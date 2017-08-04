США
4.084 августа16:59МСК
USD60.33-0.42
EUR71.69-0.26
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Тука настучал Турчинову – Турчинов сказал "глушить"!..

16:1204.08.2017
(обновлено: 16:33 04.08.2017)
02272
© Fotolia / philip kinseyИнженерные работы на телекоммуникационной мачтеИнженерные работы на телекоммуникационной мачте
© Fotolia / philip kinsey
Свершилось. Украина обнесет неподконтрольную Киеву часть Донбасса частоколом "глушилок". Которые будут блокировать сигнал российских теле- и радиостанций. Потому что признано: из-за этих передач нынешняя украинская государственность – под угрозой.

На Украине создана "опытная установка комплексной системы информационного противодействия". Просто говоря, "глушилка", однако с непростой и важной спецзадачей. Ее определил сам Александр Турчинов – секретарь СНБО Украины и, если уже не по должности, то в душе, наверняка, все еще баптистский пастор. Отеческой заботой о согражданах веет от его наказа "блокировать вещание российских телеканалов".

К слову: зачем блокировать-то, когда на Украине, кажется, не осталось незапрещенных каналов телевидения России? Смели подзаконными и полузаконными актами, попирая свободу СМИ, не только федеральные новостные, но и вовсе безобидные мелочи – "Охоту и рыбалку", например. Но нет! Прорывается-таки российское радио и что еще хуже – телевидение. Притом куда – на подконтрольные Киеву части Донецкой области!

Радиовышка
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Мнение: "глушилки" в Донбассе – признак военных настроений Киева

Именно там, в городе Покровске (свежепереименованном Красноармейске) и появилась установка для телерадиоэлектронной борьбы с Россией. Назвали чудо-машину почему-то "первой опытной" – видимо, на всякий случай: а вдруг она куда-нибудь "пропадет" – тогда попросим деньги на второй опыт. Но работает отлично, по словам Александра Турчинова: "… позволяет полностью блокировать пророссийские теле- и радиоканалы и в то же время очень хорошо принимать все украинские. Мы проверили – работает качественно"! Если и дальше так пойдет – через несколько месяцев "глушилки" натыкают вдоль всей линии разграничения в Донбассе.

О постройке чего-то подобного на Украине говорили еще в 2015 году. Но как-то вяло, без огонька. И вдруг припекло, да как сильно! На уровне замминистра Георгия Туки. Это он пожаловался, что украинские военнослужащие в зоне АТО перестают быть патриотами родной страны из-за передач российского телевидения. Буквально так: "Когда там, на передке, смотришь все это раша-ТВ, то через некоторое время даже наши ребята, которые свои жизни отдают, начинают чувствовать какое-то умопомрачение, и очень трудно оставаться сторонником украинской государственности", – сказал Тука.

Конечно, можно было бы поинтересоваться, "что ж ты смотришь не то, что нужно" и "кто тебя просит таскать телевизор "на передок", раз у тебя "на передке" такие легко помрачающиеся люди сидят"? Но признание все же смелое! Как говорится, да за такие слова – "я перестаю быть патриотом" – надо отвечать. Как ни странно, никто не спешил стребовать ответа. Тука излил горечь аж 10 июля, а Турчинов прибыл для испытания "первой опытной" только 4 августа. С другой стороны, ему-то что? Над ним не печет, не капает… 

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Акценты
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена