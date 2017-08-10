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Судьба Меркель зависит от дизеля. А судьба дизеля – от Меркель

14:2710.08.2017
(обновлено: 14:32 10.08.2017)
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© Fotolia / bht2000Кнопка Diesel StopКнопка Diesel Stop
© Fotolia / bht2000
Экологи идут в атаку на дизели. Разоблачительные публикации, пламенные речи, а теперь – и судебные иски против автопроизводителей. Злые языки говорят, что все дело – в предстоящих выборах в ФРГ. Казалось бы, какая связь.

Новый виток развития "дизельгейта". Теперь масса претензий к честности появилась и к Porsche. Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe подала против автомобильного холдинга иск на 110 млн евро. Причина – предполагаемое использование нелегального оборудования для занижения показателей выхлопов на новых моделях бренда. Экологи, таким образом, хотят вновь обратить внимание на "дизельный скандал" в Германии. И все больше вопросов возникает к Audi. Их так много накопилось, что мюнхенская прокуратура добралась до членов правления. А ведь предупреждали, мол, лучше по-хорошему признайтесь, почему были отозваны два месяца назад 24 тысячи авто? Не из-за "дизельгейта" ли? В результате допрашивать будут и нынешних, и бывших топ-менеджеров. Правда, их имена пока решили оставить в тайне. Не так давно в СМИ просочилась информация, что в ближайшее время своих кресел могут лишиться четыре члена правления Audi. Ранее издания сверкали заголовками, что задержан экс-глава отдела по разработке двигателей компании. 

Покупка машины
© Fotolia / Zinkevych
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В общем, расследования активизировались. Возникает вопрос, а не потому ли, что вскоре  – уже осенью – в Германии пройдут выборы в бундестаг? Или это просто стечение обстоятельств? Ведь за риторикой вокруг скандала пристально следят и европейцы, и американцы, трепетно относящиеся к вопросам экологии. А для экологов, кстати, "дизельгейт" – удачный момент. Разве можно упускать такую возможность о себе лишний раз напомнить? 

В общем-то, никто не спорит, что за чистоту воздуха надо бороться. Вопрос в том, как. Не огульным же запретом на дизельные авто, не такими протекционистскими разборками, которые инициировали США? С гужевых же повозок не насильно пересаживали на появившихся железных коней! Всем руководила техническая эволюция. Собственно, все это и стало поводом для проведения "дизельного саммита" в Берлине под патронатом правительства ФРГ и лично Ангелы Меркель. Правительство всячески пытается спасти дизельную технологию. Потому что в значительной степени и на ней держится немецкий системообразующий автопром. А в нем, так, на минуточку, 800 тысяч человек трудятся. На улицу же их не выпроводишь. Кроме того, ранее было много отдано тому, чтобы популяризировать дизельное топливо, которое до поры до времени считалось экономичным и относительно безопасным для экологии. В результате сегодня на дорогах Германии почти 12,5 млн дизельных авто. А их владельцы – весомая часть электората. Что тоже надо учитывать той же Меркель в своих предвыборных речах. 

Автомобиль Toyota i-TRIL на Женевском международном автосалоне
© AFP 2017 / Fabrice Coffrini
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Автогиганты, конечно, на месте не сидят. Предлагают пути и выходы из ситуации. Daimler, Volkswagen, BMW, Porsche и Audi вынуждены были признать, что нынешняя дизельная технология – под угрозой. Продажи авто – по резкой нисходящей, в особенности в Европе, где пропаганда электромобилей на высоте. Что было предложено? Среди ряда компромиссных решений в первую очередь анонсировали переоснащение дизельных автомобилей допоборудованием ради сокращения выбросов СО2 и других вредных веществ. Обещали эффект – минус 25-30%. Правда, это коснется только авто с дизелями класса "Евро-5" и "Евро-6". Зато все расходы автоконцерны готовы взять на себя, ни евроцента не попросив у властей. А речь-то идет о миллиардах евро. Все здорово, говорят эксперты, однако сделать двигатель внутреннего сгорания совсем безвредным не получится. Каким бы оборудованием и химическими добавками не успокаивали автоконцерны. 

Начало продаж нового iPhone в Германии
© AP Photo / Matthias Schrader
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Так или иначе, дизельная индустрия на перепутье: либо продолжать совершенствовать моторы, либо забыть про дизель и полностью переключиться на гибриды или электрокары, чтобы не оказаться под запретом у городов или даже целых стран. В Берлине, конечно, понимают, что растет тенденция развития альтернативных авто. Но что делать с заводами, сотрудниками, с проектами? Вот, например, один из них: входящая в группу Volkswagen компания Audi разработала новый вид топлива e-diesel – синтетическую смесь на основе воды и углекислого газа. Под воздействием солнечных лучей и химических добавок она превращается в экологически чистый аналог дизельного топлива. Разрабатываются и другие проекты, которые могут вдохнуть в дизельную технологию новую жизнь. Так что, может, и не правы эксперты, утверждающие, что ДВС не может быть экологически безопасным. 

Канцлер Ангела Меркель, которой предстоят осенние выборы, скорее всего, будет стараться отстаивать развитие дизельных технологий. Однако наверняка не обойдется и без намека, что будущее отрасли – за альтернативными технологиями. В общем, придется метаться между двух огней, чтобы и бизнесу угодить, и электорат не отпугнуть.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

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