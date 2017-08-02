Забрать швартовы! Париж дал Риму то ли "морской бой", то ли "пощечину"

Свара между Римом и Парижем – в разгаре. А ведь все-таки обе являются основой ЕС. И когда в фундаменте трещина, потряхивать начинает все здание. Между прочим, не впервые Макрон заставляет итальянцев закусывать губу, грызть локти и играть желваками.

А они уже считали его своим человеком. Вот оно, думали, если и не избавление от экономического диктата Берлина, то соучастие в сопротивлении ему. Или хотя бы сочувствие. И даже его фамилия их тонкий музыкальный слух ласкала – она почти созвучна названию любимых ими макарон. Да, не хватило ему одной буквы. Но "а" произнес еще его предшественник Франсуа Олланд, когда одобрил сделку по передаче итальянцам двух третей пакета акций знаменитых морских верфей в Сен-Назере – только здесь во всей континентальной Европе строят авианосцы.

От его сменщика всего-то и требовалось, что сказать "б". А лучше даже промолчать, поскольку все и так уже было "на рейде". Но он изрек "забрать швартовы" и кинул якорь, а вместе с ним и Рим. Ведь покупатель – концерн Fincantieri – на 70% принадлежит государству. Стало быть, и дело это для Италии – государственной важности, а совсем не только бизнес. Впрочем, и Эммануэль Макрон твердит, что руководствуется тем же. Потому и заявил о национализации доков, по сути, отменив коммерческий контракт.

Видимо, это просто место у них такое – мутное. Каждый новый лидер Пятой республики именно здесь отмывается от старого. То Олланд вертолетоносцы двинет не туда, куда планировал Саркози, вместо России – в Египет. То Макрон откажет в стапелях тем, кому обещал Олланд. Хотя, конечно, со стороны предыдущего хозяина Елисейского дворца это было крайне опрометчиво – отдать контроль над стратегическим объектом, как его называют, "святая святых французской оборонки", внешнему игроку.

Но надо знать Олланда. В то время ему страсть как хотелось вдохнуть в Сен-Назер свежий ветер. Вместо тех самых "Мистралей", что сдули репутацию его власти и напрочь снесли всю ее порядочность. А итальянцы – все-таки свои, евросоюзные. Собственно, и Макрон против них ничего не имеет. Но хотя бы в соотношении 50 на 50. "Это грабеж средь бела дня", – решили в Риме. Газеты, впрочем, еще пытаются подбирать слова. Но "протекционизм" и "вмешательство в бизнес" – это самые мягкие из них. "Он не либерал и не европеец", – жестко оценивает Макрона La Stampa. "Это националист-якобинец", – не уступает ей не только в популярности Corriere della Sera.

Проще говоря, скандал. И вовсе не только между этими странами. Все-таки обе являются основой ЕС. А когда в фундаменте трещина, потряхивать начинает все здание. И, между прочим, это не впервые Макрон заставляет итальянцев закусывать губу, грызть локти и играть желваками. Всего-то и прошло несколько месяцев после его инаугурации. Но он уже отказался открыть французские порты для транзитных лодок с мигрантами, которые шли из Италии. И даже не уведомил Рим о созыве в Париже международной конференции по Ливии. "Морской сбой" – это уже третий звонок. Или, как говорят сами итальянцы, "звонкая пощечина".

Попали под горячую руку Эммануэля. Уж очень он старается сразу показать, что как лидер кое-что значит. Если и не дока, то в доке. К тому же он и не скрывает, что метит в де Голли. Хотя в кого он только не метит. И в Короля-солнце, и в Наполеона, который успел побывать и правителем Италии. Но "Шарль де Голль" – это единственный атомный авианосец Франции. А кто сделает второй и назовет его "Макроном", если верфь заберут итальянцы? Те, конечно, из-за всего этого не разлюбят макароны. Но, разделываясь с ними, будут иметь в виду созвучную фамилию. И удивляться сами себе. Ведь уже по ней могли догадаться, что этому президенту явно чего-то не хватает.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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