Большое жюри для большого шоу. В жизни Трампа ищут "русские следы"

Дональд Трамп в бытность бизнесменом построил много гостиниц. Надо их проверить на предмет наличия следов русских. Мало ли. Его конкурс "Мисс Вселенная-2013": почему в Москве и зачем? У американского большого жюри по "российскому следу" – масса дел.

Спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер намерен ускорить расследование так называемого "вмешательства РФ" в президентские выборы в США. По данным американских СМИ, он формирует специальное жюри присяжных с особыми полномочиями (наверное, по примеру тех времен, когда "неприкасаемые" – спецагенты ФБР – в 1930-е годы охотились за гангстером Аль Капоне). Создание такого "большого жюри", в частности, позволяет следствию запрашивать нужные документы и приводить свидетелей к присяге.

Сообщается, что сейчас следователи ищут "русский след" в империи Трампа. В частности, изучают сделки миллиардера с недвижимостью, проект строительства отеля Trump SoHo. Очень внимательно рассматриваются детали проведения церемонии "Мисс Вселенная-2013" в Москве. Действительно, в данном случае процесс даже интереснее, чем его итог.

Также сообщается, что Роберт Мюллер изучает информацию о встрече Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Наталией Весельницкой. При этом сама адвокат уже давно сообщила, что хотела выяснить у президентского отпрыска, как можно донести до конгресса США информацию о "подвигах" Уильяма Браудера, главы инвестфонда Hermitage Capital Management. Из-за него, собственно, и появился на свет пресловутый "список Магнитского". Это на Западе Браудера считают правдорубом. А в России он заочно получил срок за серые финансовые схемы и неуплату налогов. Заметили любопытную деталь: все "правдолюбцы", получившие раскрутку на Западе, так или иначе запутаны в какие-то нечистоплотные истории с деньгами. Причем не думайте, что это только какие-то антироссийские "узники совести". То же самое и в Европе, и в Китае, да и в США. Вот, например, движение Occupy Wall Street. Знаете, чем в одну из первых очередей заинтересовались власти, когда решили прикрыть эту акцию протеста? Правильно, ее источниками финансирования. С этого в таких случаях обычно и надо начинать.

Но вернемся к "русскому следу". В Белом доме заявили, что поддержат любые меры, способные ускорить ход расследования. И понятно, почему. Думается, теперь очередь Трампа идти в атаку. Тут как в боксе. Он "пропустил" от конгресса удар – подписал закон о санкциях. Теперь сам идет в атаку. Сначала он возложил всю ответственность за ухудшение отношений с Россией на конгресс. Написал в Twitter: "Наши отношения с Россией находятся на опасно низком за все время уровне. Можете поблагодарить конгресс, тех же людей, которые до сих пор не могут нам дать закон о здравоохранении!".

Думаете, этого он для красного словца приплел к "русскому следу" проваленную в конгрессе попытку отмены Obamacare? Вовсе нет! Тут дальновидный план. Трамп апеллирует к своим сторонникам, которые и сделали его президентом. Решил их подключить к своей войне с законодателями. А согласно опросам, большинство из сторонников Трампа выступает за отмену Obamacare. Зачем апеллирует к избирателям? А к кому еще остается? Не к Джону Маккейну же! Если бы не сторонники, Трамп давно бы ходил под импичментом.

Но стоит в данном случае похвалить и демократов. И может, даже дать им еще одну Нобелевскую премию за открытие… "русского следа". Это мощное "ноу-хау", которое, думается, еще не раз пригодится демократам. Да и не только им.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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