Борис Джонсон уже давно здесь околачивается. И теперь, решили сотрудники экспозиции, и место его начальницы Терезы Мэй – это где-то между Дональдом Трампом и Ангелой Меркель. Одним словом – кого попало в этом заведении, воском не покрывают.

Особый случай. Премьер Британии станет "музейной редкостью" Your browser does not support HTML5 audio

Неизвестно, прибегают ли англичане к сильным выражениям, оценивая деятельность своего премьера, но даже самые воспитанные и сдержанные из них теперь тоже признают, что голова у нее из глины. И это не будет оскорблением, поскольку как раз, наоборот, это – признак качества. Так здесь становятся музейной редкостью. Именно из этого материала мастера мадам Тюссо вначале делают слепок с фотографии знаменитого оригинала, а лишь потом покрывают его воском. А кого попало в этом заведении, воском не покрывают. И за ту же Терезу Мэй взялись только через год после того, как она возглавила правительство. Значит, присматривались.

Борис Джонсон, кстати, уже давно здесь околачивается. Но теперь, решили сотрудники экспозиции, и место его начальницы – это где-то между Дональдом Трампом и Ангелой Меркель. Пока музей представил публике лишь глиняную голову премьера. Надо сказать, что на самой известной выставке самых известных фигур обычно не делают события из того, за кого они берутся. Мало ли, еще сглазят. Но тут особый случай. Известие о начале работ над главой британского кабинета должно пресечь разговоры об ее возможном смещении. А то слухи разные ходят. Как всегда, когда популярность падает. Вроде бы уже и тори замену ей подобрали.

А тут новость от мадам Тюссо. Мол, увидите Терезу, не трогайте, она – моя. Что значит, выдающаяся историческая личность. А если вы не верите, пойдите и проверите. Сомнений не останется. Тереза – воск, воистину – воск. Она, конечно, хотела, чтобы в ней видели "железную леди". Но пока сойдет и так. Стоять-то будет, как литая. В смысле, как вылитая. Правда, не раньше, чем месяца через четыре. Сделать из нее фигуру – это вам не сделать ее премьером. Тут требуются знания, терпение, мастерство. Ручная работа.

А примета хорошая. После того, как Дэвид Кэмерон попал в сонм великих, по версии мадам Тюссо, он продержался в кресле шесть лет. Планировали, правда, показывать его, как минимум, до 2020-го, но убрали на склад сразу после референдума о выходе из ЕС. С его преемницей это тоже может случиться раньше 2020-го. И даже раньше, чем ее воспроизведут в музее целиком. Голова Хиллари Клинтон тоже дожидалась своего тела накануне 8 ноября. Но фигурой-то стал только Дональд Трамп. А куда укатилась верхушка его соперницы, здесь уже и не вспомнят.

И с Мэй, не исключено, заготовка не пригодится. Как говорится, пока голову ваяли, ноги встали и ушли. Тем не менее, голова уже есть. Пусть, и не профессора Доуэля, но к ней тоже можно обратиться. "Здравствуй, матушка-премьер, голова из глины. Из ЕС короткий путь или будет длинный?". Она, конечно, промолчит. Но зато и не произнесет этого поднадоевшего " Brexit, значит, Brexit". А британцы – они же не русские. Им скажи, "вам горбатого лепят", не поймут. Еще и внимательней посмотрят на спину Мэй, чтобы убедиться, что с осанкой у нее полный порядок. Значит, все по-честному.

Профиль, анфас, наряд и туфли аутентичные. И все, как завещал великий Микеланджело Буанарроти. "Надо взять глыбу и отсечь все лишнее". Британию, Евросоюз, Brexit, мигрантов, правительство, мысли. Просто, пустая голова и дорогой, как она любит, костюм из ее гардероба. У мадам Тюссо знают, как добиться идеального сходства. Британцы, ведь, и глядя на живую Мэй понять никак не могут, премьер она или нет.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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