Китай "против": антироссийские санкции США сближают Москву и Пекин

Бить дубиной в темной подворотне со спины. Примерно таким метафорическим образом можно описать нынешнюю санкционную политику США. Чуть кто не понравился, посмел вести себя самостоятельно и в соответствии с национальными интересами – получи порцию санкций. В обход всех юридических и международных норм. Будь то Иран, Россия, или даже Венесуэла, которая просто выбрала новый парламент и каким-то образом вновь впала в немилость Вашингтону. Казалось бы, сугубо внутренняя история!
Впрочем, в Вашингтоне не вешают нос и надеются в скором времени привлечь всех членов Совета Безопасности ООН к продвижению новых санкций. В данном случае уже в отношении Пхеньяна. Якобы договоренность об этом между Пекином и Вашингтоном уже достигнута. Ну, время, конечно, покажет. Известно, что Китай и Россия рассматривают в качестве достаточной причины для введения санкций только испытания в КНДР баллистической ракеты большой дальности или ядерного оружия. Но дело не только в этом. Недавно Дональд Трамп, как водится, в Twitter, сообщил, что "разочарован" КНР ввиду ее якобы полного бездействия на северокорейском направлении. А далее последовали заявления из Вашингтона, что США могут ввести торговые и прочие экономические санкции уже против Китая.
Очередную порцию пропагандистского "ужаса" на американцев выплеснули местные СМИ и эксперты в связи с участием китайских кораблей в недавнем грандиозном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. В материале CNN, к примеру, говорилось, что дружба России и Китая – это "самый страшный ночной кошмар Трампа". Странная история. Вашингтон собственноручно и весьма упорно подталкивает Пекин к Москве, а Москву – к Пекину. И вместе с тем – в "ужасе" от их сближения. Что это, если не когнитивный диссонанс? Да те и сами не первый год заявляют о стратегическом, союзническом характере их отношений. Так что с Китаем и Россией США могут перемудрить. Похоже, уже перемудрили, по каким-то причинам разучившись пользоваться проверенной политтехнологией – разделяй и властвуй.
Автор Илья Харламов, радио Sputnik
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