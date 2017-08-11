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"Пускают корни". США построят базу ВМС на Украине

16:3511.08.2017
(обновлено: 16:39 11.08.2017)
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© РИА Новости / Денис ПетровПерейти в фотобанкВоеннослужащие США на военных учениях Sea BreezeВоеннослужащие США на военных учениях Sea Breeze
© РИА Новости / Денис Петров
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С Крымом – не получилось. Ну, тогда Очаков. Там США сейчас строят оперативный центр для своих ВМС. И это лишь один из трех проектов, запланированных Пентагоном в Очакове.

Нет теперь аргументов у тех, кто ставил и ставит под язвительное сомнение категорическое нежелание подавляющего большинства жителей Крыма видеть  на своей территории западных военных. А также их искреннее стремление стать частью России, которое и было реализовано через легитимный референдум. В фильме Оливера Стоуна "Украина в огне" Владимир Путин не так давно прокомментировал активность НАТО в регионе. По его словам, последствия появления базы США и альянса в Севастополе были бы очень тяжелыми. В Крыму и Севастополе легко могло появиться все что угодно, в том числе системы противоракетной обороны, и новые базы, и новый ударный комплекс, – отметил президент. 

Церемония закладки фундамента оперативного центра ВМС США на военно-морской базе в Очакове
© Фото : Public domain
Мнение: строительство центра ВМС США на Украине – политическое преступление

Тем не менее, антироссийски настроенные скептики постоянно восклицают что-то типа того: "Да США и НАТО никогда не планировали размещения военных объектов на территории Украины и в Крыму". Все это, мол, безосновательная кремлевская пропаганда, направленная на то, чтобы, дескать, "оттяпать" полуостров. Якобы только предлог для его, как они выражаются, "оккупации". Нет, не предлог. Не войди Крым в состав России – американские базы там обязательно бы появились. И они гарантировали бы напряженность в регионе. И это еще мягко говоря. А России пришлось бы отвечать. Последние сомнения в далеко идущих планах американцев – вне зависимости от того, кто занимает Белый дом – развеяла информация о строительстве оперативного центра ВМС США на украинской военно-морской базе в Очакове в Николаевской области. Соответственно, на берегу Черного моря. Не Крым, так Очаков. 

Как сообщается, уже подписаны все контракты, получены необходимые разрешения, урегулированы логистические вопросы и даже состоялась торжественная закладка фундамента. Примечательно, что командный центр ВМС ¬– лишь один из трех проектов, запланированных США в Очакове. То есть, американцы решили там обосноваться обстоятельно и надолго. Как говорят, для удобства будущих военных учений на Украине. Но что-то подсказывает: лукавят, планы Вашингтона гораздо шире. Далеко не каждые международные маневры предполагают строительство другим государством капитальных объектов на территории страны, где они проводятся. 

Американские военные производят выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) FGM-148 Javelin
© Фото : Public domain
Эксперт: для США вопрос поставок Киеву летального оружия практически решен

Американцы в частности и НАТО в целом, впрочем, уже неплохо освоили Украину. Недавно в порт Одессы заходили сразу два военных корабля альянса. Представители ВВС США посетили аэродром на западе Украины. 

И это не говоря об американских инструкторах и негласных поставках продукции военного назначения Киеву. Но ведь и это далеко не все. Пентагон и Госдеп, не поставив в известность администрацию в Белом доме, подготовили план поставок Украине летального оружия. На это не решился даже плохой, как казалось прежде, парень Барак Обама. Остается гадать, решится ли Трамп одобрить этот, с позволения сказать, проект. В случае с нынешней американской властью гадание на кофейной гуще может оказаться надежнее и достовернее любых научно выверенных прогнозов. 

Стоит отметить, что и Киев не сидит, сложа руки. Он, насколько способен, пытается перевооружить армию и мотивировать военнослужащих на "священную борьбу" с "агрессором". Существуют планы покупать современное оружие за рубежом. Например, Чехия сняла ограничения на поставки оружия Украине. Есть и другие желающие продать Киеву что-нибудь стреляющее. Но американцы здесь, конечно, делают погоду. И никакого "мирного плана" по Украине у них нет.

Солдаты ВСУ возле Артемовска, Донецкая область, Украина
© AFP 2017 / Oleksandr Ratushniak
Оружие для Киева: преодолеют ли США боязнь "разозлить Россию"?

Один из маркеров – назначение спецпредставителем Госдепа США в этой стране Курта Волкера – человека давно и системно настроенного антироссийски. Поэтому иллюзий по поводу того, что "нормандскую четверку" необходимо превратить в "пятерку" и тогда, мол, все наладится, быть уже не может. Похоже, не наладится в обозримой перспективе. 

Вообще, вся эта история очень показательная. Смена хозяина Белого дома и руководителей ключевых ведомств в США не только не смягчила позицию Вашингтона по Украине, но и сделала ее более жесткой и решительной. Иными словами, реальной политикой там все-таки "рулит" некая политическая "закулиса", разговоры о которой многие подвергают громкому осмеянию. При этом самое тревожное, что планы столкнуть Россию и Украину лбами в военном конфликте ее представители отнюдь не отложили под сукно. Ну а Донбасс, разумеется – та точка на карте, где это и должно произойти, когда Киев созреет в военном отношении. Вот только, как говорит пословица, человек предполагает, а Бог располагает. Реальность очень часто не совпадает с планами, сколь бы "хитрыми" и "надежными" они не были. 

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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