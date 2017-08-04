Тука настучал Турчинову – Турчинов сказал "глушить"!..

Свершилось. Украина обнесет неподконтрольную Киеву часть Донбасса частоколом "глушилок". Которые будут блокировать сигнал российских теле- и радиостанций. Потому что признано: из-за этих передач нынешняя украинская государственность – под угрозой.

На Украине создана "опытная установка комплексной системы информационного противодействия". Просто говоря, "глушилка", однако с непростой и важной спецзадачей. Ее определил сам Александр Турчинов – секретарь СНБО Украины и, если уже не по должности, то в душе, наверняка, все еще баптистский пастор. Отеческой заботой о согражданах веет от его наказа "блокировать вещание российских телеканалов".

К слову: зачем блокировать-то, когда на Украине, кажется, не осталось незапрещенных каналов телевидения России? Смели подзаконными и полузаконными актами, попирая свободу СМИ, не только федеральные новостные, но и вовсе безобидные мелочи – "Охоту и рыбалку", например. Но нет! Прорывается-таки российское радио и что еще хуже – телевидение. Притом куда – на подконтрольные Киеву части Донецкой области!

Именно там, в городе Покровске (свежепереименованном Красноармейске) и появилась установка для телерадиоэлектронной борьбы с Россией. Назвали чудо-машину почему-то "первой опытной" – видимо, на всякий случай: а вдруг она куда-нибудь "пропадет" – тогда попросим деньги на второй опыт. Но работает отлично, по словам Александра Турчинова: "… позволяет полностью блокировать пророссийские теле- и радиоканалы и в то же время очень хорошо принимать все украинские. Мы проверили – работает качественно"! Если и дальше так пойдет – через несколько месяцев "глушилки" натыкают вдоль всей линии разграничения в Донбассе.

О постройке чего-то подобного на Украине говорили еще в 2015 году. Но как-то вяло, без огонька. И вдруг припекло, да как сильно! На уровне замминистра Георгия Туки. Это он пожаловался, что украинские военнослужащие в зоне АТО перестают быть патриотами родной страны из-за передач российского телевидения. Буквально так: "Когда там, на передке, смотришь все это раша-ТВ, то через некоторое время даже наши ребята, которые свои жизни отдают, начинают чувствовать какое-то умопомрачение, и очень трудно оставаться сторонником украинской государственности", – сказал Тука.

Конечно, можно было бы поинтересоваться, "что ж ты смотришь не то, что нужно" и "кто тебя просит таскать телевизор "на передок", раз у тебя "на передке" такие легко помрачающиеся люди сидят"? Но признание все же смелое! Как говорится, да за такие слова – "я перестаю быть патриотом" – надо отвечать. Как ни странно, никто не спешил стребовать ответа. Тука излил горечь аж 10 июля, а Турчинов прибыл для испытания "первой опытной" только 4 августа. С другой стороны, ему-то что? Над ним не печет, не капает…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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