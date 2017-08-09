В Вашингтоне Северной Корее грозят вроде бы на полном серьезе. Но всерьез при этом не воспринимают. Раз уж назвали "лилипутской нацией". Зря, кстати: у Свифта Гулливеру от лилипутов пришлось спасаться бегством.

Сорваться с Горки. Трамп выдал название военной операции против КНДР Your browser does not support HTML5 audio

Слова все покрепче и фразы короче. Так проще, так легче, когда озабочен. У президента США слова – как выстрелы, уже сжимаются до названия военной операции. "Огонь и ярость" – это, конечно, прямолинейней, чем "Шок и трепет", но тоже весьма поэтично. "Огонь и ярость – день чудесный. Еще ты в гневе, Трамп прелестный?". Кажется, правда, что у кого-то это уже было. Причем, у самих Соединенных Штатов и было. Значит, плагиатом не считается. Тем более что тогда, в 1983-м, это была всего лишь "Вспышка ярости". Под такой "шапкой" они вторглись на Гренаду. Там, кстати, очень неплохо получилось. Правительство свергли, премьера казнили.

А до того была просто вспышка. Даже две. И обе ядерные. Тут, недалеко. Как раз в таком же августе. Поэтому, когда Трамп обещает КНДР огонь и ярость, уверяя, что мир такого еще не видел, он прав лишь в одном: Япония тогда не ответила. А Северная Корея сейчас может. По крайней мере, так говорит. И не только она, но и американская военная разведка. Эта докладывает, что у Ким Чен Ына уже около 60 ядерных зарядов и технология для упаковки их в межконтинентальную баллистическую ракету.

Впрочем, у разведки свой резон. Ей надо обосновать необходимость интервенции. И совсем не обязательно с помощью фактов. Поэтому у самого Пхеньяна это получается гораздо лучше – он навлекает на себя беду со знанием дела. Утверждает, что даже до Гуама дотянется, а Токио с Сеулом и вовсе уже не в счет. Так, размяться. В общем, слово за слово. Дальше – по столу? Ведь так, ко всему прочему, еще и стартовая платформа называется. Ракетчики знают. А Трамп-то вышел из себя не в Twitter'е, как обычно, а перед журналистами, что само по себе указывает, насколько он заряжен.

Хотя пока обрушил он лишь котировки ведущих промышленных индексов США. Но больше всех на президента вправе обидеться его помощник Себастьян Горка. Он мог стать первым ньюсмейкером дня, если бы не Трамп со своей огненной яростью. Ведь как сказал! "США не поддаются шантажу КНДР. Это лилипутская нация по сравнению с нашими возможностями". И какая разница, что КНДР – это не нация, а страна. И что из того, что нацией карликов теперь должны почувствовать себя все корейцы, в том числе и на юге. Главное, какие могли быть заголовки! "Слететь с катушек или сорваться с Горки". "Гора родила мышь, а Горка – мышку".

Но теперь-то умный Горку обойдет. А Трамп – нет. Потому что если у лилипутской нации есть лилипутский атомный зарядик, настолько лилипутский, что уже помещается в боеголовку, то не важно, на какую именно часть Гулливеру придется удар. У Свифта, кстати, от лилипутов он спасался бегством.

Впрочем, общение Вашингтона и Пхеньяна пока не выходит за рамки установленных ими же правил. Их диалог вполне укладывается в схему любых старушечьих пересудов. А он что? Говорит, "будут вам беспощадные стратегические меры". А тот как? А тот злится, смешно так надувается: я, говорит, устрою тебе огонь и ярость. Ну а этот-то что? А этот молчит. Но его люди говорят, если скажет, то на Гуаме уже и отвечать некому будет. Ой, беда с ними… А вы слышали, что Макрониха из соседнего подъезда учудила?.. И сменили тему. Может, кое-кому стоит взять с них пример?

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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