В СМИ прошел слух, что Трамп не репетировал специально речь про "огонь и ярость" по поводу Пхеньяна – эти слова вырвались у него спонтанно. А значит, случайно. Нечаянно. В общем, все почти уже поверили, что все не так уж и страшно. Но не тут-то было.

Чин по чину, Трамп по Ыну: как президент США показал себя лидером. КНДР Your browser does not support HTML5 audio

Сегодня хуже, чем вчера, а завтра – хуже, чем сегодня. И даже Маккейн со своим советом Трампу в стиле "не уверен – не нагнетай" становится вчерашним днем. Информационное пространство переходит в режим информбюро. Это когда уже не новости, а сводки. Из них за последние сутки обнадежила только одна. В СМИ прошел слух, что президент США не репетировал специально речь про "огонь и ярость" – эти слова вырвались у него спонтанно. А значит, случайно. Точнее, нечаянно. То есть, без злого умысла. Можно было бы при желании довести этот синонимический ряд до безобидного и уже совсем не такого страшного определения.

Эти слова, конечно, тоже не воробей. Но на какое-то мгновение подумалось: вылетели, да и бог с ними. Вот и психологи говорят, что лучше высказаться, чем в себе все держать. А чего не произнесешь в порыве чувств и состоянии аффекта. Однако Белый дом дезавуировал слабый проблеск смягчающих обстоятельств. Главное, дали понять там, – не отдельные слова, а общее настроение. А оно доведено до решительной крайности и полной боевой готовности. Что и доказал шеф Пентагона Мэттис, впервые на таком уровне вместе с концом "режима чучхе" допустив еще и гибель всего народа.

И это значит, что разбираться не станут, где ракетные шахты, а где гражданские объекты. А может – даже где север и где юг. Говорят, правда, что уже наметили себе два десятка конкретно стратегических целей для упреждающего удара. Но и в Сирии, и в Йемене, и в Ираке знают, как они обычно попадают. На всякий случай округляют с запасом, чтобы точно никто не ушел. Вместе с тем, чисто по-человечески желание Трампа проучить этого несносного "мальчишку" вполне понятно. Ким ему в сыновья годится, а никакого почтения. Только дразнит и потешается.

Хотя, казалось бы, чего он от Ына-то хочет, если его даже дома лишь имеют в виду. А того и хочет, чтобы не оставил ему вариантов. Жесткое обращение с КНДР – это, пожалуй, единственное, чем Трамп еще может заслужить расположение элит, доказав, что в этом деле он с ними точно заодно. Они же не ищут в его президентской победе северокорейский след, а, стало быть, не заподозрят его в стремлении этот след замести. К тому же он бы так напомнил им Трумэна. Ведь он второй, у кого красная кнопка будто и не на столе, а на стуле. С той лишь разницей, что тот, сбросив атомную бомбу, хотел покорить Россию. А этому для начала хотя бы покорить Америку.

Ей он, кстати, сообщил, что "невероятно укрепил ядерный потенциал". "Теперь он намного более сильный и могущественный, чем когда-либо". И это на самом деле невероятно. Год назад, до избрания, Трамп считал этот потенциал "старым и изношенным". Значит, он должен был постареть еще на год. Как и сам Трамп. Но в погоне за молодым лидером Северной Кореи президент США будто сам помолодел. Тоже ведет себя, как лидер. Северной Кореи. Бравировать тем, что нельзя проверить – это же его стиль. Хотя у Трампа все-таки есть своя фишка. В отличие от Ким Чен Ына он может искренне надеяться на то, что Соединенные Штаты не применят атомное оружие. Поскольку уверен, что в КНДР они обойдутся обычным.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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