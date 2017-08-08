Обращение "блудного сына". Барак Обама вмешался в кенийские выборы

Сегодня в Кении кого только ни выбирают: президента, парламент, губернаторов, мэров… И все бы ничего, но слова Барака Обамы накануне, по сути, разворошили прошлое, которое здесь пытаются, если и не забыть, то преодолеть.

Барак Обама вдруг заговорил. Точнее, это в нем заговорила его кенийская кровь. Американская-то по-прежнему помалкивает. Или все еще стынет в жилах после поражения Хиллари Клинтон. И, кто знает, как долго бы он это фиаско переживал, но тут представился подходящий повод отвести душу по отцовской линии и вспомнить малую родину. Правда, и не добрым словом. Хотя мог бы, коль услышал зов предка, просто по-человечески пожелать Кении успехов и мирного голосования. Сегодня здесь кого только ни выбирают: президента, парламент, губернаторов, мэров. Но нет.

Обращение "блудного сына" накануне, по сути, разворошило прошлое, которое здесь пытаются, если и не забыть, то преодолеть. Вы, говорит, выбирайте, но только не так, как в 2007-ом, без этого, как он выразился, "ужасного насилия". Тогда действительно было страшно. Проигравшая сторона объявила акцию неповиновения и началось. В гражданском противостоянии погибли тысяча сто человек. Худо-бедно примирились. Поэтому, зачем сейчас-то об этом? Во-первых, десять лет уж минуло. Во-вторых, уже были президентские выборы 2013-го. Они тоже не обошлись без некоторых эксцессов, но страна показала, что способна с этим справиться.

Сама. Без вмешательства дальнего родственника, о котором и после его исторического визита в Найроби пару лет назад, все равно сказали, что даже Билл Клинтон и Джордж Буш-младший для Африки сделали больше, чем первый афроамериканец в Белом доме. Видимо, такая оценка до сих пор не дает ему уснуть. Вот он и решил, почему только ему. Пусть, и в Кении "покой им только снится". Ситуация здесь напряженная, но совсем не настолько, чтобы тыкать страну носом в кровоподтек на ее биографии. С тех пор в ней и так все на грани. Но напомнить, из-за чего, может только тот, кто желает за эту грань выйти. Ну, или по привычке не думает о последствиях.

Может быть, конечно, и он чувства добрые в народе пробуждал. Но сомнения в этом вызывает одно обстоятельство. Участие в президентской кампании Раила Одинга. Именно он и был тем кандидатом, который в 2007-ом проиграл и не смирился. А потом в 2013-ом. И сейчас опросы совсем не в его пользу. Они сулят победу нынешнему главе государства Ухуру Кениате. Правда, с минимальным счетом. То есть Одинге опять есть за что зацепиться. И вроде Обама никого конкретно не пиарит. Пишет, скорее, на деревню бабушке. По крайней мере, и она, и вся его родня, что живет в Кении, всегда ждут от него весточки.

Но все здесь знают, что обамы с одингами из одного рода-племени лоу. Оно не такое многочисленное, как правящее кикуйю, но от этого не менее амбициозное. Кроме того, Одинга возглавляет коалицию Национальный Суперальянс. А официальная аббревиатура у него звучит так по-американски – НАСА. Лучше бы они назывались НАциональным ТОвариществом. Тогда можно было бы и партнеров из НАТО подключить. А так в день выборов порядок в стране обеспечивают 180 тысяч местных полицейских и военных. И это гораздо надежней предостережения одного экс-президента США. Даже, если он наполовину кениец.

Наверное, он мог бы реально вмешаться в ситуацию, прими гражданство по отцу. Лет десять назад, чтобы выдержать ценз оседлости для участия в президентских выборах. Кении, пожалуй, это все равно бы не помогло. Все-таки Обама – он и в Африке Обама. Но в таком случае это знали бы только здесь, а не во всем остальном мире.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.