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Ля фам и не снилось. Франция восстает против первой леди

18:5707.08.2017
(обновлено: 19:02 07.08.2017)
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© AP Photo / Pool/ Thibault CamusПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит во дворе Елисейского дворца в ПарижеПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит во дворе Елисейского дворца в Париже
© AP Photo / Pool/ Thibault Camus
Во Франции более 150 тысяч человек подписали петицию против присвоения супруге президента статуса первой леди. Нет, против самой Брижит Макрон никто ничего не имеет. Народ восстал против оформления этого звания специальным законом.

На вкус и цвет товарищей нет. На возраст тоже. Но к деньгам-то все относятся одинаково. И закон их сохранения любой знает не хуже физика. Если в одном месте прибудет, то в другом непременно убавится. А посему во Франции всего за пару выходных более 150 тысяч человек подписали петицию против присвоения супруге президента статуса первой леди. Нет, Макрона не заставляют с ней разводиться. Как говорится, его личное дело. Народ восстал против оформления этого звания специальным законом. Потому что, если так, то со всеми вытекающими финансовыми потоками. 

А это – смесь личного с государственным, решили организаторы акции, прознавшие о том, что в Национальном собрании уже ждет своей очереди соответствующий проект. Как они утверждают, Брижит и так не на что жаловаться – при ней целый штат работников: два помощника, два секретаря, два охранника. И один президент. От него, впрочем, ей, судя по всему, меньше всего толку. Даже закрепить за ней гордое звание главной жены государства, и то без огласки не смог. А того он не знает, как это невыносимо каждый раз уточнять, что не мама она ему, и даже не старшая сестра. 

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите государств и правительств стран-участниц Европейского союза в Брюсселе. 23 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент-Солнце. Эммануэль Макрон показал себя не мальчиком

Официальный титул снял бы все вопросы. А деньги, которые он предполагает – это же только компенсация за моральный ущерб на случай, если у кого-то эти вопросы все равно останутся. Когда они об этом условились – неизвестно. Может быть, как учительница она сразу дала Эммануэлю такое домашнее задание. Может, аппетит пришел во время еды. Скажем, на ужине с семейством Трамп. "Меланья-то вся из себя. А ты, если хочешь Трампу подражать, начал хотя бы с его жены". 

Кстати, не исключено, что это именно Дональд невольно подбросил дровишек в топку желаний Брижит. Будучи в Париже в день взятия Бастилии, он сделал ей комплимент, отметив, что она в отличной форме. И лишь врожденная вежливость не позволила ему добавить: "для ваших-то лет". Хотя такой реверанс в Доме инвалидов выглядел поощрением весьма относительным. Тем не менее, отличная форма требует отличного содержания. И Макрон с этим требованием жены, похоже, смирился.

Президент Франции Эммануэль Макрон на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Женщины макроновского возраста, или Кем лидер Франции украсил кабинет

Но тут скандал. А он лидеру Франции сейчас совсем не к чему. И так с рейтингом не все в порядке. Только за последнюю неделю он просел еще на семь пунктов. Не дотягивает даже до 40%. Хотя Эммануэль изначально должен был бы готовиться к тому, что ему припомнят эту разницу. И не в возрасте между ним и ей. А между ним и ним. Между Макроном-кандидатом и Макроном-президентом. Не будь у него этого раздвоения, о его мадам и не вспомнили бы. Ну, есть да есть. Заглядывать к ним в постель никто и не думал. Но заглянуть к ним в карман – это же совсем другое дело. 

Сам обещал, что супружеский долг первая леди будет исполнять без госпособий. А что, если все дамы захотят того же от своих мужей. Да, здесь такое ля фам и не снилось. У тех-то бюджет – не чета президентскому. Не государственный. Иными словами, рискует Макрон оказаться меж Сциллой и Харибдой. С одной стороны, французы, которые при всей своей галантности не тратят на женщин больше, чем они того стоят. А с другой стороны, дома ждет холодная постель. Сложный выбор. Но только не для французов.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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