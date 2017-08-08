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Польша рисует паспорта – картинки получаются обидными. Для Украины и Литвы

18:0708.08.2017
(обновлено: 18:09 08.08.2017)
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© Flickr / Terra LiberaВаршава, ПольшаВаршава, Польша
© Flickr / Terra Libera
Памятные места Львова и Вильнюса попали на страницы новых польских паспортов. Власти Украины и Литвы, естественно, возмутились. Толку-то. Варшава оправдываться и не думает. Менять решение – тем более.

Новые польские паспорта вызвали "возмущение" в Киеве и "болезненные" чувства в Вильнюсе. МИД Украины и МИД Литвы даже потребовали на ковер послов Польши в этих двух оскорбленных государствах. Виной всему – анонс неожиданного дизайна главного удостоверения польской личности.  

На страничках паспорта гражданина Польши отныне будут картинки. Какие именно – решили сами поляки, участники кампании "Спроектируй новый паспорт". Им было предложено выбрать ряд персонажей и мест, важных для истории родной страны. И они выбрали. Но в числе нескольких десятков предложений оказался, во-первых, мемориал польских воинов, который установлен в украинском Львове. Причем сражались эти воины против Западно-Украинской народной республики (это было еще в 1918-1920 годах). А во-вторых, поляки проголосовали за изображение Святых ворот – исторической достопримечательности Вильнюса. Что же после этого могут подумать украинец и литовец? Если вежливо – как раз то, что прозвучало на "коврах", "расстеленных" для польских послов в Литве и на Украине. 

Часовня-ротонда на Лычаковском кладбище Львова
CC BY 3.0 / Lestat / Lwów Eagles Cemetery on Lychakivskiy necropolis in Lviv
Политолог: дизайн польских паспортов – часть "ресурса" для давления на Киев

В Литве о картинках с польского паспорта высказались еще мягко: "Это неправильно, когда одна страна пытается использовать фотографии другой страны, при этом зная, что в нашей истории были разные страницы. Для судьбы Вильнюса это крайне болезненно". Такой была реакция главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса. Киев поступил жестче – вручил ноту послу из Варшавы Яну Пекло, – ноту, "в которой выражается решительный протест относительно намерений разместить на страницах нового паспорта Польши изображение часовни-ротонды, расположенной на территории польских военных захоронений на Лычаковском кладбище в городе Львов", – цитата из заявления МИД Украины. 

Из Польши пока ни ответа, ни привета. Но нельзя ли, действительно, удостоверять польские личности как-нибудь иначе? Видимо, нельзя. Дизайн паспорта меняется не просто так, а в преддверии 100-летия независимости Польши – его будут отмечать в 2018 году. И 13 графических рисунков для новых паспортов – в том числе львовский и вильнюсский объекты – уже утверждены. 

Если рассматривать этот факт как недружественный шаг в сторону двух европейских соседей, а именно так расценивают "паспортную революцию" в Киеве, то по отношению к той же Украине его еще можно объяснить. Поляки кардинально расходятся с украинским руководством в исторической оценке Степана Бандеры и обещают сделать все от них зависящее, чтобы Украина не вошла в Евросоюз "под бандеровскими знаменами". Незалежная же упирается в придуманное величие своего "нацгероя". Так что в растиражированной львовской ротонде на польских паспортах можно усмотреть утонченную месть за украинское упрямство. 

Но литовский-то национальный символ почему переехал в польский паспорт? Чем "провинился" Вильнюс? Пока ничем. Видимо, Польша к юбилею независимости (не будем говорить, от кого) считает нужным напомнить о былой принадлежности "себе любимой" и Львова, и Вильнюса. Это как минимум. Надо бы посмотреть на все 26 картинок. Как бы не получилось так, что в странах ЕС "ковров" для послов не хватит. У поляков тоже "собственная гордость"…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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