И года не пройдет: Трампу готовят замену?

До конца года противники Дональда Трампа должны выбрать: смириться с его пребыванием в Белом доме или пойти ва-банк. У них вроде бы есть уже и кандидатура на замену. Во всяком случае, об этом говорится в статье, опубликованной в The Guardian.

Отставка или импичмент. Противники Дональда Трампа собираются поставить действующего президента США перед сложным выбором. Причем, по данным британской The Guardian, решиться все должно уже к Рождеству. Видимо, чтобы оправдались прогнозы тех, кто говорил о том, что прохозяйничает в Белом доме Трамп не больше года.

Причина столь категоричных прогнозов все та же – якобы имеющиеся связи американского президента и его ближайшего окружения с Москвой. Правда, до сих пор ничего доказать так и не удалось. Но спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет расследование, останавливаться явно не собирается. Он намерен проверить не только руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта и бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, но и бизнес-контакты миллиардера с "российскими олигархами".

Вот тут-то, как предполагают противники Трампа, его терпение лопнет, и он попытается уволить Мюллера. А кто-то из подозреваемых в обмен на иммунитет наконец-то раскроет компрометирующую информацию. В результате президент США либо сам уйдет в отставку, либо получит импичмент.

Новым же хозяином Белого дома в этом случае станет не кто иной, как нынешний вице-президент США Майк Пенс. Именно его американская "ультраправая элита", заинтересованная в защите своего бизнеса, называет главным "союзником".

При этом сам Пенс заявляет, что не собирается бороться за пост главы государства. Его пресс-секретарь Марк Лоттер на днях написал в Twitter, что все слухи о том, что вице-президент якобы готовится к битве за Овальный кабинет – это возмутительные фейковые новости. А те, кто их распространяет, выдают желаемое за действительное. Правда, речь шла о выборах 2020 года. А если предположить, что все произойдет в конце декабря нынешнего года?

Хотя в данной ситуации в непростом положении оказались скорее сами противники Трампа. До Рождества им самим предстоит сделать выбор: либо, наконец, принять действительность и смириться с президентством Трампа, либо продолжить мутить воду вокруг его отставки. Вот только с каждым месяцем их аргументы выглядят все менее убедительными.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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