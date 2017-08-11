Проблема, с которой США еще не сталкивались. Белый дом готовит режим ЧП

Во многих других странах эти вещества относят к опасным наркотикам. В Америке их продают в аптеках. Правда, по рецептам. Но тоннами – если в целом по стране. А забеспокоились только сейчас – и есть из-за чего.

"Чудовищная эпидемия" охватила США, но президент знает, как с ней бороться. Дональд Трамп собирается объявить режим чрезвычайного положения в связи с ростом употребления опиатов в стране.

Он уверяет, что с такой проблемой США еще не сталкивались. За последнюю четверть века американцы стали использовать втрое больше искусственных опиатов. И это только официально – ежегодно выписывают больше 200 млн рецептов.

Как говорят эксперты, в том числе и американские, проблема – именно в привычке. В США принято избавляться от любой боли сильнодействующими препаратами. И нередко случается так, что необходимость превращается в зависимость, и пациенты продолжают просить у врачей наркотические средства, когда в этом уже нет необходимости.

А страховой полис нередко позволяет тратить на анальгетики гораздо больше, чем на лечение наркомании. К тому же, и для избавления от зависимости в США могут использовать наркотики – например, метадон вместо героина. Сторонники такой заместительной терапии находят десятки доводов "за", но, как бы то ни было, по сути это просто замена одной зависимости на другую.

Задачу переломить ситуацию взяла на себя нынешняя американская администрация, которая планирует, среди прочего, ужесточить правила выдачи рецептов. Борьба с растущей зависимостью общества от анальгетиков была среди предвыборных обещаний Дональда Трампа. И если уж не удалось со стеной на границе и нормальными отношениями с Россией, можно попробовать добиться успехов тут. К тому же с введением режима чрезвычайного положения проблем возникнуть не должно – президент имеет право на это без одобрения конгресса.

Хотя против наверняка будет фармацевтическое лобби. Ведь судя по тому, что меры, которые принимают в США для борьбы с зависимостью от опиатов, не действуют (а этих мер немало), кому-то такое положение дел просто выгодно.

Так что сейчас президент США, похоже, начинает новую внутриполитическую борьбу. Но, по крайней мере, эта тема, которая наверняка вызовет активное обсуждение и споры в американском обществе, хоть немного изменит информационную повестку – по крайней мере, сместит фокус с России.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!