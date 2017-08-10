До Вашингтона дотянулась "рука Киева". С 300 тысячами долларов

Власти Украины теперь могут успокоить своих граждан: смотрите, мы делаем все, чтобы стать ближе к США. Ни сил, ни средств не жалеем. Особенно средств.

В конгрессе США обнаружилось украинское лобби, которое, как оказалось, обошлось незалежной в 300 тысяч долларов с начала года. Об этом сообщает RT со ссылкой на документы американской правительственной структуры, которая раскрывает детали лоббистской деятельности в конгрессе США.

За продвижение украинских интересов платили компании BGR Group. Известно, что это – "независимая лоббистская фирма с офисом в трех кварталах от Белого Дома". Кстати, один из ее сотрудников – бывший посол США при НАТО Курт Волкер, который с прошлого месяца занимает должность специального представителя по Украине при госдепартаменте. Не зря, стало быть, платили. Хотя какие именно законопроекты лоббировала компания, неизвестно.

Вероятно, добивалась тех самых поставок летального оружия, которого вот уже несколько лет ждет украинская армия. Но, судя по тому, что пока оно фигурирует только на уровне разговоров, денег хватило исключительно на это.

В самом деле, что такое 300 тысяч, пусть и долларов, в современных рыночных условиях. Я, конечно, понимаю, что Украина, может, на это копила несколько лет. Но результаты лоббистской деятельности указывают на то, что этого явно было недостаточно.

Возможно, серьезные американские лоббисты и вовсе расценили это просто как плату за входной билет в клуб самостоятельных и влиятельных стран. Ну и за то, что Украина теперь может успокоить своих граждан – смотрите, мы делаем все, чтобы стать ближе к Западу, можем даже манипулировать их конгрессом с помощью специально оплаченных людей.

Хотя, конечно, гораздо солиднее было бы диктовать свои условия не за деньги, уплаченные какой-то фирме, у которой офис недалеко от Белого дома, а в ходе равноправных переговоров. Но ситуация в украинской политике сейчас такова, что, видимо, придется им и дальше платить, чтобы быть услышанными.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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