюр, в производстве которых используются твердые жиры из мясных продуктов. Действительно, пластиковая новинка прошлого года – пятифунтовая банкнота – подкачала: протестующие обнаружили в полимерных гранулах… сало! Банк Англии не стал с этим спорить. Но, во-первых, сослался на то, что "животные жиры содержатся в широком ряде предметов повседневного обихода из пластика". Во-вторых, утешил вегетарианцев тем, что деньги все же сильно обезжирены (жирность пяти фунтов не превышает 0,05%). Но главное, банк напомнил, какие по-настоящему жирные суммы уже затрачены на производство того, что требуют отменить: 46 млн фунтов.

Банк начал и выиграл – возмущение недовольных проигнорировано. Более того: в сентябре появятся десятифунтовые банкноты, а к 2020 году и двадцатифунтовые – тоже "с салом в гранулах". Как говорится, ничего личного, просто они прочнее бумажных.

Однако не факт, что история закончена. К протестующим вегетарианцам, кажется, готовы присоединиться британские ученые. Из Оксфордского университета прозвучала своя критика пятифунтовой купюры (уже не "мясная", а филологическая). Там смутились неправильным оформлением цитаты Черчилля под его портретом на денежке. "Мне нечего вам предложить, кроме крови, труда, слез и пота" (I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat) написано без кавычек и точки. В связи с этим профессор Тара Стаббс даже впала в недоумение: "Выглядит так, будто это произносят пять фунтов, а не Уинстон Черчилль!..".

Что ж, пожелаем всем, кому не нравятся новые английские банкноты номиналом от пяти до двадцати, не иметь в кармане ничего мельче сотенной купюры. И, разумеется, "сдачи не надо"!..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

