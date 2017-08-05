Пан или Орбан. Страны-"плохиши" устроили заварушку в ЕС

Евросоюзу, похоже, придется менять свою политику: у "молодежи" – восточных европейцев – с годами появились свои амбиции. "Старичков" уже слушают не так почтительно. Или вообще не слушают. Взять вот Венгрию с Польшей

"Младоевропейцы" подросли. Потребовалось всего 13 лет, чтобы страны так называемого "санитарного кордона между Западной Европой и Россией" принципиально изменили свое положение и настроение.

Помнится, в 2004 году, когда в ЕС скопом принимали страны Восточной Европы, на континенте царили завышенные ожидания. Старожилы Евросоюза верили, что без проблем включат и "переварят" новоприбывших. А новички верили, что быстро интегрируются в единое европейское пространство. Но этого не произошло. Американские СМИ, например, углядели новый кризис в ЕС. Так, Bloomberg пишет, что в Евросоюзе, только недавно преодолевшем финансовый кризис, назревает новый – на этот раз политический. У Брюсселя и ряда стран Восточной Европы возникают разногласия в отношении принципа верховенства права. Главную роль в этом противостоянии играют Польша и Венгрия, которые "ведут политическое наступление на демократические институты", подчеркивает автор статьи.

Однако это, скорее, штрихи к портрету, нежели основа современной европейской картины.

В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что страны Восточной Европы слишком сильно отличаются от "стариков" ЕС.

"Генетически этот регион сразу был инородным для Евросоюза. Спустя 13 лет после вхождения в ЕС мы видим, что каких-то радикальных изменений в этих странах в пользу интеграции в ЕС не произошло. Они по-прежнему отстают в экономическом и социальном развитии и политически фрондируют", – говорит эксперт.

Тем не менее, новые европейцы за прошедшее время освоились в ЕС, поняли правила, по которым играют в союзе, и главное – поняли, что им конкретно не нравится в этом объединении. А некоторые страны, в первую очередь Польша, сумели достаточно укрепить свою экономику. Все это вылилось в то, что у "восточников" появились определенные амбиции, которые уже невозможно не замечать.

Так, директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik указал на серьезные амбиции Польши.

"Сейчас концепция "санитарного кордона" слегка изменилась. Некоторые страны, например, Польша заявляют о самостоятельной, отдельной роли во всем этом спектакле", – отметил эксперт.

Фронда во весь фронт

При этом Польша, по словам Алексея Мартынова, в первую очередь в качестве главного противника на европейском поле воспринимает ФРГ, а вовсе не Россию.

"Все, что делает Польша, она делает против Германии. Германия – главный враг и главная опасность для Польши. Но никогда Польша место Германии не займет, как бы она ни "выпрыгивала из штанов"", – уверен Алексей Мартынов.

Вторым по значению фрондером в ЕС считается Венгрия. У нее свои причины быть недовольными порядками в Евросоюзе. По мнению Алексея Мартынова, это в первую очередь связано с миграционным кризисом в Европе, который начался два года назад.

"Венгрия – одна из стран, которая первая попала под давление миграционной волны, и, естественно, заняла особую позицию: закрыла границу, поставила заборы, несмотря на приказы из Брюсселя", – сказал эксперт.

Кроме того, венгерского премьера Виктора Орбана обвиняют в том, что он хочет построить в стране "тиранию". Но проблема скорее в том, что глава венгерского правительства выступает за закрытие ряда НКО, среди которых оказался Центрально-Европейский университет, принадлежащий фонду Сороса.

Но на Польше и Венгрии недовольные страны Восточной Европы не заканчиваются. Американские СМИ указывают на Румынию, которая предпринимает попытки декриминализировать некоторые виды коррупционных преступлений. Пишут про Чехию, которая так же, как и Венгрия, отказывается принимать беженцев. А у Болгарии проблемы в борьбе с коррупцией и организованной преступностью, а еще она отказалась от реформы судебной власти.

И США близко, и от Брюсселя не отвернешься

А какую роль занимают США в этом кризисе? Штаты одновременно и наблюдатель, и непосредственный его участник. Практически все страны Восточной Европы фрондируют перед Брюсселем, обращаясь за той или иной поддержкой к США. Например, проект "Троеморье", который активно продвигает Польша. Объявлена исключительно благая цель для всего ЕС: развитие инфраструктуры и экономических связей между странами, расположенными между тремя морями – Балтийским, Средиземным и Черным. Дескать, основные инфраструктурные сети выстроены на европейском континенте по линии Запад-Восток, а хорошо бы развить еще и по вектору Север-Юг. На самом же деле Польша фактически использует "Троеморье" в том числе и с целью хоть как-то потеснить позиции Германии в европейском пространстве. Одно время этот проект практически заглох, но "знамя" недавно поддержали США. Неожиданно интерес к нему проявил Дональд Трамп. Он даже приехал на саммит "Троеморья", который прошел в начале июля в Варшаве.

Насколько далеко могут зайти противоречия между "старичками" и "новичками" ЕС? По выводам экспертов, представленных в американских СМИ, кризис скорее будет развиваться. Брюссель пока применяет скорее "кнут", нежели "пряник" в общении с восточноевропейскими странами. В Германии уже выдвинули предложение связать выделение финансовой помощи в рамках ЕС с соответствием той или иной страны "фундаментальным ценностям" Европы. А депутат Европарламента от Люксембурга Вивиан Рединг, которая ранее занимала пост комиссара ЕС по юстиции, фундаментальным правам и гражданству, заявила, что самый лучший способ повлиять на такие правительства, как польское – это увязать вопрос с деньгами. Дескать, это единственный довод, который они понимают.

Владимир Оленченко добавляет, что пока видна тенденция на обособление стран, входящих в "ядро ЕС", от восточноевропейских "новичков".

"В ведущих странах ЕС, таких как Франция, Германия, Италия, есть понимание того, что эти страны (Восточной Европы), в принципе, являются своего рода обузой для ЕС. И мне кажется, что в ведущих странах ищут вариант, как обособиться. Есть такой вариант, как "Европа двух скоростей", то есть, решения принимают ведущие страны, а прочие страны, образно говоря, становятся "пристяжными"", – сказал эксперт.

Но уже понятно, что прежняя ситуация, когда тон в общей политике задавали несколько "ветеранов" ЕС, невозможна. Как говорится, "старики" не могут, а "новички" не хотят. Евросоюзу, похоже, придется научиться гибкости, чтобы выжить в нынешнее время. Иначе ЕС потеряет постепенно все свое содержание, останется лишь одна оболочка. И тогда ее порвать можно будет в любой момент.

Автор Сергей Осипов, радио Sputnik

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