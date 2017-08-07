Долго и очень, очень дорого. По карману ли Лондону развод с ЕС?

В Брюсселе заявили, что Лондон и после Brexit'а должен будет перечислять деньги ЕС. Для покрытия своих былых обязательств. А чтобы заплатить все, что хочет Брюссель – всю Британию с молотка надо пустить. И ответных сильных ходов у Лондона, похоже, нет.

Любовь приходит и уходит. А счета остаются. Что с ними делать? А все очень просто: оплачивать. Такой примерно диалог сейчас ведется между Брюсселем и Лондоном. И не факт, что стороны быстро найдут компромисс. Уж больно разнятся чаяния и желания Евросоюза и Великобритании. Из последних заявлений в этом противостоянии – слова еврокомиссара по бюджету Гюнтера Эттингера: мол, Великобритания и после Brexit'а будет платить Брюсселю аж до 2020 года. Как минимум. А то и дольше. И это при том, что официальный выход Великобритании из состава ЕС запланирован на март 2019-го. А все потому, что Туманный Альбион обязан платить по долгосрочным программам, которые были согласованы до "развода".

Ранее британские СМИ писали, что Лондон готов заплатить 40 млрд евро, чтобы погасить свои финансовые обязательства перед ЕС. Лишь бы отстали. Но не тут-то было. Сия сумма откупных, мягко говоря, не устраивает Брюссель. Он насчитал в разы больше предложенного, как минимум в 2-3 раза.

Не сладко и не гладко придется Лондону, в этом сходятся все аналитики и экономисты. Новые рынки, новые отношения с потенциальными партнерами, новые соглашения с мировыми финансовыми центрами… На это ведь тоже понадобятся средства, и немалые. При том, что "на все про все" у британцев, откровенно говоря, денег-то нет. Поэтому нынешний премьер Тереза Мэй активно занижает ставки развода. Хотя, по оценкам политологов, у нее это как-то коряво получается. А тут еще и неудачные перевыборы в английский парламент… Оптимизма и уверенности они ей точно не прибавили. Пока мы наблюдаем лишь рост аппетитов обеих сторон. О каких-то возможных послаблениях позиций переговорщиков говорить пока не приходится. Чья-то чаша весов может перевесить после того, как станет ясно, сохранит ли за собой пост "канцлерин всея Германии" Ангела Меркель. Потому как от жесткости именно ее позиции зависит развитие сценария под названием Brexit. В любом случае торг между Брюсселем и Лондоном будет долгим, тем более, учитывая ведение дел по-европейски: не спеша и не напрягаясь.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

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