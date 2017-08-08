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Дорого и холодно: санкции США могут оставить ЕС без газа

18:5108.08.2017
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкДожимная компрессорная станция на нефтегазовом месторожденииДожимная компрессорная станция на нефтегазовом месторождении
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Аналитики S&P отмечают, что новые антироссийские санкции США могут не только усложнить работы по прокладке новых газопроводов, но и создать препятствия в обслуживании уже действующих. Словом, Европе надо готовиться к трудным временам.

Standard & Poors – агентство, отстаивающее, как говорят злые языки, в основном американские интересы – сделало "удивительное" открытие. И что еще более удивительно – идущее вразрез с этими самыми американскими интересами. Эксперты S&P предупреждают, что антироссийские санкции Вашингтона могут привести к перебоям и даже остановке поставок газа в Европу, а также росту цен на топливо. Все дело в неопределенности, создающейся из-за введения новых ограничений. Ну, ведь и правда: санкции – и это давно всем очевидно – направлены на создание максимальных трудностей российским компаниям при осуществлении совместных с Европой энергетических проектов. Таких как "Северный поток-2". 

Здание штаб-квартиры рейтингового агентства Standard & Poors в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Henny Ray Abrams
Экономист: закон о санкциях США превращается в "русскую рулетку"

Взамен американцы предлагают свой сжиженный газ в рамках объявленной стратегии Дональда Трампа на доминирование США в глобальной энергетике. Вот только совершенно непонятно, как будет доставляться газ в Европу в необходимых масштабах. И по какой цене. А ведь это – самое главное. Трубопроводное топливо из России по долгосрочным контрактам – надежный и проверенный вариант. Зависимость от России? Да. Но и Москва в известной степени зависит от доходов от продажи углеводородов. И эта взаимозависимость устраивает обе стороны. Много десятилетий. Но тут вмешивается политика, а она у Вашингтона в отношении Европы очень простая – делайте как велено. Российская угроза же нависает. Впрочем, это даже не политика, а экономика под видом политики. Американская экономика, которая превыше всего.  

Доллары и евро. Архивное фото
© AP Photo / Martin Meissner
Политолог: смягчение формулировок в законе о санкциях – пиррова победа ЕС

Аналитики S&P отмечают, что принятый в США закон не только усложнит работы по возведению новых российских газопроводов, но и создаст препятствия в техническом обслуживании уже действующих. В том числе на Украине. Как итог – возможна приостановка поставок газа в Европу. Усугубиться ситуация может также и из-за возможного сворачивания ряда проектов, связанного с опасениями инвесторов. Понятно, что "Газпром" обладает большими финансовыми резервами и в силах самостоятельно "потянуть" некоторые проекты. Но, тем не менее, значение партнеров, готовых делать крупные капиталовложения, для российского гиганта трудно преувеличить. В общем, для Европы наступают непростые времена: надо определяться, а что же дальше – совместное с США бесплодное противостояние с Россией либо более или менее самостоятельное определение собственной судьбы. В том числе в такой чувствительной сфере как энергетика, от которой напрямую зависит благополучие Старого Света. Робкие голоса в пользу вредоносности американских санкций, конечно, в Европе раздаются. Но пока не делают погоды. Пока погоду делает его величество антироссийский тренд, формируемый в Вашингтоне. Тут уж умолкают доводы разума, практические соображения и элементарная логика.   

Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo / Virginia Mayo
Политолог: европейские антисанкции против США? Очень сомнительно

Вывод специалистов Standard & Poors расставляет все точки над "i". Оказывается, если к 2019 году возведение новых газопроводов не будет закончено, то все будет зависеть от Украины. Появится насущная потребность в продлении договора о транзите российского газа через эту страну. А вот это и есть, похоже, один из главных элементов "хитрого плана" некоторых особо продвинутых авторов американского законопроекта о санкциях. Если сбои и существенные затруднения в новых энергетических проектах России и Европы станут реальностью, то обе стороны во многом вернутся в зависимость от Киева. Тот, в свою очередь, получит очередной шанс манипуляций с непредсказуемыми последствиями. Точнее, спекулировать будет не Киев, а те, кто его курируют. Ну, вы поняли. Поэтому в самых что ни на есть прямых интересах Европы – реализация всех намеченных с Россией планов, направленных на избавление от транзитной зависимости, связанной с незалежной. Этого крайне не хочет Вашингтон, но именно такой сценарий – единственная возможность для ЕС прогнозировать свое будущее.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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