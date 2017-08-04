США
4.084 августа16:59МСК
USD60.33-0.42
EUR71.69-0.26
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Китай "против": антироссийские санкции США сближают Москву и Пекин

15:5304.08.2017
(обновлено: 15:55 04.08.2017)
0630
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанк14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Похоже, с Китаем и Россией США могут перемудрить. А может быть, уже перемудрили. Вашингтон упорно подталкивает Пекин к Москве, а Москву – к Пекину. И при этом – "в ужасе" от их сближения.

Бить дубиной в темной подворотне со спины. Примерно таким метафорическим образом можно описать нынешнюю санкционную политику США. Чуть кто не понравился, посмел вести себя самостоятельно и в соответствии с национальными интересами – получи порцию санкций. В обход всех юридических и международных норм. Будь то Иран, Россия, или даже Венесуэла, которая просто выбрала новый парламент и каким-то образом вновь впала в немилость Вашингтону. Казалось бы, сугубо внутренняя история!

Флаги США и Китая на саммите G20 в Гамбурге
© REUTERS / Carlos Barria
Политолог: позиция Китая не даст США "протащить" санкции через Совбез ООН
Но дубина эта имеет ограниченный потенциал. "Против лома нет приема, окромя другого лома", как говорят в народе. Впрочем, на агрессивное поведение можно отвечать и иначе, в другом стиле. Научиться обходить стороной буяна. Ну а пострадавшие или потенциальные жертвы владельца дубины – и это более чем логично – имеют законное право объединить усилия для противодействия. Ровно это можно наблюдать в случае с Россией и Китаем. Пекин выступил против новых санкций США в отношении Москвы. Вообще против односторонних мер, принимаемых какой-либо страной. О чем и заявил МИД Поднебесной в специальном сообщении.

Впрочем, в Вашингтоне не вешают нос и надеются в скором времени привлечь всех членов Совета Безопасности ООН к продвижению новых санкций. В данном случае уже в отношении Пхеньяна. Якобы договоренность об этом между Пекином и Вашингтоном уже достигнута. Ну, время, конечно, покажет. Известно, что Китай и Россия рассматривают в качестве достаточной причины для введения санкций только испытания в КНДР баллистической ракеты большой дальности или ядерного оружия. Но дело не только в этом. Недавно Дональд Трамп, как водится, в Twitter, сообщил, что "разочарован" КНР ввиду ее якобы полного бездействия на северокорейском направлении. А далее последовали заявления из Вашингтона, что США могут ввести торговые и прочие экономические санкции уже против Китая.

Почетный караул у Белого дома в Вашингтоне с флагами США и Китая
© AP Photo / Andrew Harnik
Мнение: США идут на обострение, не просчитав ответные меры
И это уже напоминает какой-то санкционный припадок американского истеблишмента, представителям которого, судя по всему, нужно срочное медикаментозное воздействие. Успокоительное там, антидепрессанты, целебные травы. Сложно себе представить, к каким последствиям приведет глубокая конфронтация между США и Китаем. И для этих двух стран, при учете их мощнейших экономических связей. И для глобальной безопасности. А ведь именно к такому сценарию подталкивают некоторые влиятельные политические силы в Соединенных Штатах, называя КНР главным врагом их страны.

Очередную порцию пропагандистского "ужаса" на американцев выплеснули местные СМИ и эксперты в связи с участием китайских кораблей в недавнем грандиозном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. В материале CNN, к примеру, говорилось, что дружба России и Китая – это "самый страшный ночной кошмар Трампа". Странная история. Вашингтон собственноручно и весьма упорно подталкивает Пекин к Москве, а Москву – к Пекину. И вместе с тем – в "ужасе" от их сближения. Что это, если не когнитивный диссонанс? Да те и сами не первый год заявляют о стратегическом, союзническом характере их отношений. Так что с Китаем и Россией США могут перемудрить. Похоже, уже перемудрили, по каким-то причинам разучившись пользоваться проверенной политтехнологией – разделяй и властвуй.  

 Автор Илья Харламов, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

 

Комментировать
Акценты
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена