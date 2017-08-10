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Это я куда попала? Меркель, выйдя из отпуска, не узнает свою страну

19:2710.08.2017
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© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкАнгела Меркель во время совместной пресс-конференции c президентом Франции Эммануэлем Макронм. 13 июля 2017Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции c президентом Франции Эммануэлем Макронм. 13 июля 2017
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Германия стала какой-то другой. Во-первых, 83% считают новые санкции против России неправильными. Во-вторых, 77% убеждены, что так США укрепляют свои торговые позиции и с этим надо как-то бороться. А есть еще в-третьих и в-четвертых.

Это я куда попала? Меркель, выйдя из отпуска, не узнает свою страну
А немцам это даже понравилось. Отсутствие Ангелы Меркель. Потому что без нее Зигмар Габриэль – он сейчас здесь временно главный – дважды жестко поставил США на место. Ладно – первый раз. Их новые антироссийские санкции напрямую затрагивают интересы бундесбизнеса. Поэтому были основания. Но сейчас-то формально конфликт Вашингтона с Пхеньяном к Берлину не имеет никакого отношения. Ну и промолчал бы, коль не захотел проявлять традиционную безропотно-западную солидарность. Так нет же. Заявил, что именно слова Трампа вызвали у него беспокойство. Напомнили Первую мировую, только "с акцентом на атомное оружие". 

"Такая риторика является поводом для опасений, что мы, как и в 1914, подобно лунатикам, ввяжемся в войну", – заявил глава МИД ФРГ. И фактически низвел Трампа до уровня Ким Чен Ына, дипломатично назвав их лексику идентичной. Хотя, наверняка, на языке крутилось что-нибудь из серии "оба хороши". Это, конечно, не значит, что Габриэль готов повторить своего соратника по СДПГ Герхарда Шредера, который в 2003 наотрез отказался поддержать вторжение США в Ирак. Как минимум потому, что Шредер тогда был канцлером, а Габриэль – только вице. 

Дожимная компрессорная станция на нефтегазовом месторождении
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Поэтому ему легко говорить, – услышав своего правительственного зама, вероятно, подумала про себя Ангела Меркель. Действительно, это же не он принимает решения, а она. Но и она, выйдя из отпуска, вынуждена принять хотя бы к сведению, что здесь что-то не так. Вроде тот же Берлин. Бранденбургские ворота – на месте. За окном ее кабинета – привычная арабская речь. Но как будто попала в другую страну. Какую-то немецкую, что ли. Нет, мигрантов меньше не стало, хотя Меркель, быть может, и хотела, чтобы все рассосалось, пока ее нет. Но их присутствие не мешает немцам чувствовать себя независимо.

Из чего вовсе не следует, что в этой Германии и шансы Мартина Шульца выше. Напротив. Социал-демократы, возможно, уже и пожалели, что выдвинули в канцлеры именно его, а не Зигмара Габриэля. Кажется, что глава МИД сейчас на пике славы. Но в этой Германии Ангеле Меркель, чтобы сохранить свои шансы, надо кое-что для себя уяснить. И не только то, что пока ее не было, ее рейтинг потерял 10 пунктов. Во-первых, 83% считают новые санкции против России неправильными. Во-вторых, 77% убеждены, что так США укрепляют свои позиции на европейском рынке энергоресурсов и с этим надо как-то бороться. 

Экс-вице-президент Парламентской ассамблеи СБСЕ/ОБСЕ (1994-2000) Вилли Виммер
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В-третьих, около 44% поддержали предложение лидера Свободной демократической партии Кристиана Линднера снять с повестки вопрос о статусе Крыма и восстановить отношения с Москвой. А ведь Линднер, между прочим, пятый номер в политическом рейтинге ФРГ. И это его партией Меркель планирует заменить в правящей коалиции СДПГ. Есть и в-четвертых, и в-пятых, и где-то в разряде "и т.д. и т.п." – сбор подписей за выдворение зарвавшегося украинского посла. 

Но и это не все. Вышел в свет обновленный вариант авторитетного словаря немецкого языка Duden. Среди пяти тысяч новых терминов, таких как Brexit, например, "фейк", "селфи", есть и хорошо забытый старый. "Народный предатель". Появился он при нацистах, а потому его употребление после них считалось признаком дурного тона. В последнее время лишь радикалы позволяли себе так выражать отношение к правительству из-за мигрантов. Теперь "народный предатель" у всех на языке. Ничего личного. У той, кто у всех на уме, в словаре есть отдельная статья. Она так и называется "Ангела Меркель". Это для тех, кто все-таки может подумать, что это одно и то же.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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