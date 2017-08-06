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Чудеса на виражах в Эстонии: очень неторопливо, но безопасно

10:0006.08.2017
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкГорода мира. ТаллинГорода мира. Таллин
© РИА Новости / Владимир Песня
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Да, они у нас в Таллине – небыстрые. Да что уж там греха таить – медлительные. Зато очень солидные и надежные. И исключительно законопослушные. Хотя, если вглядеться как следует – не совсем эстонцы. А ведь казалось бы.

Беспилотные мини-автобусы, которые сейчас курсируют в Таллине, напоминают маленькие, бесшумные мыльницы на колесах. В их салонах помещается до восьми человек, и это – скорее развлечение, нежели настоящие транспортные средства. Если очень сильно захотеть, то их можно "разогнать" до 50 км/ч, однако сейчас автобусики запрограммированы лишь на скорость до 20 км/ч

Города мира. Таллин
© РИА Новости / Владимир Песня
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Можно предположить, что такая тихоходность выбрана специально для Таллина, где все движется неторопливо, и этот новый туристический аттракцион является своего рода зримым образом столицы Эстонии. Правда, учитывая французское происхождение автобусов, совсем без человеческого присмотра их не оставили. В салоне каждого такого транспортного средства присутствует сопровождающий на случай неожиданного проявления галльского темперамента. А такое иногда все-таки случается: один раз беспилотный автобус не уступил дорогу полицейскому автомобилю с включенными проблесковыми маячками. Можно предположить, что этот автобус – дама, а где вы видели француженку, уступающую полицейским дорогу? Может, такие и есть, но я не видел. Ну и что, что все автобусы – бело-зеленые и на одно лицо, даму нужно чувствовать сердцем.

Эстония стала первой страной Европейского союза, которая законодательно разрешила использовать беспилотные автотранспортные средства на своих дорогах, правда, с рядом ограничений. Соответствующий закон был утвержден национальным парламентом в марте нынешнего года.

В Эстонии любят комфортабельный быт и старательно внедряют в него современные технологии. Самоуправляемый автобус  – это еще один шаг в будущее, где человек представляется слегка ленивым повелителем машин. Власти страны надеются, что к автобусам потом добавятся и самоуправляемые личные автомобили, и такси.

Беспилотник RQ-4 Global Hawk
© AP Photo / GLOBE NEWSWIRE
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К сожалению, пока Эстония не станет местом постоянной "прописки" этих мини-автобусов. По завершению тестового периода они вернутся во Францию,  откуда ранее были привезены. Но уже в ближайшие годы министерство экономики и коммуникаций Эстонии хочет увеличить базу исследований в области технологии самоуправляемого транспорта, чтобы быть готовыми к более широкому его применению. Для этого сейчас и тестируются технологии различных производителей, чтобы разобраться в их возможностях и ограничениях. Самоуправляющиеся мини-автобусы можно, например, успешно использовать в районах с небольшой плотностью населения. Говоря о преимуществах, эксперты министерства указывают, что 90% дорожных аварий происходит из-за человеческой ошибки. По их мнению, технология самоуправляемого транспорта, бесспорно, является одним из способов повышения безопасности на дорогах. И приятно осознавать, что в этом деле Эстония движется вперед – пусть и со скоростью 20 километров в час.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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