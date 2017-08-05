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Восьмой "негритенок": комедия дель арте и черный детектив в Белом доме

10:0005.08.2017
(обновлено: 10:01 05.08.2017)
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© AP Photo / Alex BrandonСеверное крыло белого домаСеверное крыло белого дома
© AP Photo / Alex Brandon
Весь мир – театр, а люди в нем актеры… Как вам это понравится. Нет, я не спрашиваю. Это название шекспировской комедии, из которой и взяты слова драматурга. И эту пьесу сейчас, видимо, и играют в "театре" Трампа. И все время дергают за ниточки.

Кто не знает итальянский театр комедия дель арте! Многие его сюжеты, идеи до сих пор в ходу у режиссеров. И персонажи этого театра масок тоже на слуху: Арлекин, Коломбина, Панталоне, Бригелла, Пульчинелла… Тот же Скарамучча, или по-французски Скарамуш. Это такой бранчливый хвастун, трус, который в драке, если не успеет сбежать, всегда оказывается битым.

Видимо, от этого персонажа комедии дель арте и произошла фамилия Энтони Скарамуччи, экс-директора Белого дома по коммуникациям. Да и по характеру они схожи. У Скарамуччи век известности, в отличие от его театрального однофамильца, был удивительно краток – 10 дней. Но эти 10 дней потрясли! Если не весь мир, то вашингтонский истеблишмент уж точно.

Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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Начал Скарамуччи вовсе не как солидный политик, а как его театральный однофамилец – с брани. В беседе с одним нью-йоркским журналистом он обругал главу аппарата Трампа Райнса Прибуса "параноидальным шизофреником" и обвинил главного стратега Белого дома Стива Бэннона в том, что тот использует силу Трампа в своих целях. А когда дело запахло скандалом и, образно говоря, дракой, Скарамуччи дал "задний ход". Он заявил в Twitter, что иногда использует "сочные выражения" и перевел "стрелки" на журналиста: "Я сделал ошибку, доверившись репортеру. Это не повторится". А повторяться уже и не надо! Новый руководитель аппарата Белого дома Джон Келли отправил Скарамуччи в отставку.

Кстати, на этом злоключения Скарамуччи не закончились. Сначала от него ушла жена. Говорят, подала на развод из-за амбиций своего мужа и его желания работать с Дональдом Трампом. Потом, правда, адвокат жены эти слухи опроверг. Но это же не изменило главного факта: супруга ушла. Если бы она просто ушла, собрав вещички, Скарамуччи, может, был бы и рад этому освобождению из "вавилонского плена". Но у экс-жены ведь совсем другие планы на уме: она через суд хочет оттяпать львиную долю состояния бывшего супруга.

Но и на этом мытарства Скарамуччи не закончились. В обновленном справочнике школы права Гарвардского университета, где учился когда-то экс-директор по коммуникациям Белого дома, он зачислен в разряд покойников. По ошибке, конечно. Извинились. А Скарамуччи от этого легче, что ли? Из Белого дома уволили, бывшая жена покушается на кровно заработанные деньги, да еще того и гляди венки с соболезнованиями на дом присылать начнут…

Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи
© REUTERS / Jonathan Ernst/File Photo
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Но отставка Скарамуччи – это лишь часть скандальной истории "театра" Дональда Трампа. Она ведь, по меньшей мере, восьмая (из значимых, не считая мелких) за полгода его президентства. Кстати, Обама за такой же промежуток времени своего первого срока не уволил никого.

Напомню о потерях. Пол Манафорт, глава избирательного штаба Трампа, а ранее – советник партии Виктора Януковича. Обвинен в незаконном получении денег. Вторым стал Майкл Флинн, советник по национальной безопасности. Уволен за разговоры. Мило беседовал с российским послом Сергеем Кисляком, а своих руководителей об этом не известил. Третий отставник (ну, прямо "десять негритят" какие-то!) – глава ФБР Джеймс Коми. Долгая и мутная история. Четвертый – директор по связям с общественностью администрации президента Майк Дубке. Обвинения серьезные – заподозрен в  связях с Россией. Пятый – Дэвид Рэнк, временный поверенный в делах США в Китае. Говорят, из-за выхода Трампа из Парижского соглашения по климату. Но, думается, больше из-за того, что был назначенцем Обамы, а при Трампе политика в отношении Китая (да и вокруг него) меняется буквально на глазах. Шестой – официальный представитель Белого дома Шон Спайсер – ушел из-за несогласия с назначением Скарамуччи. И просчитался! Потому что Скарамуччи стал тоже "экс" аж через 10 дней после вступления в должность. И кажется все, что он успел сделать за это время – это обругать Райнса Прибуса, который, обидевшись, тоже покинул Белый дом.

Президент США Дональд Трамп. 25 июля 2017
© REUTERS / Jonathan Ernst
"Ты уволен!". Дональд Трамп вспомнил, как стать звездой

А кто на очереди? Всем страшно интересно. Говорят, что Джефф Сешнс, министр юстиции и генпрокурор по совместительству. Дональд Трамп недавно заявил, что разочарован его решением взять самоотвод от расследования "вмешательства России" в выборы в США. Недавно появились слухи о том, что и госсекретарь Рекс Тиллерсон может уйти. Дескать, ему не нравятся некоторые высказывания Трампа. Интересно, Тиллерсон знал Трампа до поступления на работу в Госдеп? Или увидел его в первый раз только после того, как получил приказ о своем назначении в госсекретари?..

Некоторые эксперты не без оснований полагают, что чехарда с отставками и назначениями, которая началась с момента появления Трампа в Белом доме, возможно, будет продолжаться до самого конца его четырехлетнего президентского срока.

В общем, прав был Шекспир, когда написал: весь мир – театр, а люди в нем актеры… Как вам это понравится. Нет, я не спрашиваю. Это название шекспировской комедии, из которой, собственно, и взяты слова драматурга. И эту пьесу сейчас, видимо, и играют в "театре" Трампа. И там все время дергают за ниточки: то Манафорт, то Скарамуччи. В угоду Капитолию, собственным амбициям и советам дочки с зятем. А сам Трамп, что? Вершитель судеб, возомнивший себя наместником Бога на Земле? А может, все-таки стоит, наконец, внимательно приглядеться к тому, что находится над его головой? А вдруг мы увидим там вовсе не нимб, а вагу в руках неизвестного, от которой к президенту США тянутся едва заметные ниточки?

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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