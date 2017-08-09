Говорят, Белый дом рассматривает план по передаче части полномочий США в Афганистане "частным военным подрядчикам". Что-то вроде франшизы. Заключай договор – и пользуйся. Пентагон, конечно, против. И можно понять, почему.

Стереть в пыльцу. В США захотели смыть афганский позор "черной водой" Your browser does not support HTML5 audio

Все те годы, что американцы "спасают" Афганистан, здесь льется только кровь. Но вскоре, не исключено, ее разбавит "черная вода". Крови, правда, тоже не убавится. Во всяком случае, основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс обещает правительству США лишь меньше денег на операцию, но не жертв. Его контора вообще не по этой части. С мирным населением "коммандос", как правило, не церемонятся. Так что в этом смысле их дело не такое уж и частное. Для Вашингтона это государственный подход к суверенитетам других стран. А коль так, то и доверить им можно самое деликатное задание. Смыть с него этот афганский позор.

А то Трамп, говорят, настолько осерчал, что уже и поражением это называет, и увольнением командующему американским контингентом Джону Николсону грозит. Но избавление-то – вот оно. Как пишет USA Today, Белый дом рассматривает план по передаче большой части полномочий США в Афганистане "частным военным подрядчикам". Это и есть идея самого Эрика Принса. Пять с половиной тысяч наемников вместо нынешних девяти тысяч штыков. Частный воздушный флот из 90 самолетов. И все не дороже 10 млрд в год, что в четыре раза меньше суммы, выставленной Пентагоном.

В администрации президента эту информацию встретили партизанским молчанием. Но ведь это никакая не военная тайна, что люди Трампа на самом деле работают над новой стратегией для Афганистана. Ну, в перерывах между текучкой и утечкой. То есть, сил и времени на пересмотр доктрины по борьбе с талибами совсем не остается. А тут конкретное и быстрое решение. Из разряда "дешево и сердито". Всего-то и надо, что поменять принципы. На Принса. Тем паче, что по военной сути своей он и есть "наследник" славных боевых традиций США. Тоже придерживается схемы "заряжай да бей". Не важно, в кого.

Но при этом, в отличие от генералов, он точно знает, как очистить мундир от пятен. Надо переодеться. Предводитель Blackwater предлагает нарядить его людей в местную униформу. Таким образом, американской армии здесь как бы не будет, а афганская армия продолжит биться с экстремистами местами очень даже по-американски. Они же изначально так и хотели: научить аборигенов военному ремеслу и уйти. В Пентагоне, правда, не в восторге от этой затеи. И можно понять, почему. Они его теряют. В смысле, фронт работ. Ладно, если бы у них пытались украсть победу, а то ведь – стабильный доход.

Получается, они 16 лет выстраивали свой маленький полевой бизнес, урожай опиумных вывели на рекордные показатели, чтобы все это частникам отдать. Да здесь не мундиры, деньги отмывать надо. А это можно делать и в пятнах. Короче, ни министру обороны Мэттису, ни советнику по нацбезопасности Макмастеру проект не нравится. Зато гражданские Трампу все уши прожужжали по поводу необходимости кардинальных перемен. Думают. Спорят. Но от "черной воды" Белый Дом прямо не отказывается. Полагает, что она в любом случае прольется на его мельницу. Даже если та перемолотит весь этот Афганистан в пыль. Хотя лучше, конечно, в пыльцу.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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