"Унылая, пора", или Как Ангела Меркель оказалась не на высоте

И не то чтобы канцлера ФРГ никогда такой не видели. Видели, как говорится, и не такой. Но тот, кто "щелкнул" ее сейчас, был вознагражден. Не только высоким гонораром в Daily Mail – сотни тысяч просмотров в интернете. Потому что есть тому причина.

В отличие от Терезы Мэй, неожиданно попавшей в объектив на живописном озере Гарда, Ангелу Меркель, когда она в отпуске, лет десять как не надо искать по всему свету. Все это время к месту отдыха она относится так же, как и к месту работы. Она его не меняет. Регулярно расслабляется с мужем на горнолыжном курорте Солда в Италии. Так что это поймать в фокус британского премьера не при параде – редкая удача. А фотоохота за канцлерин в часы ее итальянских каникул уже не так интересна. Но тот, кто все-таки "щелкнул" ее и сейчас, был вознагражден. И не только высоким гонораром в Daily Mail. Сотни тысяч просмотров в интернете.

И не то чтобы Меркель никогда такой не видели. Видели, как говорится, и не такой. Однако, во-первых, не факт, что среди тех "трех граций", что запечатлены на нудистком пляже лет эдак 45 назад, именно она. Хотя знакомые черты, и сразу понимаешь – фигура. А, во-вторых, даже если это все-таки она, то пусть и без купальника, зато с улыбкой. Здесь же, кажется, что это не Меркель, а Чехов отдыхает. Все, как по нему, только наоборот. Ощущение такое, что у этого человека все должно быть тоскливо. И одежда, и лицо, и мысли. И даже душа. Чужая – она ведь тоже потемки. А Меркель – как сама не своя. То ли канцлерин, а то ли виденье.

В кабинке подъемника, лишь набирающего высоту, она, как описывает Daily Mail, сидит с "отсутствующим взглядом", "довольно хмурая" и в "очень невеселых нарядах" – темная ветровка, бежевые брюки, серая бейсболка. И супруг Йоахим Зауэр ей под стать. Тоже не излучает удовольствие и оптимизм. И вроде бы, кому какое дело. Может, они высоты боятся. К тому же, не идти же им в горы в деловых костюмах. Но, надо понимать, с каким радостным подтекстом британское издание совместило этот снимок с ракурсом своего премьер-министра на отдыхе. Это к вопросу, у кого какая перспектива вырисовывается. Разница-то налицо.

Изящное, чуть ниже мини, платье-рубашка. Оно в тренде у первых модниц планеты. Еще и в розовом цвете. Еще и с довольным видом. Сразу и не скажешь, у кого из них Brexit жестче. Хотя у Мэй только он. А у Меркель вдобавок Трамп, которому все-таки надо как-то ответить на антироссийские, уже читай антинемецкие санкции. У нее Польша со своим вздорным характером – теперь и репарации за Вторую мировую с Берлина требует. У нее мигранты, ЕС, выборы, в конце концов. Поэтому даже вдали от дел она не может от них отделаться, приходит к выводу газета. А пользователи, глядя на канцлерин, перебирают синонимы к слову "несчастная".

Все это, конечно, оценочные категории. Но, пожалуй, та полупозиция, в которой застыла Меркель, сейчас это и есть ее место в жизни. И не только в кабинке подъемника на отдыхе в Италии, но и в кабинете Германии. Ведь и там она вроде бы опять на подъеме, но совсем не на высоте. И, похоже, сама уже чувствует, что оторвалась от земли. Так что, скорее всего, это не то мгновение, которое она хотела бы остановить. Может быть, и не мечта поэта. Но, кажется, что с этими словами он обратился именно к ней. "Унылая, пора!". И не только потому, что даже летом на душе у нее осень. А потому, что нельзя расслабляться: отпуск только неделю, а потом опять на работу.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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