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Трамп отступил. Но намекнул, что еще вернется

13:0503.08.2017
(обновлено: 13:06 03.08.2017)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме в Вашингтоне. 2 августа 2017Президент США Дональд Трамп в Белом доме в Вашингтоне. 2 августа 2017
© AP Photo / Evan Vucci
Конгресс голосованиями в обеих палатах загнал Трампа в угол, из которого можно было выйти только с поднятыми руками. Тот и вышел. Легко можно догадаться, что не в лучшем настроении. Но главное – что руки развязаны.

Сами не в восторге, но увы… Трамп таки подписал закон, который расширяет пакет санкций против России. Президенту США пришлось "лечь" под американскую политическую систему. Сопротивлялся он долго. Но, видать, против лома не нашлось такого прибора, чтобы не обращать внимания на конгресс и иже с ним. В результате имеется документ, в котором, в частности, упоминаются российские глубоководные и арктические шельфовые проекты, для которых запрещено поставлять оборудование и технологии. Не забыли и нефтегазовые проекты с трудноизвлекаемыми запасами.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Мнение: критика Трампом закона о санкциях – это сигнал
Вот некоторые детали: если раньше речь шла обо всех подобных проектах в России, где значились подсанкционные физические и юридические лица, то теперь санкции касаются только новых проектов. И почему-то – без географической привязки. Санкции грозят и тем новым проектам, в которых на треть участвуют подсанкционные компании России. Далее – попавшие под санкции российские банки разрешено кредитовать не более чем на две недели, энергокомпании – не более чем на два месяца. Под запретом отныне и крупные инвестиции в российские экспортные трубопроводы, читай "Северный поток-2". Видимо, поэтому Берлин отреагировал молниеносно: МИД Германии заявил, что ФРГ не примет противоречащие международному праву экстерриториальные санкции США.

Есть и такой нюанс: оставлена кое-какая лазейка, отвечающая интересам США: Вашингтон по новому закону может приостановить санкции против оборонного и разведывательного секторов. Неспроста. Как и то, что закон усложняет самому Трампу возможность частичной отмены санкций.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Jim Watson
"Удар по Трампу": эксперт о реакции президента США на закон о санкциях
Единственное, что мог позволить себе президент, так это возможность добавить приложение со своими некоторыми замечаниями. Его не устраивает, что законопроект вторгается в сферу ответственности президента и может помешать взаимодействию США с их партнерами, имеется в виду – и России тоже. Ведь Трамп, надо полагать, прекрасно помнит и свои предвыборные обещания, и встречу с Владимиром Путиным на саммите G-20 в Гамбурге. И как-то негоже показывать себя никчемной амебой перед другими мировыми лидерами. А так – можно расценивать действия Трампа как шаг назад, за которым, возможно, последуют два шага вперед через головы конгресса. Он же непредсказуемый президент США.  

 Автор Олег Обухов, радио Sputnik

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