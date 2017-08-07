Ля фам и не снилось. Франция восстает против первой леди

На вкус и цвет товарищей нет. На возраст тоже. Но к деньгам-то все относятся одинаково. И закон их сохранения любой знает не хуже физика. Если в одном месте прибудет, то в другом непременно убавится. А посему во Франции всего за пару выходных более 150 тысяч человек подписали петицию против присвоения супруге президента статуса первой леди. Нет, Макрона не заставляют с ней разводиться. Как говорится, его личное дело. Народ восстал против оформления этого звания специальным законом. Потому что, если так, то со всеми вытекающими финансовыми потоками.
А это – смесь личного с государственным, решили организаторы акции, прознавшие о том, что в Национальном собрании уже ждет своей очереди соответствующий проект. Как они утверждают, Брижит и так не на что жаловаться – при ней целый штат работников: два помощника, два секретаря, два охранника. И один президент. От него, впрочем, ей, судя по всему, меньше всего толку. Даже закрепить за ней гордое звание главной жены государства, и то без огласки не смог. А того он не знает, как это невыносимо каждый раз уточнять, что не мама она ему, и даже не старшая сестра.
Официальный титул снял бы все вопросы. А деньги, которые он предполагает – это же только компенсация за моральный ущерб на случай, если у кого-то эти вопросы все равно останутся. Когда они об этом условились – неизвестно. Может быть, как учительница она сразу дала Эммануэлю такое домашнее задание. Может, аппетит пришел во время еды. Скажем, на ужине с семейством Трамп. "Меланья-то вся из себя. А ты, если хочешь Трампу подражать, начал хотя бы с его жены".
Кстати, не исключено, что это именно Дональд невольно подбросил дровишек в топку желаний Брижит. Будучи в Париже в день взятия Бастилии, он сделал ей комплимент, отметив, что она в отличной форме. И лишь врожденная вежливость не позволила ему добавить: "для ваших-то лет". Хотя такой реверанс в Доме инвалидов выглядел поощрением весьма относительным. Тем не менее, отличная форма требует отличного содержания. И Макрон с этим требованием жены, похоже, смирился.
Но тут скандал. А он лидеру Франции сейчас совсем не к чему. И так с рейтингом не все в порядке. Только за последнюю неделю он просел еще на семь пунктов. Не дотягивает даже до 40%. Хотя Эммануэль изначально должен был бы готовиться к тому, что ему припомнят эту разницу. И не в возрасте между ним и ей. А между ним и ним. Между Макроном-кандидатом и Макроном-президентом. Не будь у него этого раздвоения, о его мадам и не вспомнили бы. Ну, есть да есть. Заглядывать к ним в постель никто и не думал. Но заглянуть к ним в карман – это же совсем другое дело.
Сам обещал, что супружеский долг первая леди будет исполнять без госпособий. А что, если все дамы захотят того же от своих мужей. Да, здесь такое ля фам и не снилось. У тех-то бюджет – не чета президентскому. Не государственный. Иными словами, рискует Макрон оказаться меж Сциллой и Харибдой. С одной стороны, французы, которые при всей своей галантности не тратят на женщин больше, чем они того стоят. А с другой стороны, дома ждет холодная постель. Сложный выбор. Но только не для французов.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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