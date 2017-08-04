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Ну и НУС, или "Вся власть Учредительному собранию!"

19:0204.08.2017
(обновлено: 19:32 04.08.2017)
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© AFP 2017 / Ronaldo SchemidtПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро в Каракасе. 31 июля 2017Президент Венесуэлы Николас Мадуро в Каракасе. 31 июля 2017
© AFP 2017 / Ronaldo Schemidt
"Плохой" в глазах Белого дома лидер Венесуэлы делает сейчас то, о чем "хороший" президент США может лишь мечтать. Пытается найти конгрессу замену. Но, в отличие от Мадуро, у Трампа здесь даже шансов нет.

Ну и НУС, или "Вся власть Учредительному собранию!"
"Ну-с, начнем". В январе 1918, возможно, именно такими словами и открылся этот последний в революционной России по-честному избранный представительный орган. Если так, то сегодня в Каракасе они повторятся. Национальное учредительное собрание – это тоже НУС. И оно начинается. На этом, правда, сходство и заканчивается. Если, конечно, не иметь в виду, что идеологически Николас Мадуро недалеко ушел от вождя мирового пролетариата. Но, что по части "Всей власти Учредительному собранию!", то поведение большевиков в этом деле для лидера Венесуэлы – явно не образец.

Они где начали, там и кончили. В один день. Как сказал матрос Железняк: "Караул устал!". А здесь караулу пахать и пахать. Делегаты, как ее еще называют, Конституционной ассамблеи соберутся в том же здании, где бунтует парламент. Поэтому подконтрольная президенту национальная гвардия уже в среду взяла под охрану один из залов дворца. Изначально готовились-то к четвергу. У Мадуро была лишь одна причина для переноса дебюта на пятницу. Его враги грозили устроить 3 августа такой разнос, чтоб депутатам Учредительного собрания сразу мало не показалось. Вот он и сместил событие, наверное, полагая, что сбивает оппозицию с толку.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Хотя рассчитывать на это было бы слишком наивно. Протест на ходу, агрессия нон-стоп. Парней так много молодых на улицах Каракаса. Для них днем раньше, днем позже – не принципиально. Зато прогрессивное мировое сообщество получило еще сутки, чтобы выговорить лидеру Венесуэлы все, что оно о нем думает. Соседи по Латинской Америке в большинстве своем уже официально не хотят с ним знаться. США ввели санкции. Евросоюз, уж на что не его дело, и тот призывает отменить НУС. Будто не понимает,  что тот, кто пошел ва-банк, не останавливается на полпути. Даже если блефует.

Поэтому противники могут сколько угодно твердить о "липовой" активности избирателей. Для Мадуро это все равно тот случай, когда явка больше, чем жизнь. Стало быть, он от своего не отступит. Тем паче, что это – не текущий политический момент. Текущая здесь уже кровь. Это исторический антагонизм. Просто сейчас правые решили, что еще никогда не были так близки к реваншу. Но президент, возможно, потому и собрал этих 545 делегатов, чтобы показать, что он тоже может бить своих врагов их же, а не только огнестрельным оружием. То есть, коллективным законотворчеством.

Министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 6 февраля 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Если отрешиться от политических симпатий, то вариант с Учредительным собранием, как с чем-то средним между оппозиционным парламентом и главой государства, выглядит не таким уж бессмысленным. Другое дело, что компромисс ни одной из сторон не рассматривался как вариант. Парламент, "раздраконенный" Западом, сразу решил, что Мадуро готовит ему замену. А тот и спорить не стал. Теперь и те, и эти в одном здании. Их бы еще в один зал, как кардиналов во время выборов Папы, и ждать, когда белый дым пойдет. Хотя его все равно не заметят, потому что здесь уже все в дыму.

И ошибается Трамп, когда называет Мадуро плохим лидером и диктатором. Диктатор вместо НУС не дул бы в ус, а сразу бы навел порядок. Но в том-то и беда Мадуро, что у его авторитарности только вторичный признак – усы. А первичный – собственно, авторитет – в достаточной степени не разработан. Вот и понадобился ему дополнительный орган. Но Трампа он бесит не из-за демократии. "Плохой" лидер Венесуэлы делает то, о чем "хороший" президент США может лишь мечтать. Он ведь тоже хочет найти конгрессу замену. Но, в отличие от Мадуро, у Трампа нет даже вторичного признака.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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