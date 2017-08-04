Китай "против": антироссийские санкции США сближают Москву и Пекин

Похоже, с Китаем и Россией США могут перемудрить. А может быть, уже перемудрили. Вашингтон упорно подталкивает Пекин к Москве, а Москву – к Пекину. И при этом – "в ужасе" от их сближения.

Бить дубиной в темной подворотне со спины. Примерно таким метафорическим образом можно описать нынешнюю санкционную политику США. Чуть кто не понравился, посмел вести себя самостоятельно и в соответствии с национальными интересами – получи порцию санкций. В обход всех юридических и международных норм. Будь то Иран, Россия, или даже Венесуэла, которая просто выбрала новый парламент и каким-то образом вновь впала в немилость Вашингтону. Казалось бы, сугубо внутренняя история!

Но дубина эта имеет ограниченный потенциал. "Против лома нет приема, окромя другого лома", как говорят в народе. Впрочем, на агрессивное поведение можно отвечать и иначе, в другом стиле. Научиться обходить стороной буяна. Ну а пострадавшие или потенциальные жертвы владельца дубины – и это более чем логично – имеют законное право объединить усилия для противодействия. Ровно это можно наблюдать в случае с Россией и Китаем. Пекин выступил против новых санкций США в отношении Москвы. Вообще против односторонних мер, принимаемых какой-либо страной. О чем и заявил МИД Поднебесной в специальном сообщении.

Впрочем, в Вашингтоне не вешают нос и надеются в скором времени привлечь всех членов Совета Безопасности ООН к продвижению новых санкций. В данном случае уже в отношении Пхеньяна. Якобы договоренность об этом между Пекином и Вашингтоном уже достигнута. Ну, время, конечно, покажет. Известно, что Китай и Россия рассматривают в качестве достаточной причины для введения санкций только испытания в КНДР баллистической ракеты большой дальности или ядерного оружия. Но дело не только в этом. Недавно Дональд Трамп, как водится, в Twitter, сообщил, что "разочарован" КНР ввиду ее якобы полного бездействия на северокорейском направлении. А далее последовали заявления из Вашингтона, что США могут ввести торговые и прочие экономические санкции уже против Китая.

И это уже напоминает какой-то санкционный припадок американского истеблишмента, представителям которого, судя по всему, нужно срочное медикаментозное воздействие. Успокоительное там, антидепрессанты, целебные травы. Сложно себе представить, к каким последствиям приведет глубокая конфронтация между США и Китаем. И для этих двух стран, при учете их мощнейших экономических связей. И для глобальной безопасности. А ведь именно к такому сценарию подталкивают некоторые влиятельные политические силы в Соединенных Штатах, называя КНР главным врагом их страны.

Очередную порцию пропагандистского "ужаса" на американцев выплеснули местные СМИ и эксперты в связи с участием китайских кораблей в недавнем грандиозном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. В материале CNN, к примеру, говорилось, что дружба России и Китая – это "самый страшный ночной кошмар Трампа". Странная история. Вашингтон собственноручно и весьма упорно подталкивает Пекин к Москве, а Москву – к Пекину. И вместе с тем – в "ужасе" от их сближения. Что это, если не когнитивный диссонанс? Да те и сами не первый год заявляют о стратегическом, союзническом характере их отношений. Так что с Китаем и Россией США могут перемудрить. Похоже, уже перемудрили, по каким-то причинам разучившись пользоваться проверенной политтехнологией – разделяй и властвуй.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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