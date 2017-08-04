Большое жюри для большого шоу. В жизни Трампа ищут "русские следы"

Спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер намерен ускорить расследование так называемого "вмешательства РФ" в президентские выборы в США. По данным американских СМИ, он формирует специальное жюри присяжных с особыми полномочиями (наверное, по примеру тех времен, когда "неприкасаемые" – спецагенты ФБР – в 1930-е годы охотились за гангстером Аль Капоне). Создание такого "большого жюри", в частности, позволяет следствию запрашивать нужные документы и приводить свидетелей к присяге.
Также сообщается, что Роберт Мюллер изучает информацию о встрече Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Наталией Весельницкой. При этом сама адвокат уже давно сообщила, что хотела выяснить у президентского отпрыска, как можно донести до конгресса США информацию о "подвигах" Уильяма Браудера, главы инвестфонда Hermitage Capital Management. Из-за него, собственно, и появился на свет пресловутый "список Магнитского". Это на Западе Браудера считают правдорубом. А в России он заочно получил срок за серые финансовые схемы и неуплату налогов. Заметили любопытную деталь: все "правдолюбцы", получившие раскрутку на Западе, так или иначе запутаны в какие-то нечистоплотные истории с деньгами. Причем не думайте, что это только какие-то антироссийские "узники совести". То же самое и в Европе, и в Китае, да и в США. Вот, например, движение Occupy Wall Street. Знаете, чем в одну из первых очередей заинтересовались власти, когда решили прикрыть эту акцию протеста? Правильно, ее источниками финансирования. С этого в таких случаях обычно и надо начинать.
Думаете, этого он для красного словца приплел к "русскому следу" проваленную в конгрессе попытку отмены Obamacare? Вовсе нет! Тут дальновидный план. Трамп апеллирует к своим сторонникам, которые и сделали его президентом. Решил их подключить к своей войне с законодателями. А согласно опросам, большинство из сторонников Трампа выступает за отмену Obamacare. Зачем апеллирует к избирателям? А к кому еще остается? Не к Джону Маккейну же! Если бы не сторонники, Трамп давно бы ходил под импичментом.
Но стоит в данном случае похвалить и демократов. И может, даже дать им еще одну Нобелевскую премию за открытие… "русского следа". Это мощное "ноу-хау", которое, думается, еще не раз пригодится демократам. Да и не только им.
Автор Владимир Бычков, радио Sputnik
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