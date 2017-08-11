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"Огонь и ярость" дипломатов: Трампа опять не поняли в Госдепе

17:4111.08.2017
(обновлено: 17:43 11.08.2017)
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© Фото : U.S. State DepartmentЗдание Госдепартамента США в ВашингтонеЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© Фото : U.S. State Department
В признательности Трампа Путину за сокращение американского дипперсонала можно было бы уловить некую иронию кавычек. Но даже если бы Трамп умел так шутить, у американских элит все равно нет чувства юмора. Что они и показали, разъярившись из-за его слов.

В США еще думают, как ответить России на ответ России так, чтобы опять не нарваться на ответ России, чтобы потом снова не думать, как ответить России. А Дональд Трамп уже все испортил – усложнил эту незамысловатую цепочку отношений. Поблагодарил Владимира Путина за то, что тот сократил штат американской дипмиссии на 755 человек. "Мы пытаемся тратить меньше на персонал. Поэтому лично я рад, что он уволил большое число людей. Для их возвращения в Россию нет реальных оснований". 

В этой признательности можно было бы уловить иронию кавычек. Но даже  если бы Трамп умел так шутить, у элит все равно нет чувства юмора. А потому они не поймут, если спецпрокурор Мюллер не пришьет и эти слова к делу о российском следе. Подозрительно же. Весь истеблишмент в бешенстве, а Трамп, получается, с Путиным заодно. Еще бы сказал "спасибо, что ты есть". Он же и за резолюцию Совбеза ООН по КНДР поблагодарил Москву так же, как и за выдворение сотрудников Госдепа из России. А это уже вызывает не смех. Удивление, местами переходящее в негодование. 

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Унь на экране телевизора. Сеул, 10 августа 2017
© AP Photo / Ahn Young-joon
Чин по чину, Трамп по Ыну: как президент США показал себя лидером. КНДР

"Это показывает, что Трамп не понимает дипломатию", – оборвал себя на полуфразе экс-посол США в РФ Майкл Макфол. Слезы, видимо, помешали ему договорить: "… как понимаю ее я". СМИ твердят, что даже советников президента по части внешней политики смутил его пассаж с благодарностью. Иные уже взялись публично ему объяснять, что высылка дипломатов не означает уменьшения расходов. Ведь их сокращает Россия, а не Госдеп. В общем, можно представить, какая у них начнется истерика, если Путин скажет: "обращайся". Впрочем, можно и не представлять. И так все видно. 

А Трамп – он лишь руководствуется принципом "если нельзя противиться, надо расслабиться и получать прибыль". В конце концов, минус на минус дает плюс. Тиллерсон же не знает, с какой стороны подступиться к реорганизации госдепартамента, чтобы все-таки, как хочет того президент, урезать его финансирование на треть. А тут готовое решение из Москвы. По такой же схеме можно поступить и в отношениях с другими странами. Сократить их дипломатию у себя, чтобы они ответили взаимностью. 

А затем вообще ликвидировать весь Госдеп. Зачем он нужен, если с его функциями вполне справляются и Минфин – по части санкций лучшие специалисты сидят именно здесь, и Пентагон – он в любом случае доходчивей дипломатов формулирует угрозы. Тем более, советник президента Себастьян Горка, тот самый, что назвал КНДР "лилипутской нацией", в ответ на попытку Тиллерсона смягчить боевую риторику Трампа уже отказал госсекретарю в праве комментировать военные вопросы. А другие вопросы здесь все равно не обсуждаются. 

Сенатор Джон Маккейн
© AP Photo / Evan Vucci
Политолог о критике Трампа Маккейном: президент США сам попал "под огонь"

Как уже не обсуждается и то, что Трамп все-таки станет для США вторым Трумэном. Какие надо рычаги нажал, нужных людей подключил, процесс запустил, и Белый дом на всякий случай покинул. Тогда все так и начиналось. В 1948. А потом был…ремонт. Большой капитальный ремонт главной резиденции Соединенных Штатов. После этого к ней как следует никто не прикасался. Каждый новый президент и каждая новая первая леди въезжали в этот особняк в твердом намерении подстроить его под себя. Но только Трамп пошел по пути Трумэна. И это не потому, что "Белый дом – дыра". Тем более, Трамп опроверг утверждения СМИ, что он так сказал. 

"Дальше работать в таких условиях невозможно", – заявили в пресс-службе Белого дома. Система вентиляции и проводка "изношены и могут выйти из строя в любой момент". То есть, все искрит и плохо пахнет. В общем, большой передел. И внутри, и снаружи. И, конечно, хорошо, если Трамп повторит Трумэна только в этом. А то его история с КНДР – это из серии "дома новы, а предрассудки стары". Причем, настолько, что можно обойтись и без дипломатии.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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