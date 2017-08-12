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Беги, дядь Миш! Саакашвили окончательно вошел в роль Колобка

10:0012.08.2017
(обновлено: 10:53 12.08.2017)
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© Фото : страница Михаила Саакашвили в FacebookМихаил Саакашвили в горах. 16 июля 2017Михаил Саакашвили в горах. 16 июля 2017
© Фото : страница Михаила Саакашвили в Facebook
Когда он только-только ударился в бега, он был даже в моде. Изгнанник и все такое, а еще и на бегу разговаривает. Потом его перестали слушать. А перестать бежать он не может: тогда – финиш. И теперь все внимание именно к этому: сколько еще пробежит.

Наш герой – Михаил Саакашвили – всем своим существом напоминает нынче о всесильной российской агрессии, как никто другой. Мировой общественности поклониться бы такому туловищу в ноги, да спасибо сказать, но… Политические реалии, сговоры, хула, коррупция, предатели и, по его словам, "барыги" делают свое грязное дело. 

Михаил Саакашвили встречается с гражданами Украины в Варшаве, Польша. 6 августа 2017
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Политолог: Саакашвили и его сторонники готовятся к реваншу

А ведь когда-то бывший президент являлся олицетворением, в прямом смысле этого слова. Стоило показать его лицо, как сразу возникали творения в рассказах о делах его добрых в среде большинства прогрессивных людей на экс-советском пространстве. Говорят, что революция пожирает своих героев. В Грузии она Саакашвили надкусила. Объявили его "гусекрадом" и со скрипом отворили потихоньку калитку в темное пространство. Но наш Колобок все понял и от дедушки ушел. 

Новая революция, теперь уже украинская, вдохнула в идейного борца новые силы и дала ему паспорт человека. Где, как не на Украине, бороться с Россией? Да и молодому европейскому государству был просто необходим Михаил Николозович, как единственный человек в мире, чей поединок с коррупцией закончился вничью. Но вскоре что-то опять пошло не так. Его сначала перестали слушать, потом начали пародировать, потом и вовсе перешли на упрощенный дискурс: "бебебебебе", на котором с ним еще никто так не разговаривал. Объясняться на таком языке Саакашвили еще мог, а вот строить карьеру – уже нет. В общем, мода на него прошла, появились другие более ладные и шоколадные фавориты, которые в итоге лишили его украинского гражданства. Наш Колобок все понял и от бабушки ушел. А точнее – побежал.

Михаил Саакашвили в Вильнюсе. 8 августа 2017
© Фото : страница Михаила Саакашвили в Facebook
Мнение: слова Саакашвили о захвате Россией Белоруссии – на грани фантастики

Прибежал наш батоно в Польшу, на мероприятия памяти Варшавского восстания. Только начал речь о российской агрессии, только разошелся, а председателю записку передали. Из Грузии. С требованием – задержать участника пробега. Колобок все быстро понял. Пока паны думали-решали, его и след простыл. 

Обнаружился бегущий человек в Литве. А тут как раз митинг у российского посольства. С грузинскими флагами и российской агрессией. Приняли господина Саакашвили с радостью, как старого доброго друга. Стол накрыли. Время остановили. А он ни в какую. Говорит: "А у меня внутри продолжает тикать, значит, пора тикать, пока телеграммы не дошли". "Я, – говорит, –побегу". Посмотрели на него литовцы, вздохнули и говорят: "Беги, дядь Миш!". 

Обидно, что всякие ватники уже и шутить на тему загнанной лошади начали. Евродепутат от Латвии с проплаченной Кремлем фамилией Мамыкин предложил дать Саакашвили паспорт негражданина Латвии. Мол, с его бы то энергией, да в такую неподъемную тему. Уверен, он бы и здесь, как минимум, умудрился свой поединок с латвийскими националистами свести вничью.

Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Денис Петров
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Политолог: Саакашвили в Вильнюсе пытается создать шум вокруг своей персоны

Но это все так, "бебебебебе". Нам, патриотам своих независимых от России стран, конечно, обидно, что революция не щадит никого, даже тех, кто ее устроил. Но есть среди нас неунывающие люди, которые во всем найдут утешение и снотворное для своей совести. Люди с нездоровым интересом к здоровому образу жизни убеждают, что бег – штука полезная во всех смыслах. И польза для организма, и картинка постоянно меняется. Люди со здоровым образом успеха советуют практиковать не только бег, но и совмещать с плаванием. 

Такое двоеборье позволит добраться до США, а там, говорят, не только любят бегущих. Говорят, что в Штатах, если долго бежать, то рано или поздно за тобой, не спрашивая, куда, побегут остальные. Кажется, это в каком-то фильме было. 

Люди со здоровым ощущением сакрального считают, что такой аллюр может куда лучше привлечь внимание общественности к мировым проблемам российской агрессии, чем вялые демарши и обвисшие груди Femen в каком-нибудь ПАСЕ. Только подойти к этому надо основательно. Афиши наклеить, ленточку натянуть, оркестр, флаги, национальные костюмы, бегущему факел можно дать, пусть коптит. Впереди пусть машина с мигалками едет. И сопровождающие плакаты кругом: "Здесь бежит Михаил Саакашвили – человек без паспорта".

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика

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