"Пускают корни". США построят базу ВМС на Украине

С Крымом – не получилось. Ну, тогда Очаков. Там США сейчас строят оперативный центр для своих ВМС. И это лишь один из трех проектов, запланированных Пентагоном в Очакове.

Нет теперь аргументов у тех, кто ставил и ставит под язвительное сомнение категорическое нежелание подавляющего большинства жителей Крыма видеть на своей территории западных военных. А также их искреннее стремление стать частью России, которое и было реализовано через легитимный референдум. В фильме Оливера Стоуна "Украина в огне" Владимир Путин не так давно прокомментировал активность НАТО в регионе. По его словам, последствия появления базы США и альянса в Севастополе были бы очень тяжелыми. В Крыму и Севастополе легко могло появиться все что угодно, в том числе системы противоракетной обороны, и новые базы, и новый ударный комплекс, – отметил президент.

Тем не менее, антироссийски настроенные скептики постоянно восклицают что-то типа того: "Да США и НАТО никогда не планировали размещения военных объектов на территории Украины и в Крыму". Все это, мол, безосновательная кремлевская пропаганда, направленная на то, чтобы, дескать, "оттяпать" полуостров. Якобы только предлог для его, как они выражаются, "оккупации". Нет, не предлог. Не войди Крым в состав России – американские базы там обязательно бы появились. И они гарантировали бы напряженность в регионе. И это еще мягко говоря. А России пришлось бы отвечать. Последние сомнения в далеко идущих планах американцев – вне зависимости от того, кто занимает Белый дом – развеяла информация о строительстве оперативного центра ВМС США на украинской военно-морской базе в Очакове в Николаевской области. Соответственно, на берегу Черного моря. Не Крым, так Очаков.

Как сообщается, уже подписаны все контракты, получены необходимые разрешения, урегулированы логистические вопросы и даже состоялась торжественная закладка фундамента. Примечательно, что командный центр ВМС ¬– лишь один из трех проектов, запланированных США в Очакове. То есть, американцы решили там обосноваться обстоятельно и надолго. Как говорят, для удобства будущих военных учений на Украине. Но что-то подсказывает: лукавят, планы Вашингтона гораздо шире. Далеко не каждые международные маневры предполагают строительство другим государством капитальных объектов на территории страны, где они проводятся.

Американцы в частности и НАТО в целом, впрочем, уже неплохо освоили Украину. Недавно в порт Одессы заходили сразу два военных корабля альянса. Представители ВВС США посетили аэродром на западе Украины.

И это не говоря об американских инструкторах и негласных поставках продукции военного назначения Киеву. Но ведь и это далеко не все. Пентагон и Госдеп, не поставив в известность администрацию в Белом доме, подготовили план поставок Украине летального оружия. На это не решился даже плохой, как казалось прежде, парень Барак Обама. Остается гадать, решится ли Трамп одобрить этот, с позволения сказать, проект. В случае с нынешней американской властью гадание на кофейной гуще может оказаться надежнее и достовернее любых научно выверенных прогнозов.

Стоит отметить, что и Киев не сидит, сложа руки. Он, насколько способен, пытается перевооружить армию и мотивировать военнослужащих на "священную борьбу" с "агрессором". Существуют планы покупать современное оружие за рубежом. Например, Чехия сняла ограничения на поставки оружия Украине. Есть и другие желающие продать Киеву что-нибудь стреляющее. Но американцы здесь, конечно, делают погоду. И никакого "мирного плана" по Украине у них нет.

Один из маркеров – назначение спецпредставителем Госдепа США в этой стране Курта Волкера – человека давно и системно настроенного антироссийски. Поэтому иллюзий по поводу того, что "нормандскую четверку" необходимо превратить в "пятерку" и тогда, мол, все наладится, быть уже не может. Похоже, не наладится в обозримой перспективе.

Вообще, вся эта история очень показательная. Смена хозяина Белого дома и руководителей ключевых ведомств в США не только не смягчила позицию Вашингтона по Украине, но и сделала ее более жесткой и решительной. Иными словами, реальной политикой там все-таки "рулит" некая политическая "закулиса", разговоры о которой многие подвергают громкому осмеянию. При этом самое тревожное, что планы столкнуть Россию и Украину лбами в военном конфликте ее представители отнюдь не отложили под сукно. Ну а Донбасс, разумеется – та точка на карте, где это и должно произойти, когда Киев созреет в военном отношении. Вот только, как говорит пословица, человек предполагает, а Бог располагает. Реальность очень часто не совпадает с планами, сколь бы "хитрыми" и "надежными" они не были.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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