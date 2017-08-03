Ху из мистер Трамп? Размышления на тему

Американские политики, словно глухари на токовище, слышат только самих себя. И все удлиняют список требований к Москве. В итоге уже и не очень понятно – у них и впрямь есть к нам какие-то претензии, или их сам процесс уж очень увлекает?

Надежде на улучшение отношений России с новой американской администрацией – конец, написал на своей странице в Facebook премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, с принятием закона о санкциях США объявили России полноценную торговую войну.

А тем временем Белый дом распространил от имени Трампа два заявления. В них президент выступает в роли, так сказать, строгой воспитательницы института благородных девиц. Говорит, что "жесткие меры" направлены на то, чтобы исправить "плохое поведение режимов-изгоев в Тегеране и Пхеньяне". Ну, а еще, дескать, я ясно даю Москве понять, что Америка не станет мириться с вмешательством в наши демократические процессы. И "подписываю этот законопроект ради национального единства".

По словам Трампа, закон представляет желание американского народа увидеть, что Россия предпринимает шаги для улучшения отношений с Соединенными Штатами (на поверку Трамп оказался не только президентом и бизнесменом, но и актером, амплуа – резонер).

А ему поддакивает мой любимец Джон Маккейн: это американского народа "призыв к тому, чтобы Владимир Путин и его режим заплатили реальную цену за нападение на нашу демократию".

Тут я не совсем понял, что именно американский народ в лице Трампа, Маккейна и конгресса хочет, чтобы мы-то сделали. Сплясали "цыганочку" с выходом? Показали хоровод в исполнении медведей? Или, может быть, сразу, без околичностей, пали бы ниц, и, растирая по лицу мокрые слезы и сопли, заорали бы кликушечьим голосом во все горло: "Каюсь, Трамп! Каюсь, Маккейн! Во всем мы виноватые! Но не по злобе, а по нашему скудоумию!"? Наверно, такое светопреставление выглядело бы забавным, но…

А тем временем в МИД России, где, поди, еще не высохли чернила под документом о масштабной высылке американских дипломатов, заявили, что политика США несет в себе угрозу глобальной стабильности. И заверили, что враждебные выпады не останутся без ответа.

Но американские политики, словно глухари на токовище, слышат только самих себя.

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Белый дом надеется "на лучшие дни и лучшие отношения" с Россией. Но это, по его убеждению, целиком будет зависеть от того, "изменит ли Россия свое поведение и откажется ли она от дестабилизирующей активности" (опять про поведение! Пенс, наверно, тоже из института благородных девиц).

И далее – длинный список требований к Москве. И чем он длиннее, тем, право слово, кажется, что площадка для двусторонних переговоров и договоренностей становится все меньше и меньше. Сокращается, словно шагреневая кожа. И почему-то думается, что Трамп и его команда будут находить все меньше и меньше понимания у Москвы по вопросам, которые Вашингтон относит к своим национальным интересам. Как то: Северная Корея, Иран, палестино-израильский конфликт и т.д. Не стоит забывать и об основополагающих договорах, заключенных в свое время между Россией (СССР) и США. Это ведь тоже не константа. Они могут тоже претерпевать существенные изменения или вообще прекращать свое существование.

Но Трамп об этом не задумывается, он все о своем: "Мы надеемся, что наши две страны будут сотрудничать по главным глобальным проблемам и эти санкции станут более не нужны".

В общем, как у Салтыкова-Щедрина: с одной стороны, нельзя не признаться, с другой стороны, нельзя не сознаться… Видимо, Трамп следует мудрому завету Черчилля: лучший способ оставаться последовательным – это меняться вместе с обстоятельствами.

Кстати, впереди у Трампа – еще тяжелые объяснения. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС оставляет за собой право принять ответные меры, если санкции США ущемят экономические интересы европейских компаний. И Трамп хорошо понимает, уже не как президент, а как бизнесмен-миллиардер: когда дело касается денег, то даже самые ближайшие союзники становятся беспощадными.

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